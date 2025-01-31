Речі, які необхідно дезінфікувати перед використанням

Купівля у комісійних магазинах і на розпродажах, а також у крамницях старовинного мотлоху можуть стати справжнім скарбом. Вони дозволяють не лише заощадити гроші, а й знайти унікальні предмети, які додадуть вашому дому особливого шарму.

Однак, перш ніж використовувати ці речі, важливо подбати про їхню чистоту та безпеку. Дезінфекція вживаних предметів допоможе позбутися пилу, мікробів і небажаних запахів, зробить їх приємними та безпечними у використанні. Видання RealSimple розповіло про речі, які обов’язково слід очистити та продезінфікувати перед використанням.

Одяг

Ключ до правильного догляду за вживаним одягом – уважно читати етикетки щодо догляду. Деякі речі, наприклад, пальта, піджаки чи одяг із прикрасами, варто віддати до професійної хімчистки. Проте більшість речей можна почистити вдома.

Під час першого прання використовуйте дбайливий режим та прохолодну воду, щоб уникнути вицвітання. До останнього циклу полоскання рекомендується додати дезінфекційний засіб для білизни чи половину склянки дистильованого білого оцту – це допоможе позбутися залишкових бактерій та неприємного запаху.

Взуття

Купуючи взуття секонд-хенду, приділіть особливу увагу його внутрішній частині. По можливості замініть устілки. Використовуйте дезінфекційний спрей чи приготуйте розчин спирту та води у пропорції 50:50 для обробки внутрішньої поверхні.

Щодо зовнішнього чищення: тканинне взуття можна очистити м’яким мильним розчином, а шкіряне – обробити спеціальним кондиціонером, щоб воно залишалося м’яким і еластичним.

Постільна білизна

Простирадла, ковдри та наволочки слід прати одразу після покупки. Використовуйте звичайний пральний порошок та додайте дезінфекційний засіб або чашку дистильованого білого оцту до останнього циклу полоскання. Вінтажні речі краще прати вручну у ванні з прохолодною водою та м’яким засобом для прання.

Подушки та штори

Такі речі можна прати вручну чи у машині. Щоб відновити її білосніжність, замочіть у розчині кисневого відбілювача на ніч.

Подушки та портьєри, які не можна прати, краще обробити відпарювачем – гаряча пара допоможе позбутися бактерій та пилових кліщів. Після цього залиште тканину висихати на повітрі.

М'які меблі

Перед використанням будь-які м'які меблі варто ретельно почистити пилотягом. Це допоможе видалити пил та пухкий бруд. Для дезінфекції та видалення запахів можна скористатися пароочищувачем. Якщо його немає, злегка обприскайте меблі дезінфекційним засобом і дайте їм висохнути.

Меблі з дерева та металу

Дерев’яні меблі легко очищуються за допомогою розчину теплої води та кількох крапель засобу для миття посуду. Використовуйте м’яку тканину, щоб не пошкодити поверхню.

Металеві меблі можна мити аналогічним способом. Щоб видалити сліди жорсткої води на хромованих поверхнях, використовуйте розчин оцту з водою (1:1), а потім добре висушіть, щоб уникнути розводів.

Столовий посуд і скляні вироби

Тарілки, чашки та столове наряддя можна просто вимити у посудомийній машині. Однак певний посуд, наприклад, кришталь або фарфорові тарілки з розписом, краще мити вручну у теплій мильній воді.

Для дезінфекції можна замочити неметалеві предмети у розчині з хлорним відбілювачем (2 ст. л на 4,5 л води) на 10 хв, після чого ретельно промити.

Декоративні елементи

Скло, кераміка, порцеляна – протирайте вологою мильною тканиною, а потім промивайте чистою водою.

– протирайте вологою мильною тканиною, а потім промивайте чистою водою. Металеві деталі – мийте у мильній воді, потім відполіруйте спеціальним засобом.

– мийте у мильній воді, потім відполіруйте спеціальним засобом. Кошики та ротангові меблі – очищуйте пилотягом, а потім протріть розчином оцту та води (1:3), залиште висихати на повітрі.

– очищуйте пилотягом, а потім протріть розчином оцту та води (1:3), залиште висихати на повітрі. Книги та паперові вироби – очищуйте від пилу м’якою тканиною. Якщо сторінки мають затхлий запах, посипте їх харчовою содою, покладіть у паперовий пакет і залиште на кілька днів.

Купівля вживаних речей – це не тільки економія, а й чудова можливість додати своєму дому індивідуальності. Однак перш ніж впустити ці предмети у свій простір, не забудьте про ретельне чищення та дезінфекцію. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете насолоджуватися своїми унікальними знахідками без зайвих хвилювань.

Ми також писали про те, як почистити золото до блиску.

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