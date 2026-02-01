Прострочене не завжди шкідливе — як не викидати даремно продукти / © Getty Images

Ми звикли вважати, що дата на упаковці — це суворий термін. після нього їжа «небезпечна». Але насправді маркування «вжити до» позначає лише період, коли продукт смакує максимально смачно, а його текстура та аромат відповідають очікуванням виробника. Цей термін — про якість, а не про безпеку. Видання Martha Stewart розповіло, що більшість продуктів можна безпечно їсти після «вжити до». Варто правильно оцінювати продукти та не піддаватися ілюзії, що після дати на етикетці їжа стає небезпечною.

Як працюють дати «вжити до»

Виробники ставлять такі дати не для того, щоб нагадати споживачам про небезпеку, а щоб гарантувати оптимальну свіжість і смак продукту. У лабораторіях проводять тести: смакують, нюхають, перевіряють текстуру та хімічні зміни — від окиснення до втрати вологи. До того ж виробники закладають буфер часу, щоб продукт дійшов до магазинів і потрапив на полиці в ідеальному стані.

Більшість сухих продуктів і консервів можуть зберігатися роками, а хліб, навіть із консервантом, швидко черствіє чи покривається пліснявою. Молоко та йогурт, якщо їх правильно зберігати, теж часто залишаються придатними довше, ніж зазначено на упаковці.

Продукти, де дати важливі

Горіхи, насіння, шоколад: швидко окислюються, смак може стати гірким.

Кава, спеції: аромат з часом слабшає.

Чипси, крекери, печиво: черствіють, але їх можна трохи «оживити» у тостері.

Проте багато консервованих та заморожених продуктів, суха паста, рис, боби та навіть цукор безпечні задовго після «вжити до», за умови правильного зберігання.

Як самостійно оцінювати продукти

Варто покладатися на свої органи чуття.

Нюхайте: неприємний запах — сигнал до утилізації.

Дивіться та тримайте текстуру в полі зору: цвіль, слиз, зміни кольору — сигнал до викидання.

Смакуйте з обережністю, якщо продукт викликає сумнів, особливо швидкопсувні продукти.

Дата на упаковці — це орієнтир, а не вирок. Правильно зберігайте продукти, використовуйте сенсорну перевірку, купуйте лише необхідні порції та перевіряйте запаси, щоб старіше йшло першим. Іноді навіть трохи прострочений товар може стати зіркою вашої кухні та не завдати шкоди здоров’ю.