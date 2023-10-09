Простий лайфгак: як зробити гарний подарунковий конверт із паперу

Блогерка Наташа Свінглер, у якої 5 мільйонів підписників в Instagram показує простий спосіб.

Люди часто вибирають як подарунок гроші і кладуть їх у паперовий конверт, щоб презентувати красиво. Але що робити, якщо конверт забули купити, а часу на похід до магазину немає?

Блогерка показала, як створити гарний подарунковий конверт із паперу своїми руками. Для цього способу вам знадобиться будь-який подарунковий папір, яким зазвичай запаковують коробки з подарунками на свята. Декорувати конверт можна гілочкою квітів або доповнити листівкою.

Нагадаємо, раніше блогерка розповідала, як скласти футболки, щоб вони не пом'ялися.

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