Просто та дешево: як вивести мох з під’їзної доріжки вашого саду

Мох / © ТСН

Реклама

Настає вересень, і ми вже спостерігаємо прохолодніші та вологіші погодні умови. Хоча це може бути гарною новиною, якщо ви хочете проводити вечори, згорнувшись у плед на дивані, та це не так добре, коли справа доходить до вашого саду.

Після довгого та сухого літа для багатьох прихід осені може привести небажаного гостя до вашого саду. Мох частіше з’являється, коли волога погода, і цей слизький наліт є серйозним червоним прапорцем для домовласників. Це може створювати серйозну загрозу для здоров’я, тому важливо вирішити проблему, щойно ви її помітите.

На щастя, вам не потрібні дорогі хімікати, щоб це виправити, запевняють експерти Еxpress.co.uk.

Реклама

Насправді, все, що вам потрібно, це побутовий предмет, який, ймовірно, вже є у вашій шафі — білий оцет. Цей продукт чудово підходить для широкого спектру завдань з прибирання, а також він дуже зручний у саду.

Як видалити мох із вашої під’їзної доріжки

Щоб позбутися будь-якої потенційно небезпечної зелені з вашої під’їзної дороги, все, що вам потрібно зробити, це змішати рівні частини білого оцту та води в розпилювачі або лійці. Для патіо нормального розміру ви можете придбати пляшку білого оцту.

Потім, у сухий день, щедро розпороште суміш на патіо та під’їзну доріжку. Залиште її на щонайменше 15-30 хвилин, щоб природна кислота розщепила бруд і знищила зелень.

Нарешті, використовуйте жорстку мітлу, щоб почистити поверхню, а потім ретельно змийте водою.

Реклама

Діяти треба швидко, коли ви помічаєте мох або іншу зелень на своїй під’їзній доріжці, щоб уникнути потенційних витрат на ремонт будь-яких пошкоджень.

Першою ознакою проблеми ньє слизька зелена плівка або плями моху, особливо в затінених місцях, тому стежте за їхньою появою під час вологої погоди у вересні.

Цвіль між тріщинами на вашій під’їзній доріжці, також може бути ознакою того, що вода не відводиться належним чином під час дощу.