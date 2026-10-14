Проти припливів, стресу та безсоння: 5 ефірних олій для полегшення симптомів менопаузи

Лаванда та продукти з олією лаванди / © Credits

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Кілька крапель правильної ефірної олії можуть допомогти вам знову почуватися собою — без складних процедур і великих фінансових витрат.

Лікарка розповіла Woman`s World про найкращі ефірні олії для полегшення симптомів менопаузи та про те, як включити їх до свого щоденного догляду.

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Як ефірні олії полегшують симптоми менопаузи

Ефірні олії — це концентровані рослинні екстракти, які протягом століть цінуються за їхні аромати та м’який вплив на настрій і самопочуття. Звісно, ​​вони не замінюють медичну допомогу чи менопаузальну гормональну терапію (МГТ), але можуть стати простим і доступним засобом, який допоможе полегшити такі симптоми, як припливи, або покращити якість сну.

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Докторка медицини Емі Шах, сертифікована лікарка, експертка з питань харчування зазначає, що ефірні олії можуть стати простим інструментом для підтримки настрою, контролю рівня стресу та загального самопочуття у період зміни гормонального балансу.

5 найкращих ефірних олій за менопаузи

Аромати наведених нижче ефірних олій можуть м’яко стимулювати вироблення естрогену в міру старіння. Ось п’ять олій, які варто тримати на тумбочці біля ліжка або в сумочці.

Шавлія мускатна

Одна з найкращих олій для загальної підтримки гормонального здоров’я. Невелике дослідження показало, що ефірна олія шавлії мускатної, додана до базової олії чи зволожувального крему та втерта у шкіру стоп, може допомогти полегшити припливи.

Герань

Окрім підтримки вироблення гормонів, ця олія відома своєю здатністю зменшувати запалення і тривожність. Якщо ви відчуваєте напруження у плечах і вас переслідують тривожні думки, варто спробувати використати ефірну олію герані у дифузорі під час відпочинку.

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Лаванда

Лаванда, відома своїми заспокійливими властивостями, може допомогти розслабитися і покращити сон — дві сфери, які часто страждають після настання менопаузи. Кілька крапель ефірної олії лаванди на ватному диску, покладеному в наволочку, можуть допомогти вам міцно спати в цей період.

Жасмин

Насичений квітковий аромат ефірної олії жасмину миттєво покращує настрій. Її також використовують для боротьби з депресією. А ще вона вважається афродизіаком, що є приємним бонусом, адже багато жінок у цей період стикаються зі зниженням лібідо.

Неролі

Ще одна чудова олія — неролі. Вона корисна за тривожності, депресії та різноманітних симптомів менопаузи. Її яскравий аромат апельсинового цвіту здатен покращити настрій навіть у найважчий день.

Як безпечно застосовувати ефірні олії під час менопаузи

Ефірні олії мають потужну дію, тому варто застосовувати їх обережно. Ніколи не вживайте їх внутрішньо. Натомість використовуйте аромадифузор або змішайте одну-дві краплі з базовою олією чи лосьйоном і нанесіть суміш на шкіру. Можна також капнути кілька крапель ефірної олії на ватний диск і просто вдихати цілющий аромат.

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Якщо у вас чутлива шкіра, спершу протестуйте засіб на невеликій ділянці. А якщо ви страждаєте на хронічне захворювання або приймаєте ліки, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж вводити нову олію до свого щоденного догляду — особливо ту, яку плануєте використовувати регулярно.

Менопауза може здаватися надто складним випробуванням, коли доводиться давати раду багатьом проблемам одночасно, але правильно підібрані заспокійливі ефірні олії допоможуть полегшити симптоми.

Розпилюйте лаванду перед сном, наносьте трохи олії шавлії мускатної на підошви ніг або вдихайте аромат неролі, коли день видається важким. Такі невеликі та прості ритуали допоможуть вам почуватися врівноваженіше та спокійніше — з кожним глибоким вдихом.

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