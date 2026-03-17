Ретро повертається

Світ інтер’єру переживає справжній ренесанс ретро-дизайну. Круглі меблі, глибокі дивани, насичені кольори та візерунки — усе це знову у моді. І, як зазначає видання Real Simple, черговим елементом цього повернення стали плиткові кухонні стільниці, які були символом кухонь 70-х років.

Якщо у 2010-х роках інтер’єри тяжіли до ідеально гладких поверхонь і стриманих кольорів, то сьогодні дизайнери прагнуть додати кухні більше індивідуальності, адже сучасна кухня — це вже не лише місце для приготування їжі, а справжній центр дому, де збирається родина, друзі та створюються спогади.

Чому плиткові стільниці знову популярні

На відміну від суцільних кам’яних поверхонь, плитка створює відчуття глибини та фактури. Вона додає виразності, теплоти, індивідуальності та відчуття ручної роботи. Видимі шви, різні відтінки та природні нерівності роблять поверхню «живою» та менш стерильною.

Акцентний кухонний острів

Плитка може стати головною прикрасою кухні. Можна використати, наприклад, мохово-зелену плитку для кухонного острова. Вона додає тепла та контрасту до стриманого інтер’єру. Острів часто стає «серцем дому», тому він має мати живий та привабливий вигляд.

Крім естетики, острів можна доповнити відкритими полицями для зберігання — це ідеальне поєднання стилю та практичності.

Спокійна природна палітра

Використайте ефект, коли плитка плавно переходить зі стіни на острів. Для цього підійде керамічна плитка ніжного шавлієвого кольору, наприклад, натхненна природними пейзажами за вікном. Поєднання з горіховими шафами створить атмосферу природності, спокою та гармонії. Цікаво, що протягом дня світло буде змінювати відтінок плитки та підкреслювати її текстуру.

Яскраві візерунки та мистецтво

Можна перетворити маленьку кухню на справжній артпростір, якщо використати круглу двоколірну плитку, ручний розпис або різне розташування елементів. У результаті отримаєте поверхню, яка має вигляд як мозаїчна картина.

Крім того, це популярний міф, що плитка дуже крихка. Якісна кераміка добре витримує щоденне використання та легко очищується.

Середземноморський настрій

Також можна створити кухню натхненну подорожжю до Іспанії, наприклад. Просто використайте у дизайні кольорову плитку, декоративні мотиви та середземноморські орнаменти.

Плитка дозволяє перетворити робочу поверхню на справжній дизайнерський елемент. Вона додає кухні певного ритму, світлових відблисків і відчуття ручної майстерності.

Глянцева плитка ручної роботи

Можна повністю облицювати кухонний острів плиткою ручної роботи. Кухня має викликати емоції, як от здивування, радість і захоплення матеріалами. В інтер’єрі варто використати глибокий винний відтінок плитки з глянцевою глазур’ю. Невеликі нерівності та відмінності у формі плиток підкреслять ручну роботу та додають кухні тепла.

Чому цей тренд знову набирає популярності

Плиткові стільниці повертаються не лише через ностальгію. Їхні переваги — виразна текстура, можливість створювати унікальні дизайни, велика палітра кольорів, міцність і практичність, а також відчуття індивідуальності.

У світі, де інтер’єри часто мають однаковий вигляд, плитка допомагає зробити кухню справді унікальною.

Плиткові стільниці — це приклад того, як ретро-ідеї можуть отримати нове життя. Те, що колись вважалося застарілим, сьогодні знову має свіжий та стильний вигляд.

Завдяки кольору, текстурі та ручній роботі вона перетворює кухню з простої робочої зони на простір із характером. І, здається, цей тренд лише набирає обертів, адже сучасний дизайн дедалі більше цінує індивідуальність, тепло та історію матеріалів.