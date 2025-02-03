Речі, які краще не компостувати: корисні поради для садівників

Створення власного компосту – це чудовий спосіб зменшити кількість відходів і можливість перетворити їх на поживний ґрунт для вашого саду. Проте, як і у будь-якому ремеслі, тут існують певні правила.

Ключ до створення дійсно якісного компосту полягає у тому, щоб знати, що саме можна, а що краще не додавати до купи компосту. Невірно підібрані інгредієнти можуть не лише уповільнити процес розкладання, але й залучити небажаних комах чи навіть створити шкідливі хімічні речовини. Видання Martha Stewart розповіло про 9 дивовижних речей, які варто компостувати та 10, яких краще уникати.

Речі, які не можна компостувати

Щоб ваш компост залишався чистим і корисним, важливо уникати додавання деяких продуктів.

Певні чайні пакетики : деякі з них містять пластик, який не розкладається та може забруднити компост мікропластиком.

: деякі з них містять пластик, який не розкладається та може забруднити компост мікропластиком. Одноразові тарілки та посуд : не всі типи посуду підходять для домашнього компостування. Багато з них не реагують на високу температуру, необхідну для повного розкладання, що може призвести до накопичення небажаних матеріалів.

: не всі типи посуду підходять для домашнього компостування. Багато з них не реагують на високу температуру, необхідну для повного розкладання, що може призвести до накопичення небажаних матеріалів. Котячі чи собачі відходи : хоча це органічний матеріал, він може містити паразитів та патогени, небезпечні для людей та рослин, навіть після компостування.

: хоча це органічний матеріал, він може містити паразитів та патогени, небезпечні для людей та рослин, навіть після компостування. М'ясо, риба та кістки : ці продукти розкладаються дуже повільно та можуть привабити шкідників, тому їх краще не використовувати.

: ці продукти розкладаються дуже повільно та можуть привабити шкідників, тому їх краще не використовувати. Хімічно оброблені рослини та обрізки : якщо рослини оброблені пестицидами, їх обрізки можуть містити залишкові хімікати, це шкодить корисним мікроорганізмам, які можуть потрапити у ґрунт.

: якщо рослини оброблені пестицидами, їх обрізки можуть містити залишкові хімікати, це шкодить корисним мікроорганізмам, які можуть потрапити у ґрунт. Оброблена деревина: деревина, оброблена хімікатами (наприклад, містить миш’як або мідь), може вимиватися у компост і забруднювати його, а це може негативно вплинути на рослини.

деревина, оброблена хімікатами (наприклад, містить миш’як або мідь), може вимиватися у компост і забруднювати його, а це може негативно вплинути на рослини. Вугілля чи вугільна зола: ці матеріали можуть підвищити рівень pH компосту, зробити його непридатним для багатьох рослин, які віддають перевагу слабокислому середовищу.

ці матеріали можуть підвищити рівень pH компосту, зробити його непридатним для багатьох рослин, які віддають перевагу слабокислому середовищу. Олія та мастило: жири та олії можуть задушити процес розкладання, зменшити доступ кисню до органічних матеріалів і створити незручності під час обробки компосту.

жири та олії можуть задушити процес розкладання, зменшити доступ кисню до органічних матеріалів і створити незручності під час обробки компосту. Хліб : хоча хліб легко розкладається, висока кількість крохмалю у ньому може привабити гризунів і спричинити появу цвілі. Якщо ж залишки хліба все-таки з’являються, краще додавати їх у невеликих кількостях або ретельно порвати та закопати у купу.

: хоча хліб легко розкладається, висока кількість крохмалю у ньому може привабити гризунів і спричинити появу цвілі. Якщо ж залишки хліба все-таки з’являються, краще додавати їх у невеликих кількостях або ретельно порвати та закопати у купу. Токсичні рослини: перед додаванням обрізок з саду переконайтеся, що вони не належать до токсичних видів, адже деякі рослини, як, наприклад, певні сорти болиголова, можуть не розкластися повністю та зашкодити іншим рослинам і тваринам.

