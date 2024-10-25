Вашим тваринам це не потрібно: речі, які кінологи не радять купувати у зоомагазині

На сторінці DOGSCHOOL розповіли про товари, які краще залишити на полицях зоомагазину, щоб не ризикувати здоров’ям і комфортом собаки.

Рулетка

На перший погляд, рулетка здається зручною для вигулу, адже дозволяє собаці відходити від вас трохи далі та водночас забезпечує контроль. Проте основна проблема рулетки полягає в тому, що вона потребує постійного натягу, через що собака звикає постійно тягнутися. Це суперечить основам виховання слухняності, адже на звичайному повідці собака повинна навчитися ходити поруч із власником, не відчуваючи натягу. Для правильного дресирування краще використовувати м’який, нееластичний повідець, який не провокує тягучих рухів.

Шлейка

Шлейка також є популярним аксесуаром, який має привабливий вигляд і здається зручним. Але багато шлейок, які продаються у зоомагазинах, мають анатомічно неправильну форму, що може призвести до дискомфорту та навіть травм у собак. Якщо шлейка натискає на м’язи чи суглоби, це може спричинити дискомфорт, натирання чи навіть призвести до травм. Крім того, шлейка заважає контролювати собаку під час дресирування: якщо потрібно зупинити її чи дати певну команду, вплив на неї через шлейку є менш ефективним, ніж через нашийник.

Препарати, вітаміни та засоби від паразитів

Безпека домашніх тварин – не лише про вибір правильної їжі чи місця для сну, а й про уважне ставлення до їхнього здоров'я. Зараз у зоомагазинах можна знайти безліч препаратів від бліх, кліщів, глистів, а також вітамінів і мінералів для собак. Проте самостійний вибір цих засобів може бути ризикованим. У кожного собаки можуть бути особливі потреби та стан здоров'я, які врахує лише ветеринар. Він зможе підібрати ефективний препарат, який не спричинить побічних ефектів і порадить відповідні дози та тривалість курсу.

Практикуйте відповідальний підхід

Перед покупкою нових аксесуарів, варто звернутися до фахівця, він допоможе підібрати те, що підійде саме вашому вихованцеві.

Завжди читайте відгуки на товари, дізнавайтесь про їхнього виробника та уникайте дешевих замінників.

Для маленьких порід і молодих собак краще обирати м’які нашийники, тоді як більшим собакам може підійти більш надійний для дресирування.

Самовільне використання антигельмінтних засобів або препаратів від паразитів може призвести до інтоксикації чи розвитку алергічної реакції.

Увага до вибору товарів для вашого чотирилапого друга допоможе не лише зберегти його здоров'я, а й створити комфортні умови для дресирування, прогулянок та відпочинку.

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