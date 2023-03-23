Риба та морепродукти в раціоні тварин: чи можна давати та у яких кількостах

Риба та морепродукти - це якісне джерело білка, амінокислот, жирних кислот омега-3, вітамінів A, B, D, Са, Mg, I, Zn. При цьому енергетична цінність цих продуктів значно вища, ніж у м'ясі, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Вживання морепродуктів підтримує здоров‘я суглобів, серця, шкіри та шерсті. Однак надмірне споживання риби може призвести до порушення обміну речовин, сечокам'яної хвороби та рахіту. Сира риба може спровокувати зараження гельмінтами, а занадто жирна риба - панкреатит та розлади травлення. Зокрема собаки краще перетравлюють морепродукти, ніж коти.

1. В деяких сортах риби (короп, оселедець, щука, тріска, кефаль, акула, камбала) міститься фермент тіаміназа, який руйнує тіамін і спричиняє його дефіцит. Симптоми: млявість, втрата ваги, неврологічні порушення, парези, судоми. Однак тіаміназа руйнується за високої температури під час приготування.

2. Деякі сорти риб містять триметиламіноксид, який заважає засвоєнню заліза (Fe) в організмі, що призводить до його дефіциту, недорозвинення плодів та безпліддя, анемії. Триметиламіноксид також руйнується за високої температури.

3. Скумбрія може містити гістамін, тому її не можна давати.

4. Лобстерів не можна давати, оскільки вони містять велику кількість холестерину і Na.

Отже, до раціону можна включати:

Хека, тюльку, мойву, тріску, морського окуня і карася, тунець, горбушу, лосося, форель

Кальмари, краби, креветки, мідії - містять P, Mg, Mn, K, Fe, Cu, Zn, І, Se, вітаміни А, В1, В2, В3, В5, B6, B9, D, Е, Омега-3 та -6 жирні кислоти.

Як годувати:

Риба повинна обов'язково пройти термічну обробку (варіння чи запікання);

Риба має бути попередньо очищена від нутрощів, кісток та голови;

Давати рибу слід не більше 2-3 разів на тиждень;

Морепродукти можна давати тільки у відвареному вигляді і за умови, що в улюбленця немає на них алергії;

Важливо давати морепродукти, порадившись з дієтологом, оскільки потрібен контроль Р і Mg;

Цуценятам та кошенятам морепродукти не бажано давати взагалі.

Отже, риба та морепродукти є необов‘язковими в раціоні тварин. Їх можна давати, якщо улюбленець здоровий та із задоволенням їх їсть.

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