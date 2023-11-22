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Простий лайфгак: як зробити вітальну листівку

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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110
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Простий лайфгак: як зробити вітальну листівку

Як зробити вітальну листівку / Фото: Credits

Якщо ви думаєте, що гарні вітальні листівки можна тільки придбати, то блогерка Джолі Поа переконає вас у іншому. За допомогою підручних засобів можна легко та швидко створити листівку власними руками.

Для цього вам знадобляться: будь-яка банка, пензлик, вода, акварельний папір та фарби.

  • Спочатку нанесіть золоту фарбу на обідок банки та зробіть нею 3-4 відбитки на папері, як показала Джолі.
  • Далі промалюйте пензлем від кіл, що вийшли, листя різними відтінками зеленого.
  • Після цього чорним кольором намалюйте гілочки з бруньками.
  • Знов зробіть відбиток банкою з золототою фарбою та промалюйте золоті ягоди.

Ви можете використати звичайну півлітрову банку, як це зробила блогерка, або ж меншу та коригувати цим розмір самої листівки.

Такий лайфгак стане вам у нагоді, коли вам раптом знадобиться листівка, а за рахунок універсального малюнку, цей варіант підійде для будь-якої події.

Нагадаємо, раніше ми писали, як швидко зробити коробку-подушку своїми руками

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Дата публікації
Перегляди
110
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