Речі, які треба прибрати з ванної кімнати, щоб знизити стрес

Захаращена ванна кімната — не просто безлад, а втома, зайвий візуальний шум і відчуття, ніби простір «тисне» на вас ще до початку дня.

Речі, які треба прибрати з ванної кімнати

Ванна кімната давно перестала бути лише місцем для ранкових зборів і вечірнього догляду. Для багатьох вона непомітно перетворюється на склад косметики, рушників, аптечки, випадкових дрібниць і речей «про всяк випадок». У результаті навіть найкрасивіший інтер’єр починає мати перевантажений вигляд, а мозок отримувати додатковий стрес від постійного візуального хаосу.

Видання Real Simple зібрало поради професійних організаторів простору про те, яких речей у ванній кімнаті краще не тримати взагалі, і дещо вас може здивувати.

  • Мініатюри косметики з готелів. Ми всі це робимо, забираємо шампуні та лосьйони «на потім». Але більшість цих баночок роками лежить без діла. Вони займають місце, створюють візуальний шум і рідко використовуються повторно. Якщо не плануєте брати їх у подорож найближчим часом, сміливо позбувайтеся.

  • Одяг на підлозі та «стілець для речей». Речі, які ви «ще раз одягнете», швидко перетворюють ванну на хаотичний простір. До того ж вологість погано впливає на тканини. Тож, не залишайте брудний одяг у ванній та перенесіть кошик для білизни в інше місце, а чисті речі одразу поверніть до шафи.

  • Старі зубні щітки рекомендується змінювати кожні 3–4 місяці чи й раніше, якщо щетина пошкоджена. Після застуди чи грипу щітку теж варто замінити.

  • Надлишок рушників у ванній не додає затишку, а лише займає простір. Залиште лише ті рушники, якими ви користуєтесь зараз, а решту перенести до шафи для текстилю. Зі старих рушників можна зробити ганчірки для прибирання чи віддати їх на благодійність.

  • Дитячі іграшки для ванни. Якщо дитина давно виросла, настав час попрощатися і з качечками. Дуже важливо не зберігати старі гумові іграшки, у яких накопичується волога та пліснява.

  • Прикраси. Багато хто залишає каблучки чи сережки біля умивальника. Але постійна вологість шкодить металам і камінню, до того ж прикраси легко впустити у злив.

  • Прострочена косметика та креми. Висока вологість у ванній прискорює псування косметики. Тож регулярно перевіряйте її на запах, текстуру, колір і розшарування продукту. А стару косметику без жалю викидайте.

  • Прострочені ліки. Аптечка у ванній — звична річ, але саме тут роками лежать таблетки «про всяк випадок». Щонайменше двічі на рік перевіряйте терміни придатності ліків і позбувайтеся непотрібного.

  • Журнали та книги. Читати у ванні приємно, проте зберігати там стоси журналів — ні. Волога псує папір, а зайві речі створюють відчуття захаращеності.

  • Старі фени та плойки. Якщо ви купили новий стайлер, а старий залишили «а що як знадобиться», то саме так накопичується безлад. Непотрібну техніку краще віддати, продати чи утилізувати.

  • Надлишковий декор. Свічка — добре, а п’ять кошиків, декоративні баночки та випадкові вазони — вже ні. Чим менше предметів на поверхнях, тим легше підтримувати чистоту та тим спокійніший вигляд має простір.

  • Агресивна побутова хімія. Не зберігайте у ванній велику кількість засобів для прибирання. По-перше, вони займають цінне місце, по-друге, можуть створювати різкі запахи у невеликому просторі. Багато поверхонь у ванній можна очищати простими засобами, наприклад, содою, оцтом, рідким милом або натуральними ефірними оліями.

  • Косметички «про всяк випадок». Одна-дві косметички для подорожей — достатньо. Решту краще зберігати разом із валізами чи сумками, а не під раковиною.

  • Запаси всього на світі. П’ять зубних паст, сім шампунів і «резервна» косметика створюють відчуття переповненого простору. Тримайте у ванній лише відкриті продукти, а запаси перенесіть в окреме місце для зберігання.

Ідеально організована ванна — це не мінімалізм заради картинки у соцмережах, в відчуття спокою у просторі, де ви починаєте та завершуєте свій день. Тож іноді достатньо прибрати кілька зайвих речей, щоб кімната буквально «видихнула», а разом із нею і ви.

