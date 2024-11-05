Просто та ефективно: знаменитий британський садівник розповів, що робити з осіннім листям

Якщо на вашій ділянці ростуть листяні дерева, і є проблеми із вивезенням сміття, це може стати справжньою проблемою з настанням осіннього листопаду.

Спалювати опале листя не просто погана ідея, це злочин. Але багато садівників восени стикаються з проблемою — куди подіти листя.

Знаменитий садівник Монті Дон поділився чудовою ідеєю з переробки опалого листя. Вона підійде навіть тим, хто не має компостної купи.

Зберігайте його вологим

Знаменитий садівник рекомендує зберігати його вологим у сміттєвих мішках або компостних купах, щоб вийшов листяний перегній. Воно розкладається в основному під дією грибків, а не бактерій, що означає, що сухому листю може знадобитися дуже багато часу, щоб перетворитися на прекрасний, пухкий м'який матеріал, що солодко пахне, яким незмінно стає справжній листяний перегній. Так що або збирайте листя, коли воно мокре, або будьте готові добре його замочити, перш ніж накривати наступним шаром.

Подрібнюйте газонокосаркою

Також дуже допомагає подрібнення листя. Найпростіший спосіб зробити це – косити його, що також збере листя у міру того, як ви це робите. Звичайно, якщо листя занадто мокре, воно засмічує газонокосарку, тому краще підмести і згребти його у лінію, коли воно сухе, проїхати по ньому газонокосаркою, а потім замочити водою. Якщо у вас немає місця для нього, то покладіть скошене листя в чорний мішок для сміття, проробіть кілька дренажних отворів у дні, замочіть його і дайте воді стекти, а потім приберіть з очей геть. Ця система працює чудово.

У будь-якому разі листя тихо перетвориться на листяний перегній протягом наступних шести місяців без будь-якої подальшої уваги до нього. Ви також можете використовувати його навесні в напіврозкладеному стані як дуже гарну мульчу навколо рослин, що проростають.

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