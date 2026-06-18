Мульча з трави / © Credits

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Не піддавайтеся спокусі збирати її до пакетів і викидати, оскільки скошена трава багата на поживні речовини та може використовуватися на вашому газоні і в саду різними способами, зокрема як мульча.

Мульча чудово підходить для придушення бур’янів, утримання вологи, регулювання температури ґрунту та навіть боротьби з водною ерозією. Вам не потрібно йти до місцевого садового центру, щоб витрачати гроші на мішки з мульчею — ви можете використовувати скошену траву.

Martha Stewart поговорив з експертами з догляду за газонами про те, чому треба використовувати скошену траву як мульчу, як це робити правильно та про інші способи її використання для ваших газону та саду.

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Чому скошена трава працює як замінник мульчі

Мульча переважно використовується для запобігання росту бур’янів і збереження вологи в ґрунті, і обидві ці функції може виконувати скошена трава. Вона працює як природна мульча: допомагає довше утримувати вологу в ґрунті, уповільнює випаровування води, підтримує ваш газон під час будь-яких посушливих періодів.

Крім того, скошена трава також повертає у ґрунт природні поживні речовини. Вони дуже ефективні, оскільки повертають азот, калій і фосфор назад у ґрунт, коли розкладаються природним шляхом. Ця практика називається «рециркуляцією трави», коли скошена трава залишається на газоні після скошування, а не збирається до мішів, поповнюючи запас поживних речовин у ґрунті.

Як використовувати скошену траву як мульчу

Скошуйте траву, коли вона суха. Вам потрібно використовувати суху скошену траву, тому намагайтеся косити її, коли вона суха, а не після дощу чи поливання. Залишаючи мокру скошену траву на газоні або розсипаючи її по грядках, ви можете створювати сприятливе середовище для грибкових захворювань і перешкоджати циркуляції повітря, утворюючи шар вологи. Якщо ваша скошена трава трохи мокра, розкладіть її на сонці на кілька годин, щоб вона висохла.

Розкладайте скошену траву рівними тонкими шарами. Де б ви не вирішили використовувати скошену траву як мульчу, чи то на вашому городі, чи навколо дерев, розкладайте її тонкими шарами завтовшки не більше 2,5–5 см. Вона має бути сухою і поступово оновлюватися, а не складатися у вологу чи товсту купу. Такі шари можуть злипатися, затримувати вологу й тепло, викликати неприємні запахи та зменшувати потік повітря до ґрунту під ними.

Коли не варто використовувати скошену траву як мульчу

Якщо ваш газон нещодавно оброблявся будь-якими хімічними засобами, не використовуйте скошену траву як мульчу. Якщо ви застосовували гербіциди, пестициди тощо — будь-які неприродні речовини, які не повинні біологічно розкладатися у ґрунті газону, — не рекомендується використовувати скошену траву як мульчу, оскільки можна знову внести ці хімікати просто у грунт, що може загальмувати ріст вашої городини. Також потрібно уникати використання скошеної трави, отриманої з ділянок, де трава хвора або заросла бур’янами, щоб випадково не поширити їх на свої грядки.

Інші способи використання скошеної трави

Якщо у вас є зайва скошена трава, розгляньте ці додаткові способи її використання. Однак переконайтеся, що це лише необроблена трава без бур’янів, придатна для компостування і приготування трав’яного чаю.

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Перетворіть її на компост. Додайте скошену траву до компостної купи як багатий на азот зелений матеріал.

Залиште її на газоні. Якщо висота скошеної трави не перевищує 2–3 см, ви можете залишити її на газоні, щоб вона природним чином розкладалася і додавала поживні речовини у ґрунт. Занадто висока скошена трава може блокувати потік повітря до ґрунту.

Приготуйте добриво на основі трав’яного чаю. Додайте скошену траву до 20-літрового відра, наповненого водою, і дайте настоятися один-два тижні. Потім процідіть рідину та використовуйте трав’яний чай і воду у співвідношенні 1:10, щоб підживити ваші рослини натуральним добривом з високим вмістом поживних речовин.

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