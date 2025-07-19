Прищипування рослин: зробіть це для пишного врожаю та кущистого росту / © Credits

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Цей лайфгак допомагає рослинам не витрачати сили на росту у висоту, а натомість розвиватися вшир ставати густішими, зеленішими та продуктивнішими. Такий догляд потрібен не лише для гарного вигляду, а й для пишного врожаю та тривалого цвітіння, про це розповів садівник Jamie Walton.

Прищипування — це видалення верхівки пагона, зазвичай вручну чи ножицями. Робиться це над вузлом (місцем, де ростуть листочки чи нові гілочки). Після цього на місці одного зрізаного стебла виростає два нових і так кущик стає гіллястішим.

Як це працює

У рослин є природна «прагматичність», якщо не видалити головний пагін, вони зосереджують енергію на рості вгору. Але коли верхівку обрізано, включається «режим виживання» та активуються бічні бруньки.

У результаті, замість одного стебла матимете кілька, замість декількох листочків — рясна зелень, замість одного квітконоса буде справжній букет.

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Які рослини люблять прищипування

Базилік

Ця ароматна зелень стає удвічі продуктивнішою, якщо правильно прищипнути його:

Не зрізайте окремі листки;

Прищипуйте над вузлом, де ростуть дві нові пари листків;

Результат: із кожної точки виросте по дві нові гілки і базилік перетвориться на справжній кущик.

Трави з родини м’ятних

М’ята, меліса (лимонна м’ята), тархун, розмарин, чебрець — усі вони люблять регулярне прищипування.

Такі трави стануть пухнастими, ароматнішими та краще піддаються збору.

Квітучі рослини

Космея, цинія, жоржина, левиний зів, якщо прищипати головне стебло на ранній стадії, отримаєте: більше суцвіть, триваліше цвітіння, кущисту форму, яка не потребує опори.



Зрізані квіті

Не відчувайте провини, коли зрізаєте кілька квітів у вазу. Це, по суті, теж форма прищипування, яка стимулює появу нових бутонів. Коли обрізаєте суцвіття для декору, ви одночасно допомагаєте рослині омолодитися та розквітнути ще пишніше.

Як прищипувати

Оберіть пагін, який вже трохи підріс (зазвичай 3–4 пари листків). Знайдіть вузол — місце, де з основного стебла ростуть два маленькі листочки чи пагони. Прищипніть або зріжте верхівку пальцями чи гострими ножицями. Регулярно повторюйте (кожні 1–2 тижні), коли з’являються нові «вершинки».

Прищипування — це не складна агротехніка, а маленький, але надзвичайно ефективний ритуал, який зробить вашу зелень і квіти густими, рясними та міцними. Це догляд із любов’ю — той самий дотик, який перетворює звичайне підвіконня на мінісад, а клумбу — на джерело радості.