Рейтинг кормів супер преміум класу для стерилізованих котів 2023

Корми для стерилізованих котів – затребуваний різновид профілактичного харчування для тварин з особливими потребами. Такі раціони пропонують виробники кормів класу супер – преміум та преміум. Цей рейтинг допоможе дбайливим власникам обрати кращий корм для стерилізованих котів.

Як правильно вибрати корм для стерилізованих кішок

Операція на репродуктивних органах впливає на організм в цілому, і якщо не скорегувати раціон, цей вплив може призвести до розвитку ускладнень. Тому невдовзі після операції необхідно починати поступовий перехід на вологий чи сухий корм для стерилізованих котів, що має низку відмінностей від кормів базової лінійки. Щоб зрозуміти, яким вимогам має відповідати корм для стерилізованих котів, необхідно розібратися, які зміни відбуваються в організмі після стерилізації.

Стерилізація впливає на обмін речовин, зокрема, мінеральний обмін, через накопичення мінеральних солей у сечі підвищується ризик розвитку сечокам’яної хвороби. Тому корми для стерилізованих котів мають особливий баланс кальцію, фосфору та магнію, їх вміст знижений у порівнянні з кормами базової лінійки. Метаболізм уповільнюється, до того ж тварина стає менш рухливою. Щоб попередити набір зайвої ваги та ожиріння, у кормах зменшується вміст жирів і «швидких» вуглеводів. Може збільшуватись вміст клітковини, що створює відчуття ситості, додаватися амінокислота L-карнітин, що сприяє розщепленню жирів. Організм стає більш вразливим для інфекцій, також підвищується вразливість нирок. Тому якісні корми для стерилізованих кішок містять добавки для підтримки сечовивідної, імунної системи – вітаміни та мінерали з антиоксидантною активністю, імуностимулятори, амінокислоту DL метіонін, що нормалізує pH сечі.

Який раціон є кращим для кішок після стерилізації?

Котам та кішкам після стерилізації можна давати як вологий, так і сухий корм, що є повнораціонними. Сухий корм зручний у використанні, ситний за рахунок високої концентрації поживних речовин, може тривалий час зберігатися після відкриття упаковки, доступний за ціною. Улюбленцям, що отримують сухий корм, важливо пити достатньо води, щоб знизити концентрацію сечі.

Сухий корм супер-преміум класу для стерилізованих кішок – кращий вибір, раціони цього класу містять поживні речовини в оптимальних пропорціях, відрізняються високим вмістом м’яса та натуральних інгредієнтів, збагачуються добавками для підтримки здоров’я.

Рейтинг кормів супер преміум класу для стерилізованих кішок 2023

У рейтинг включені сухі корми для стерилізованих котів супер преміум класу Оптиміл, Роял Канін і Пуріна Про План.

Optimeal Cat Adult Sterilised Salmon супер преміум

Сухий корм Оптиміл для стерилізованих котів містить:

лосось – 14% дегідратованого протеїну з м’яса, 6% свіжого м’яса, 6% гідролізованого лососевого протеїну;

14% протеїну м’яса індички;

картопляний протеїн, рис, тапіоковий крохмаль, овес – джерела рослинних білків та «повільних» вуглеводів;

жири – курячий, з лосося, олію огірочника;

джерела клітковини, пребіотиків – целюлоза, м’якоть буряка, лляне насіння, пивні дріжджі, корінь цикорію;

інші джерела протеїнів – гідролізований риб’ячий протеїн (2,6%), гідролізована суха куряча печінка, яєчний порошок;

комплекс Immunity Support Mix для підтримки імунітету – натуральні вітаміни, антиоксиданти, джерелом яких є ягоди та трави, зокрема, розмарин, пребіотик Actigen, імуностимулятори бета-глюкани;

амінокислоти – L-карнітин для контролю ваги, DL-метіонін для підтримки здоров’я нирок, таурин – незамінна для кішок амінокислота;

вітаміни – А, групи В, D3, Е, К3, С, а також кальцію пантеонат (вітаміноподібна речовина, що регулює кальцій – фосфорний обмін);

мінерали – мідь, залізо, марганець, йод.

Аналітичний склад:

протеїнів 36% (34,48 % з них рибного походження, 28,05% – тваринного походження), жирів – 12% (омега-3 – 1,07 г/кг, омега-6 – 3,27 г/кг), клітковини 4,8%;

Ca – 0,95%, P – 0,85%, Mg – 0,09%.

Оптиміл корм супер-преміум класу має такі переваги:

високий загальний вміст протеїнів;

висока частка протеїнів рибного та тваринного походження, що є особливо цінними для кішок;

містить свіже м’ясо лосося;

знижений вміст жирів (12%), добавка L-карнітин (жироспалювач) і целюлози (для відчуття ситості) сприяють профілактиці ожиріння;

оптимальний для стерилізованих котів баланс кальцію, фосфору, магнію;

DL-метіонін і кальцію пантеонат забезпечують додаткову підтримку сечовивідної системи, що у стерилізованих кішок є особливо вразливою;

комплекс Immunity Support Mix сприяє зміцненню імунної системи, нормалізації мікрофлори кишечника та забезпечує захист від окисного стресу.

