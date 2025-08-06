Просто киньте це у вазу: як найдовше зберегти свіжість соняшників та інших зрізаних квітів

Соняшник / © ТСН

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Соняшники — одні з найяскравіших літніх квітів, що приносять яскравість у кухні, вітальні та на терасі. Але, як відомо багатьом любителям квітів, їхній сонячний настрій може швидко зів’янути без належного догляду.

Експерти з рослин поділилися з Еxpress.co.uk простим, але напрочуд ефективним трюком, який допоможе соняшникам довше залишатися свіжими та яскравими, і він полягає в тому, щоб опустити у вазу мідну монетку.

Додавання її до води у вазі може значно подовжити життя букетів соняшників. Мідь діє як природний фунгіцид, допомагаючи запобігти росту бактерій у воді, що є однією з основних причин передчасного в’янення. Це маловідомий лайфгак, який легко спробувати, і він часто працює краще, ніж багато комерційних засобів.

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Поради на цьому не закінчуються. Перед додаванням будь-яких квітів необхідно мати чисту вазу та свіжу воду кімнатної температури.

Бактерії, що залишилися зі старих букетів, можуть майже миттєво пошкодити нові квіти. Заміна води кожні два дні також допомагає підтримувати свіжість та відсутність забруднення.

Обрізання стебел під кутом 45 градусів — ще один важливий крок. Це збільшує площу поверхні для поглинання води, допомагаючи квітам залишатися зволоженими. Повторне обрізання стебел кожні кілька днів може помітно вплинути на їхній зовнішній вигляд та довговічність.

Багато букетів постачаються з пакетиком підживлення для квітів, яке допомагає живити квіти та підтримувати чистоту води. Але якщо такого немає, домашній варіант з використанням невеликої кількості цукру, лимонного соку або яблучного оцту може забезпечити аналогічні переваги.

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Також важливо бути обережним з тим, де ви розміщуєте свої букети. Тримання їх поруч із мискою з фруктами може мати добрий вигляд, але це швидкий шлях до опадання пелюсток. Дозрілі фрукти виділяють етилен, який прискорює процес старіння квітів.

Джерела тепла, такі як радіатори або прямі сонячні промені, можуть мати подібний ефект, тому найкраще підходять прохолодніші місця.

Для тих, хто хоче зробити все можливе, додавання кількох крапель спирту, такого як горілка або джин, до води може уповільнити дію етилену. Це трюк, який часто використовують флористи, щоб подовжити свіжість ніжних стебел.

Ще одна часто недооцінена порада — видаляти будь-яке листя, яке розташоване нижче ватерлінії.

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Це занурене листя, зазвичай, швидко гниє і може зробити воду у вазі каламутною за лічені години, прискорюючи процес розпаду.

Хоча соняшники природно мають коротший термін зберігання у вазі, ніж деякі інші квіти, ці прості методи можуть допомогти вам насолоджуватися їхньою красою якомога довше.