Раціон BARF: що це та чи дійсно він корисний для домашніх тварин

Хоча б раз усі завзяті собачники чули про раціон BARF, а, може, й власники котів. Що він собою являє та чи корисний для тварини, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.
BARF дослівно означає Bone And Raw Food (їжа з кісток та сирого м'яса) або Biologically Appropriate Raw Food (біологічно відповідна сира їжа)
Тобто, раціон передбачає, що собака за своєю природою хижак, тому і харчуватися має приблизно так само, як дикі родичі. Але ми маємо пам‘ятати, що з моменту одомашнення собак пройшли тисячі років, і їхня травна система та потреби значно відрізняються від потреб, наприклад, вовків.
Цей напрям розробив австралійський ветеринарний лікар Ян Біллінгхерст, проте і досі користь BARF не підтверджена ветеринарами.
Раціон BARF включає:
- сире м‘ясо
- сиру рибу
- кістки
- субпродукти
- сирі яйця
- овочі
- фрукти та ягоди
- олії
- горіхи
- трави
Іноді додають:
- молочні продукти
- вітамінно-мінеральні комплекси
Позитивні моменти BARF:
- Раціон можна збалансувати
- Відомі усі компоненти та їхня кількість
- Тваринам подобається різноманіття смаків та текстури продуктів
Негативні моменти BARF:
- Не всі тварини здатні їсти повністю сиру їжу
- Для балансування раціону потрібна значна кількість різних продуктів
- Сирі продукти несуть ризик зараження небезпечними паразитарними захворюваннями
- Кістки дуже небезпечні для здоров‘я, оскільки можуть травмувати зуби, ШКТ, спричинити непрохідність
- Часто у тварин виникає дефіцит Cu, Zn, Mn, надлишок вітамінів А і D, порушується співвідношення Ca:P
- Годування лише м'ясом спричиняє дефіцит клітковини, що може призвести до копростазу, аліментарного гіперпаратиреозу та ламкості кісток
Чи годувати тварин за системою BARF - виключно ваше рішення. Головне, щоб продукти були цілком безпечними, і ви були впевнені в їхній якості. Однае обов’язково проконсультуйтеся з лікарем щодо безпечності та балансу компонентів саме для вашого улюбленця.
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