Природне землеробство та полікультура: як вирощувати їжу в бурʼянах і без добрив

Природне землеробство / © Credits

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Натуралізм і збереження біорізноманіття — це найпопулярніші садові тренди 2025 року. Тенденція до природного землеробства, яка включає відмову від хімії, добрив та неприродних маніпуляцій на кшталт мульчування і сапання, стосується й городництва.

Фермер з Девона Джошуа Спаркс з великим успіхом вирощує їжу в полікультурах разом зі шкідниками та бур’янами. Він пропонує вирощування їжі як частину складної та різноманітної екосистеми, що допоможе створити та захистити біорізноманіття, де город більше схожий на прекрасну пустелю, повну їжі і квітучих бур’янів, де ви знайдете їжаків, що ховаються під капустою, або змій, які засмагають на замульчованих сіном грядках, постійно оточених оркестром комах і птахів від світанку до сутінків. Про те, як створити таку екосистему, в якій ви зможете виростити їжу в бурʼянах, він розповів GardensIllustrated.

Що таке природне землеробство та полікультура

Природне землеробство полягає в тому, щоб ми намагалися зрозуміти та імітувати природу — ніщо не росте ізольовано, і важливо розвивати складні полікультури. Полікультура — ​​це метод вирощування різноманітних рослин разом на одній грядці.

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Головна перевага полягає в тому, що маючи різноманітний асортимент рослин в одному просторі, ви також отримуєте широкий спектр диких тварин, включно з безліччю жаб, тритонів і хижих комах. Кожна полікультура також включає низку видів квітів, як-от айстрові та зонтичні, а також ароматичні трави. Одна з найкращих комбінацій — це капуста кале, мангольд, буряк, салат, рукола, горох і фенхель.

Як спланувати полікультурне садіння

Базова полікультура для нас планується у три етапи: довгостроковий, вторинний і проміжний. Довгострокові зазвичай будуть культурами, які триватимуть понад дев’ять місяців, як-от капустяні та пастернак. Вторинні — це коротші культури, що триватимуть близько трьох місяців, як-от буряк і ріпа. А наші проміжні — це швидкий урожай, тобто наші салатні культури, як-от салат і рукола.

Висота також відіграє важливу роль у полікультурі, оскільки ми чергуємо вищі й нижчі рослини — наприклад, довгостроковий ряд може бути чергуванням капусти кейл і мангольда, водночас мангольд розміщується під кроною капусти кейл після дозрівання. Важливо розбивати монокультури, коли це можливо.

До прикладу, чотири ряди довгострокових культур будуть висаджені на грядках шириною 1,2 м, а вторинні культури — в рядах між ними. Найцікавіше, це коли ми висаджуємо всі проміжні рослини між собою.

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Коли ви повторюватимете садіння капусти кейл і мангольда, між ними можна розмістити одну або дві рослини салату. На той час, коли капусті кейл знадобиться місце, салат буде зібраний, і перш ніж утвориться занадто багато тіні, вторинний урожай буряка буде готовий. Зрештою, на грядках буде повно капусти кейл, мангольда та зелені.

Які проблеми можуть бути на початку впровадження природного землеробства

Джошуа застерігає, що природне землеробство — це відпускання. Ви ніколи не врахуєте, скільки часу знадобиться природі, щоб відновитися після років орання і підживлення.

Перші кілька років, ділиться досвідом фермер, спостерігалася апокаліптична кількість слимаків, оскільки на фермі не було хижаків, щоб з ними боротися. Однак йому вдалося утриматися від застосування гранул, бо інакше можна було б ніколи не дочекатися появи хижаків. Тепер фермер має незначну шкоду від слимаків і може вирощувати всі культури поряд із купами трави або колод.

Джошуа навіть посадив три ряди неїстівних рослин у межах вирощування овочів, щоб забезпечити слимакам і жукам середовище існування та місце для розмноження. Слимаки мають вирішальне значення для загального здоров’я екосистеми як редуценти та джерело їжі. Вони є проблемою лише тоді, коли система виходить з рівноваги.

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Чому не потрібно виривати бурʼяни

Бур’яни також відіграють величезну роль, оскільки вони є ключем до родючості ферми. Багато полікультур включатимуть від десяти до п’ятнадцяти різних бур’янів, які мають величезне різноманіття глибини кореневої системи, і коріння тут основним покращувачем ґрунту.

Бур’яни треба контролювати протягом перших шести тижнів після садіння овочів. Якщо допомогти овочам протягом цього часу, вони матимуть достатньо переваги, щоб потім витіснити бур’яни. Після цього більше немає необхідності боротися з бур’янами і можна дозволити їм рости як частині полікультури. Обробляти бурʼяни потрібно серпом, бо це дозволить зберегти всі кореневі системи в землі.

Бур’яни можна обрізати та використовувати як мульчу кілька разів протягом року. Вони є одними з найкращих запилювачів, адаптованих для місцевих комах, і ці комахи також є ключовими джерелами їжі для інших диких тварин.

Усі рослини спочатку краще висівати до ґрунтових блоків, тому не буде потреби в купі пластикових лотків. Для цього можна використовувати суміш для горщиків, виготовлену власноруч з компосту та місцевої землі.

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Вирощування великої кількості їжі сьогодні пов’язане з придушенням природи. Страх перед бур’янами, шкідниками та потреба в ефективності призвели до того, що ми мульчуємо природу до забуття, що часто призводить до стерильних і монокультурних систем, каже Джошуа.

Як працює екосистема

Якщо ви відмовитеся від боротьби з природою, то зможете спостерігати, як жуки їдять слимаків, а яструби відлякують голубів. Природне землеробство зробить ваш город завжди зайнятим та активним, з великою кількістю різних спільнот, стверджує фермер.

На думку Джошуа, життя набагато легше та приємніше, коли працюєш з природою, а не борешся з нею. Природа має відповідь на більшість проблем, і від нас залежить, чи довіряємо ми цьому процесу. Багато речей, яких нам кажуть боятися і перейматися через них, зазвичай є техногенними проблемами, коли ми втручаємося в ритм природи. Час, стійкість і терпіння є ключовими, а коли ви їх досягнете, природне землеробство — це найприємніший спосіб вирощування їжі.