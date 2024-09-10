Як приготувати чайне добриво для рослин у горщиках: простий рецепт

Виявляється чай можна використовувати не лише на кухні, але й для домашнього саду, адже рослини теж полюбляють "чаювати".

Рослини можна поливати звичайною водою, але на сторінці Gardening Soul розповіли, як приготувати спеціальне добриво з чаю для здоровʼя та росту ваших рослин. Віддавайте перевагу зеленому, чорному або трав'яному чаю без додатків і ароматизаторів.

Вам знадобиться:

20 мл міцного чаю (краще, щоб він настоювався всю ніч);

1 ч. л харчової соди;

1 ч. л цукру;

500 мл води.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти та ретельно їх перемішайте.

Використовуйте цю суміш для поливу рослин у горщиках один раз на тиждень. Завдяки цьому ваші рослини корінням поглинатимуть поживні речовини. Квіти будуть рости великими та пишними, з добре розвиненою та сильної кореневою системою. Чай містить азот, калій та фосфор, які корисні для росту рослин. Він має у складі антиоксиданти, які можуть допомогти рослинам боротися з хворобами та стресом.

Використання чаю як добрива є екологічним способом утилізації використаних чайних пакетиків або листків.

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