Недоліки:

Оптиміл корм для стерилізованих котів не має додаткової функції контролю апетиту (коли тварина наїдається меншою порцією). Але оскільки корм збалансований, для профілактики ожиріння достатньо дотримуватись норм годування.

Purina Pro Plan Cat Adult Sterilised Renal Plus Salmon супер преміум

Сухий корм для стерилізованих котів Purina Pro Plan містить:

20% лосося (в тому числі голова, кістки, м’ясо) та дегідратований пташиний протеїн (не вказані % та походження – вид птиці);

джерела рослинних протеїнів та вуглеводів – рис, кукурудзяний протеїн і кукурудза, пшеничний глютен і крупка;

висушену рослинну клітковину;

жири – тваринні, риб’ячій;

інші джерела протеїну – гідролізат тваринних протеїнів, яєчний порошок;

дріжджі;

вітаміни – А, D3, Е, С;

мінерали – залізо, йод, мідь, марганець, цинк, селен.

Аналітичний склад:

41% протеїнів, 12% жирів, 4% клітковини;

вміст Ca, P, Mg не вказаний. (Кальцію йодат, що є в переліку добавок – джерело йоду, а не кальцію).

Переваги корму для стерилізованих кішок Пуріна Про План:

на 1 місці в складі лосось, в тому числі м’ясо (філе) – джерело цінних білків;

знижений вміст жирів і підвищений вміст клітковини для контролю ваги, профілактики ожиріння;

містить багату вітамінно-мінеральну добавку, джерело антиоксидантів для загального зміцнення організму;

згідно інформації на упаковці, формула Renal Plus забезпечує підтримку здоров’я нирок, комплекс нутрієнтів, що входить до складу корму, знижує вплив окисного стресу на нирки через 6 тижнів годування кормом для стерилізованих кішок. На жаль, виробник не розкриває складу формули.

Недоліки:

неможливо оцінити відповідність балансу мінеральних речовин (кальцію, фосфору, магнію) потребам стерилізованих кішок через відсутність даних;

склад недостатньо деталізований, не вказане походження пташиного протеїну, жирів, рослинної клітковини;

у 20% лосося входить не тільки філе, але й кістки, а це значно менш цінний продукт;

містить пшеничний глютен – небажаний інгредієнт кормів для кішок через високий ризик харчової непереносимості, алергії.

Royal Canin Sterilised 37 супер преміум

Сухий корм для стерилізованих котів супер – преміум класу Royal Canin містить:

дегідратований пташиний протеїн (% та походження не вказані);

кукурудзу, ізолят рослинного білка, рис, пшеницю, кукурудзяний глютен;

рослинні волокна та буряковий жом – джерела клітковини;

тваринні та риб’ячий жир, соєву олію;

гідролізат тваринного білка;

дріжджі, пребіотики ФОС;

L-карнітин;

вітаміни – А, D3;

мінерали – залізо, йод, мідь, марганець, цинк, селен.

Аналітичний склад:

протеїни – 37%, жири – 12%, клітковина – 6,1%;

Ca – 1,11%, P – 1%, Mg – 0,08%.

Переваги корму Royal Canin для стерилізованих котів:

високий вміст протеїнів;

містить спеціально відібрані протеїни, що добре засвоюються (L.I.P.);

знижений вміст жирів, підвищений вміст клітковини та добавка L-карнітину допомагають запобігти ожирінню;

хороший баланс мінералів для профілактики сечокам’яної хвороби;

містить пребіотики для здорового травлення, вітаміни та мінерали – антиоксиданти для загального зміцнення організму.

Недоліки:

слабко деталізований склад, не вказаний % вміст жодного основного інгредієнту, не конкретизоване походження протеїнів, жирів.

Висновки про корми супер – преміум класу для стерилізованих котів з рейтингу

Усі корми, включені в рейтинг, добре підходять для контролю ваги, вміст жирів в усіх раціонах однаковий – 12%. Optimeal та Royal Canin також містять жироспалювач L-карнітин. Оцінити заявлені виробником Purina Pro Plan переваги корму для стерилізованих кішок складно через брак інформації: не вказаний % вміст Ca, P, Mg (а це одна з ключових характеристик кормів Sterilised), не розкритий склад формули Renal Plus. У Purina вище загальний вміст білків, але серед них багато рослинних. Оптиміл виграє за низкою показників: джерела, з яких отримано білок, баланс мінералів, набір функціональних добавок для підтримки здоров’я стерилізованої кішки, зокрема, для комплексного зміцнення імунної системи. При виборі кращого корму для стерилізованих котів також варто порадитись з ветеринарним спеціалістом та оцінити реакцію на корм вашого улюбленця.