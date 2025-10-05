Речі з секондгенду, які можна використати за новим та цікавим призначенням

Чайник / © Associated Press

Речі, які, на перший погляд, здаються непотрібними, можуть отримати нове життя, якщо трохи пофантазувати. До того ж це тренд у стилі «sustainable living» — це «сталий спосіб життя», який передбачає задоволення нинішніх потреб людей без шкоди для майбутніх поколінь, тобто повторне використання попередньо вживаних речей дозволяє не лише економите, а й дбати про екологію та зменшувати кількість відходів, про це розповіло видання Martha Stewart.

Чайники

У кожному секондгенді знайдеться хоча б один старовинний чайник. Якщо ви не поціновувач чаю, це не біда. Такий предмет чудово підходить як ваза для квітів або навіть як декоративний ліхтарик зі свічкою всередині. А трохи фарби чи декупаж зроблять його стильним елементом інтер’єру.

Банки для консервації

Звичайні скляні банки — справжній скарб для поціновувачів хендмейду. Їх можна перетворити на:

мінівази для квітів,

органайзери для канцелярії,

стильні ліхтарики зі свічками,

маленькі тераріуми з сукулентами.

Скляні пляшки

Прозорі чи кольорові пляшки легко стають декантерами для вина, мильницями з дозатором або стильними вазами. Якщо додати гірлянду всередину, то отримаєте чарівний нічник. А якщо є навички роботи зі склом, пляшку можна перетворити на плафон для лампи.

Рамки для фото

Навіть старі та подряпані рамки не варто ігнорувати. Вони можуть стати:

тацею для подачі кави,

декоративним органайзером для прикрас,

дошкою для записів із натягнутими мотузками,

основою для мінідзеркал у передпокої.

Ящики та дерев’яні коробки

Дерев’яні ящики — це справжні трансформери. Вони легко перетворюються на полички, тумбочки біля ліжка чи навіть кавові столики. А кілька ящиків, складених разом, утворюють стильний стелаж у стилі лофт.

Порцелянові чашки

Набори з чашок і блюдець із секондгенду можна перетворити на щось особливе:

свічники,

мінівазочки для квітів,

тримачі для прикрас,

незвичайні подарункові набори з чайними пакетиками та солодощами.

Біжутерія

Стара біжутерія може стати новим артоб’єктом. Наприклад:

брошки та сережки перетворюються на магніти чи закладки для книг,

намисто можна використати як декор на свічники чи дзеркала,

великі кулони стають оригінальними ручками для шухляд.

Одяг і тканина

У секондгенді часто можна знайти унікальні тканини чи речі, які легко перешити:

зі старої джинсової куртки зробити стильний фартух,

зі светра — чохол для подушки,

з шарфів — екосумку,

з мережива — серветки чи декоративні вставки для одягу.

Старі журнали та книги

Глянцеві сторінки стають чудовим матеріалом для:

колажів і скрапбукінгу,

подарункових упаковок,

пап’є-маше виробів,

екогорщиків для розсади.

А старі книги можна перетворити на стильні «секретні скриньки» для зберігання дрібниць.

Драбини та старі меблеві елементи

Стара дерев’яна драбина — це трендовий елемент декору. Вона може стати полицею для книг, вішалкою для рушників у ванній чи тримачем для ковдр у вітальні. Навіть старі двері можна перетворити на узголів’я для ліжка.

Горщики та контейнери

Керамічні та металеві горщики — це не лише для рослин. Вони можуть бути контейнерами для кухонних приладів, кошиками для дрібних іграшок або навіть кришками для страв на пікніку.

Дверні ручки та фурнітура

Красиві вінтажні ручки легко перетворити на гачки для ключів, декоративні тримачі для рушників чи навіть на «ніжки» для коробочок і шкатулок.

Меблі

Не поспішайте відмовлятися від старої тумбочки чи стільця. Трохи фарби та нова оббивка і вони стають сучасним акцентом у кімнаті. Стілець без сидіння може стати оригінальною підставкою для квітів, а стара шафка — домашнім баром.

Секондгенд — це не про «старе», а про можливість створювати щось нове та унікальне. Сьогодні це ще й модний спосіб жити у стилі zero waste («без відходів») — дати речам другий шанс, а собі — простір для креативу.