Речі, які можна компостувати

Компостування – це мистецтво перетворення органічних відходів на живильний ґрунт. Ось кілька несподіваних, але надзвичайно корисних матеріалів, які можуть послужити добривом для вашого саду:

Винні пробки: натуральні винні пробки сприяють аерації та покращенню структури компосту. Проте, оскільки їхнє розкладання може тривати досить довго, рекомендується попередньо подрібнити їх. Будьте уважні – синтетичні пробки, що зовні виглядають подібно до натуральних, не підлягають компостуванню.

натуральні винні пробки сприяють аерації та покращенню структури компосту. Проте, оскільки їхнє розкладання може тривати досить довго, рекомендується попередньо подрібнити їх. Будьте уважні – синтетичні пробки, що зовні виглядають подібно до натуральних, не підлягають компостуванню. Кавова гуща та фільтри : багато садівників вже знають, що кавова гуща – чудове джерело азоту, однак не менш важливо, що можна компостувати та використані фільтри. Вони сприяють залученню мікробів, які прискорюють розкладання органічних матеріалів.

: багато садівників вже знають, що кавова гуща – чудове джерело азоту, однак не менш важливо, що можна компостувати та використані фільтри. Вони сприяють залученню мікробів, які прискорюють розкладання органічних матеріалів. Шерсть домашніх тварин : замість того, щоб викидати зайву шерсть, додавайте її до компосту. Цей матеріал повільно розкладається, забезпечує постійне надходження азоту та покращує аерацію купи.

: замість того, щоб викидати зайву шерсть, додавайте її до компосту. Цей матеріал повільно розкладається, забезпечує постійне надходження азоту та покращує аерацію купи. Використані серветки та паперові рушники : якщо на них немає жиру чи хімічних домішок, вони можуть стати чудовим додатком до компосту. Такі матеріали додають вуглецевий компонент, а це допомагає створити баланс у суміші.

: якщо на них немає жиру чи хімічних домішок, вони можуть стати чудовим додатком до компосту. Такі матеріали додають вуглецевий компонент, а це допомагає створити баланс у суміші. Старі трави та спеції: навіть залишки від використаних трав чи спецій швидко розкладаються, вони додають поживні речовини та стимулюють активність корисних мікроорганізмів у компості.

навіть залишки від використаних трав чи спецій швидко розкладаються, вони додають поживні речовини та стимулюють активність корисних мікроорганізмів у компості. Натуральні тканини: бавовна, шерсть та інші 100% натуральні матеріали не лише додають азоту, але й сприяють покращенню структури та аерації вашої компостної купи. Важливо уникати синтетичних волокон, які не розкладаються природним шляхом.

бавовна, шерсть та інші 100% натуральні матеріали не лише додають азоту, але й сприяють покращенню структури та аерації вашої компостної купи. Важливо уникати синтетичних волокон, які не розкладаються природним шляхом. Дріжджі : якщо у вас залишилися дріжджі від випічки, не викидайте їх – посипте у компост. Дріжджі виступають у ролі природного прискорювача розкладання, стимулюють активність мікробів.

: якщо у вас залишилися дріжджі від випічки, не викидайте їх – посипте у компост. Дріжджі виступають у ролі природного прискорювача розкладання, стимулюють активність мікробів. Акваріумні рослини: зелені акваріумні рослини багаті на азот і ідеально підходять для збалансування компостної купи. Головне – переконайтеся, що вони натуральні та не містять пластикових домішок.

Компостування – це дійсно ефективний спосіб перетворити відходи на цінне добриво, але успіх залежить від ретельного підбору інгредієнтів. Дотримуючись простих рекомендацій, ви зможете створити живильний компост, який стане основою для здорового та квітучого саду. Знання того, що можна, а що не можна додавати до компостної купи, допоможе уникнути проблем і забезпечить довготривалу користь для рослин і ґрунту.

Ми також писали про те, як визначити тип ґрунту та які рослини на ньому вирощувати.

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