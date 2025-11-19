Природність у тренді: як натуральні матеріали змінюють сучасний інтер’єр / © Associated Press

Власники квартир і будинків відмовляються від штучності, хай то буде стільниця, яка «має вигляд як мармур», але надто гладка на дотик або вінілова підлога, яка імітує дерево, але не скрипить під ногами. Замість підробок ми шукаємо теплоту та якість природних матеріалів і приймаємо їхні недосконалості, про це розповіло видання Martha Stewart.

Раніше підробки здавалися «розумним хитриком». Під час і після пандемії Covid-19, коли ціни на декор злетіли, багато хто обирав імітації, щоб отримати елегантний вигляд за менші гроші. Але тепер, замість того щоб економити на підробці, шукайте натуральні матеріали у вашому бюджетному сегменті.

Психологічний ефект натуральних матеріалів

Наш мозок реагує на мікронерівності та тактильну глибину природних матеріалів. Справжнє дерево, камінь, льон і глина активують парасимпатичну нервову систему, допомагають мозку відчувати заземлення та безпеку.

Підробки порушують цю рівновагу, вініл або штучний кварц можуть мати переконливий вигляд, але мозок відчуває невідповідність між тим, що бачимо та що відчуваємо на дотик. Це створює дрібний стрес, який накопичується з часом.

Відмова від підробок — частина глобального тренду на здоровий дизайн. Люди хочуть, щоб дім був живим, а не журнальним. Натуральні матеріали «дихають» і старіють разом із нами. Це підтримує емоційну рівновагу та відчуття приналежності.

Акцент на натуральність

Погано виконані імітації не мають місця у продуманому інтер’єрі. Те саме стосується штучної цегли. Вінілові стіни чи фартухи можуть мати гарний вигляд, якщо це дорогий продукт, але більшість дешевих варіантів мають штучний та дешевий вигляд.

Якщо матеріал «прикидається» тим, чим не є, варто двічі подумати. Автентичність завжди краща за підробку.

Отже, коли ви шукаєте оновлення для свого інтер’єру, обирайте природні матеріали навіть у межах бюджету. Невеликі недосконалості — це не недолік, а частина тепла та душі вашого дому.