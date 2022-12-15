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Раціон BARF: що це та чи дійсно він корисний для домашніх тварин

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Раціон BARF: що це та чи дійсно він корисний для домашніх тварин

Фото: Associated Press

Хоча б раз усі завзяті собачники чули про раціон BARF, а, може, й власники котів. Що він собою являє та чи корисний для тварини, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.

BARF дослівно означає Bone And Raw Food (їжа з кісток та сирого м'яса) або Biologically Appropriate Raw Food (біологічно відповідна сира їжа)

Тобто, раціон передбачає, що собака за своєю природою хижак, тому і харчуватися має приблизно так само, як дикі родичі. Але ми маємо пам‘ятати, що з моменту одомашнення собак пройшли тисячі років, і їхня травна система та потреби значно відрізняються від потреб, наприклад, вовків.

Цей напрям розробив австралійський ветеринарний лікар Ян Біллінгхерст, проте і досі користь BARF не підтверджена ветеринарами.

Раціон BARF включає:

  • сире м‘ясо
  • сиру рибу
  • кістки
  • субпродукти
  • сирі яйця
  • овочі
  • фрукти та ягоди
  • олії
  • горіхи
  • трави

Іноді додають:

  • молочні продукти
  • вітамінно-мінеральні комплекси

Позитивні моменти BARF:

  • Раціон можна збалансувати
  • Відомі усі компоненти та їхня кількість
  • Тваринам подобається різноманіття смаків та текстури продуктів

Негативні моменти BARF:

  • Не всі тварини здатні їсти повністю сиру їжу
  • Для балансування раціону потрібна значна кількість різних продуктів
  • Сирі продукти несуть ризик зараження небезпечними паразитарними захворюваннями
  • Кістки дуже небезпечні для здоров‘я, оскільки можуть травмувати зуби, ШКТ, спричинити непрохідність
  • Часто у тварин виникає дефіцит Cu, Zn, Mn, надлишок вітамінів А і D, порушується співвідношення Ca:P
  • Годування лише м'ясом спричиняє дефіцит клітковини, що може призвести до копростазу, аліментарного гіперпаратиреозу та ламкості кісток

Чи годувати тварин за системою BARF - виключно ваше рішення. Головне, щоб продукти були цілком безпечними, і ви були впевнені в їхній якості. Однае обов’язково проконсультуйтеся з лікарем щодо безпечності та балансу компонентів саме для вашого улюбленця.

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