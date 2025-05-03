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ТСН у соціальних мережах

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Як Девід і Вікторія Бекхем насолоджуються врожаєм з власного городу

Футболіст, модель, благодійник, а тепер ще й садівник, Девід Бекхем довів, що його любов до землі така ж щира, як і до спорту.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Редиска Бекхемів

Редиска Бекхемів / © instagram.com/davidbeckham

На своїй сторінці у соцмережах легендарний спортсмен Девід Бекхем поділився новиною — зібрав перший цьогорічний врожай редиски зі свого саду. І як справжній господар, з гордістю зазначив, що першою дегустаторкою нового врожаю стала його дружина — дизайнерка та модна ікона Вікторія Бекхем.

У короткому, але дуже душевному ролику ми бачимо, як Девід, одягнений у звичайну футболку, шорти та носки піщаного кольору, і білі мокасини перевіряє грядки та виймає з землі свіжу та хрустку редиску.

Поза кадром Вікторія коментує все, що коїться, кажучи чоловіку, що навіть у цей момент і в таких носках він продовжує бути стильною іконою. А далі додає, що врожай, який збирає чоловік, стане її обідом.

Це не перший випадок, коли Девід Бекхем ділиться своїм захопленням садівництвом і фермерством. У своєму заміському маєтку пара не тільки вирощує овочі та фрукти, а й доглядає за квітами, розводить мед та навіть варить домашній сидр. Девід не приховує, що робота з землею — це його спосіб зняти стрес і перезавантажитися.

Тож, можливо, тепер редиска отримає нове життя не лише на грядках, а й у Instagram-стрічках. А ми, надихнувшись прикладом Бекхемів, нагадуємо: домашнє, сезонне та справжнє — завжди у моді.

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