Рідина, таблетки чи порошок: який мийний засіб для посудомийної машини обрати / © Associated Press

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На полицях магазинів мийні засоби представлені у трьох основних формах — таблетки, порошок і рідина. Кожен варіант має свої переваги та недоліки. Видання Martha Stewart розповіло, як зробити усвідомлений вибір — з урахуванням типу води, екологічності, бюджету та ефективності.

Які бувають мийні засоби для посудомийних машин

Таблетки та капсули

Таблетки — найпопулярніший та найзручніший формат. Вони вже попередньо дозовані, а це знижує ймовірність передозування чи витрати продукту. Просто покладіть одну таблетку у відсік — і готово.

Переваги:

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Зручно дозувати

Ефективно очищають навіть сильні забруднення

Часто містять додаткові функції: ополіскувач, сіль, ферменти

Недоліки:

Вища ціна у порівнянні з порошком або рідиною

Упаковка може бути неекологічною (індивідуальні обгортки)

Зверніть увагу: деякі капсули містять як рідкий, так і порошковий мийний засіб — такий гібрид підходить до різних типів води, але важливо протестувати на власній посудомийці.

Порошок

Порошкові засоби часто вважаються екологічнішими завдяки мінімальній упаковці (зазвичай картон, який легко переробляється). Їх легко дозувати вручну, а це дає змогу економити. Проте саме тут ховається підступ — через перевитрату можна знизити якість миття чи нашкодити техніці.

Переваги:

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Доступна ціна

Екологічна упаковка

Довгий термін зберігання

Недоліки:

Легко насипати забагато

Може погано розчинятись у холодній воді

Менш зручний у використанні

Ідеально для: жорсткої води та високої температури миття.

Рідкий засіб

Рідина — це найдоступніший за ціною варіант, але й найменш екологічний. Упаковка — пластикові пляшки, часто великі та громіздкі. До того ж рідкі засоби зазвичай не містять відбілювача, тому з серйозними забрудненнями можуть справлятися гірше.

Переваги:

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Дешево

Легко дозується

Працює з будь-якою температурою води

Недоліки:

Велика вага (високі викиди під час транспортування)

Пластикове пакування, яке часто не переробляється

Менш ефективні проти плям

Підійде для: м’якої води, щоденного легкого миття.

Що обрати залежно від типу води

Тип води у вашому домі має вирішальне значення для вибору мийного засобу:

Жорстка вода — порошок або таблетки. Вони краще розчиняють осади, містять ферменти та відбілювач.

М’яка вода — чи гібридні капсули. Легко змивається, не залишає осаду.

Низька температура води — рідина. Порошки можуть не розчинятися повністю

Щоб дізнатися тип води, попросіть у водоканалі аналіз або скористайтеся домашнім тестом жорсткості (доступні у магазинах побутової техніки).

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Екологічність

Сьогодні все більше споживачів звертають увагу на екологічність побутової хімії. Ось коротке порівняння:

Таблетки — мають багато упаковки, але менше транспортування.

Порошок — найкращий варіант за умови картонної тари.

Рідина — найбільше пластику, важка для транспортування

Щоб зробити усвідомлений вибір, обирайте бренди, які:

Виробляють засоби без фосфатів

Мають біорозкладні формули

Пропонують перероблювану чи багаторазову упаковку

І головне: завжди читайте етикетку та дотримуйтесь рекомендацій виробника посудомийної машини. Це подовжить термін її служби та покращить результат миття.

Посудомийна машина — це не розкіш, а ваш партнер по кухні. А правильний мийний засіб — це її надійний союзник.

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