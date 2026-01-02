Пухнасті хмаринки: 15 маленьких білих порід собак, які вкрадуть ваше серце

Три білі собаки / © Associated Press

Маленькі білі цуценята приваблюють шанувальників звідусіль своїм чистим та пухнастим виглядом, але додайте до цього культову індивідуальність маленького собаки — і у вас буде пухнастий друг сім’ї, який приносить купу радості.

Якщо ви шукаєте пухнасте поповнення у своїй родині та хочете бадьорого та красивого песика, розгляньте ці 15 порід, пропонує GoodHousekeeping. Усі вони білі, всі чарівні, і всі обов’язково заповнять порожнечу у вашому серці. Просто приготуйтеся до всіх іграшок та облизування, які ви можете витримати!

Бішон-фрізе

Ці гіпоалергенні пухнасті кульки відомі своєю життєрадісністю та лагідністю. Їхня французька назва буквально перекладається як «пухнастий білий собака». Однак бішон-фрізе можуть бути не найкращими сторожовими собаками, ці песики, зазвичай, люблять незнайомців.

Болоньєзе

Болоньєзе / © Credits

Хоча породи болоньєзе та бішон-фризе належать до родини бішон (разом з іншими, такими як котон де тулеар та гаванський болонець), болоньєзе більш кремезні. Вони також мають більш серйозний та слухняний характер. Як бонус, вони займають досить низькі позиції за шкалою линяння, тому ви не отримаєте білого хутра всюди.

Котон де тулеар

Котон де тулеар / © Associated Press

Ці хорошунчики — гіпоалергенні та названі так через їхнє хутро, схоже на вату. Їх описують як таких, що мають «клоунський» характер, і часто можна побачити, що вони стоять на задніх лапах. Котони тісно прив’язуються до своїх людей; вони були дикими зграйними тваринами на Мадагаскарі до одомашнення.

Гаванський шпіц

Гаванський шпіц / © Associated Press

Гаванський шпіц — це порода типу бішон, відома своїм загнутим хвостом. Це допитливі, товариські домашні тварини, які потребують щотижневого догляду. Вони є улюбленими собаками міських жителів завдяки своїм компактним розмірам та дружньому характеру.

Японський шпіц

Японський шпіц / © Credits

Ці маленькі чистокровні собаки відомі як енергійні, розумні та сторожові собаки першого класу. Японські шпіци не потребують багато догляду. Їхню подвійну шерсть часто називають тефлоновою, оскільки вона самоочищується. А щоб відповідати характеру собаки, шерсть формується в левоподібну гриву навколо їхньої голови.

Мальтійська болонка

Мальтійська болонка / © Credits

Ця іграшкова порода має шовковисту шерсть і є класичним собачкою. Тільки погляньте на цю мордочку! Вони люблять обійматися, але можуть бути підозріливими поруч з дітьми та іншими собаками, і під усією їхньою милістю може ховатися впертість.

Мініатюрний американський ескімос

Мініатюрний американський ескімос / © Credits

Цуценята мініатюрного американського ескімоса схожі на маленьких сибірських хаскі. Яскраво-біле хутро та трикутні вуха — їхні візитівки. Собаки походять з лінії фермерських порід Середнього Заходу, тому очікуйте гавкоту та високої енергії в поєднанні з інтелектом та бешкетністю.

Мініатюрний бультер’єр

Мініатюрний бультер’єр / © Associated Press

За даними Американського кінологічного клубу, відмінною рисою цього мускулистого, бешкетного собаки є велика яйцеподібна голова. Вони сміливі та завжди захищають своїх людей, що робить їх фантастичними сімейними собаками. Однак вони потребують регулярного дресирування, щоб уберегти їх від бешкетування.

Мініатюрний самоїд

Мініатюрний самоїд / © Credits

Хоча вони схожі на американських ескімосів — обидва представники родини шпіців — вони мають густішу шерсть і відомі як пастуші собаки. Офіційно порода мініатюрних самоїдів не визнана; обов’язково перевірте їхній родовід, якщо хочете чистокровного собаку.

Мініатюрний пудель

Мініатюрний пудель / © Associated Press

Мініатюрні пуделі можуть мати різне забарвлення, але білий колір є поширеним для цієї породи. Їх часто використовують як циркових собак, оскільки вони легко дресируються та мають чудовий вигляд на сцені. Мініпуделі люблять дітей, але вони можуть не підійти для дому з іншими собаками.

Померанський шпіц

Померанський шпіц / © Associated Press

Для померанців більше більше характерний кремовий колір, ніж білий, хоча білий все ще вважається стандартним забарвленням породи. Вони дуже активні та спритні, незважаючи на свій розмір.

Вест-хайленд-вайт-тер’єр

Вест-хайленд-вайт-тер’єр / © Associated Press

За даними Американського кінологічного клубу, весті є одним із найпопулярніших маленьких тер’єрів. Це швидкі, вірні та щасливі собаки, які люблять гратися. Вони природжені мисливці. Майте це на увазі, якщо залишаєте їх на подвір’ї.

Кавашон

Кавашон / © Credits

Кавашони — це чарівна суміш кавалер-кінг-чарльз-спанієля та бішон-фрізе, зазвичай з білою шерстю, коричневими вухами та хутром навколо очей. Вони ласкаві та люблять дресирувальні ігри, але можуть потребувати певного нагляду поруч із дітьми та іншими домашніми тваринами.

Ши-тцу

Ши-тцу / © Associated Press

Ши-тцу були виведені як собачки в палацах у Китаї, але стали одними з найпопулярніших цуценят для міських жителів та людей з невеликими будинками. Вони ласкаві, жваві та віддані, і ставляться до своїх господарів як до королів та королев. Ши-тцу мають довгу шерсть, яка потребує регулярного догляду.

Цвергшнауцер

Цвергшнауцер / © ТСН

Це найменший за розміром службовий собака у світі. Цвергшнауцер є найменшою породою з групи шнауцерів. Існує 4 визнаних забарвлення собак цієї породи, одне з них — біле. Це сміливі, дуже розумні, активні та привʼязані до людей собачки, які без вагань стануть у разі потреби на ваш захист.