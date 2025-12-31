Речі, які краще не купувати у секондгенді: корисні поради

Речі, які краще не купувати у секондгенді / © Credits

Атмосфера секондгенду має особливу магію, тут легко втратити пильність, закохатися у річ і уявити, як вона «ідеально впишеться» у ваш дім. Але за красивим фасадом можуть ховатися проблеми, від складного догляду до реальних ризиків для здоров’я, про це розповіло видання Martha Stewart.

Памʼятайте про просте правило, якщо річ потребує багато часу, грошей і зусиль на відновлення, варто чесно запитати себе, чи не простіше купити нову.

Декоративні подушки без знімних чохлів. Подушки — одна зі спірних категорій. Без можливості зняти чохол і випрати його ризики надто великі. Краще купуйте лише варіанти з блискавкою, де можна замінити наповнювач або ретельно почистити тканину.

Деякі текстильні вироби. Рушники, постіль, килимки для ванни — питання комфорту та особистих меж. Якщо тканина має сильні плями, затертості чи неприємний запах, жодне прання не врятує ситуацію. Виняток — білі вироби, які можна безпечно вибілювати.

Дитячі меблі та автокрісла. Старі ліжечка, колиски чи манежі можуть не відповідати сучасним стандартам безпеки та навіть містити свинець у фарбі. Те саме стосується автокрісел і дитячого обладнання, тож тут ризикувати не варто.

Обробні дошки та кухонні поверхні. Дерев’яні дошки неможливо повністю продезінфікувати без агресивної хімії. Для кухні краще обирати нові та безпечні матеріали.

Килими масового виробництва. Машинні килими часто не варті витрат на професійну чистку. До того ж запахи, плями від тварин і приховані дефекти можуть проявитися вже вдома. Виняток — рідкісний вінтаж, але він рідко трапляється у звичайних секондгендах.

Плетені меблі. Навіть невеликий розрив у плетеній поверхні — дорогий та складний ремонт. Якщо ви не майстер, краще пройти повз.

Речі з плямами. Нікотин, цвіль, сліди води — це ті плями, які майже неможливо вивести. Якщо річ опинилася у секондгенді з такими дефектами, швидше за все, її вже намагалися врятувати.

Меблі зі слідами жуків. Дрібні отвори у деревині — ознака шкідників. Така знахідка може стати проблемою не лише для меблів, а й для всього дому.

М’які меблі у поганому стані. Перетягування — задоволення недешеве. Якщо диван або крісло сильно зношені, ремонт може обійтися дорожче за новий.

Неперевірена електроніка. Лампи та техніку потрібно обов’язково тестувати у магазині. Якщо це неможливо, краще не ризикувати. Єдиний виняток — світильники, які легко поремонтувати.

Фліс . Флісові ковдри, куртки та дитячі речі швидко втрачають вигляд, вони кошлатяться, тьмяніють і мають зношений вигляд. У такому випадку, нове — майже завжди краще.

Деякі дерев’яні меблі. МДФ, ДСП і меблі з тонким шпоном складно реставрувати. Якщо поверхня відшаровується чи конструкція нестійка — це поганий знак.

Вінтажні вентилятори. Вони мають стильний вигляд, але можуть бути небезпечними, аже металеві лопаті та широкі захисні решітки не відповідають сучасним нормам безпеки.

Іржаві металеві меблі. Іржа — не просто декоративний дефект. Вона руйнує метал і робить конструкцію небезпечною, а фарба проблему не вирішує.

Мармурові столи з плямами. Мармур пористий, тож плями в’їдаються назавжди. Єдиний варіант — перевернути стільницю, якщо це можливо.

Меблі з хиткими ніжками. Якщо ви не плануєте ремонт, нестійкі конструкції — це ризик травм і додаткових витрат.

Вінтажні прикраси без експертизи. Якісна біжутерія легко маскується під дорогоцінні матеріали. Без знань і досвіду тут легко помилитися.

Скляний та столовий посуд. Деякі вінтажні тарілки та кришталь можуть містити свинець. Такі речі краще використовувати лише як декор.

Сріблення. Срібне покриття з часом темніє, стирається та покривається плямами, які неможливо повністю прибрати. Якщо вам не до душі вінтажна патина — краще обирати стерлінгове срібло чи залишити знахідку у магазині.

Секондгенд — це мистецтво терпіння та уважності. Не кожна красива річ варта того, щоб забрати її додому. Купуйте з розумом, довіряйте не лише серцю, а й здоровому глузду та тоді кожна знахідка справді стане скарбом.