Раціон BARF: що це та чи дійсно він корисний для домашніх тварин

Хоча б раз усі завзяті собачники чули про раціон BARF, а, може, й власники котів. Що він собою являє та чи корисний для тварини, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.

BARF дослівно означає Bone And Raw Food (їжа з кісток та сирого м'яса) або Biologically Appropriate Raw Food (біологічно відповідна сира їжа)

Тобто, раціон передбачає, що собака за своєю природою хижак, тому і харчуватися має приблизно так само, як дикі родичі. Але ми маємо пам‘ятати, що з моменту одомашнення собак пройшли тисячі років, і їхня травна система та потреби значно відрізняються від потреб, наприклад, вовків.

Цей напрям розробив австралійський ветеринарний лікар Ян Біллінгхерст, проте і досі користь BARF не підтверджена ветеринарами.

Раціон BARF включає:

сире м‘ясо

сиру рибу

кістки

субпродукти

сирі яйця

овочі

фрукти та ягоди

олії

горіхи

трави

Іноді додають:

молочні продукти

вітамінно-мінеральні комплекси

Позитивні моменти BARF:

Раціон можна збалансувати

Відомі усі компоненти та їхня кількість

Тваринам подобається різноманіття смаків та текстури продуктів

Негативні моменти BARF:

Не всі тварини здатні їсти повністю сиру їжу

Для балансування раціону потрібна значна кількість різних продуктів

Сирі продукти несуть ризик зараження небезпечними паразитарними захворюваннями

Кістки дуже небезпечні для здоров‘я, оскільки можуть травмувати зуби, ШКТ, спричинити непрохідність

Часто у тварин виникає дефіцит Cu, Zn, Mn, надлишок вітамінів А і D, порушується співвідношення Ca:P

Годування лише м'ясом спричиняє дефіцит клітковини, що може призвести до копростазу, аліментарного гіперпаратиреозу та ламкості кісток

Чи годувати тварин за системою BARF - виключно ваше рішення. Головне, щоб продукти були цілком безпечними, і ви були впевнені в їхній якості. Однае обов’язково проконсультуйтеся з лікарем щодо безпечності та балансу компонентів саме для вашого улюбленця.

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