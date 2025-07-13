Рідина для зняття лаку: 8 неочікуваних способів її використання у побуті / © Credits

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Завдяки основному компоненту — ацетону, цей засіб має потужні розчинні властивості, які допомагають боротися з різноманітними плямами, слідами клею, маркера та навіть застарілим брудом, про це розповіло видання Martha Stewart.

Обережно, адже ацетон — це хімічна речовина, яка має доволі агресивну дію. Перш ніж використовувати його на поверхнях, спробуйте на непомітній ділянці. Також працюйте у добре провітрюваному приміщенні та уникайте вдихання парів.

Видалення побутових плям

Завдяки розчинній силі ацетону, рідина для зняття лаку чудово справляється з плямами на кахлі, кераміці, ламінаті чи навіть кухонних столах. Наприклад, пляму від кави чи слід від чашки можна прибрати, просто протерши місце серветкою, змоченою у засобі.

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Не використовуйте на лакованих або полірованих поверхнях, адже ацетон може зіпсувати покриття.

Зняття клею та залишків етикеток

Наклейки на посуді, пляшках, вікнах або техніці часто залишають липкий слід. Змочіть ватний диск ацетоном і кілька секунд потримайте на місці з клеєм. Потім протріть і липкий шар зникне без сліду.

Працює найкраще на склі, металі, кераміці.

Порятунок жорстких пензлів після фарбування

Після ремонтів чи проєктів часто залишається пензель із засохлою фарбою. Замість того, щоб викидати його, спробуйте оживити. Просто замочіть щітку у невеликій кількості ацетону на 15–30 хв, після чого промийте теплою водою з милом. Особливо ефективно для синтетичних пензлів.

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Не використовуйте для натуральної щетини, адже засіб може зіпсувати волокна.

Відновлення старого лаку для нігтів

Якщо у вас є флакончик улюбленої фарби, яка загусла, не поспішайте його викидати. Додайте 2–3 краплі ацетону, добре струсіть і лак знову стане придатним до використання. Але не зловживайте, адже занадто багато рідини може зруйнувати формулу лаку.

Видалення слідів перманентного маркера

Сліди маркера на пластикових контейнерах, меблях або навіть одязі — не вирок. Ацетон допоможе швидко їх позбутися. Змочіть ватну паличку чи диск, акуратно протріть пляму, а потім сполосніть водою з милом.

На тканині, просто промокніть, не тріть, щоб не розмазати фарбу.

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Видалення плям фарби з килима

Якщо фарба випадково потрапила на килим, навіть після висихання ацетон може стати рятівником. Намочіть ганчірку та акуратно зволожуйте пляму, поки вона не почне розм’якшуватись. Потім промийте місце мильною водою.

Використовуйте мінімальну кількість засобу, щоб уникнути знебарвлення ворсу.

Виведення плям від чорнила

Ацетон швидко розчиняє сліди від кулькових ручок і чорнила. Просто покладіть під пляму серветку (щоб вона ввібрала зайву рідину), а зверху промокніть ацетоном. Опісля, виперіть одяг або промийте шкіру.

Після використання на шкірі обов’язково промийте місце з милом.

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Прибирання подряпин і слідів на підлозі та стінах

Брудні сліди від взуття чи подряпини на плитці та ламінаті можна стерти за допомогою ватного диска з ацетоном. Нанесіть засіб і легкими круговими рухами видаліть забруднення. Потім витріть насухо.

Спершу перевірте на непомітній ділянці, ацетон може стерти фарбу чи лак.

Рідина для зняття лаку — не просто засіб для догляду за нігтями. Це справжній секретний помічник у побуті. Проте пам’ятайте, що ацетон є легкозаймистим, тому зберігайте його якомога далі від відкритого вогню та високих температур, не залишайте у зоні досяжності дітей та тварин. Використовуйте розумно, дбайте про безпеку і тоді навіть найпростіший косметичний засіб стане вашим суперінструментом у домі.