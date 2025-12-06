Різдвяні та новорічні прикраси з секондгенда: на чому можна зекономити / © Associated Press

Рішення є та воно значно стильніше, ніж може здатися, на перший погляд: секондгенди, про це розповіло видання Martha Stewart.

Професійні мисливці за вінтажем запевняють, що саме там ховаються найкрасивіші святкові знахідки, а не на полицях мас-маркету. Головне — мати список і широке мислення, адже святковий декор можна знайти не лише у «різдвяному відділі», а практично у будь-якому куточку магазину.

Святкові тарілки та тарелі

Секондгенд — рай для тих, хто обожнює святкове сервування. Навіть якщо не вдається знайти повний комплект, мікс різних тарілок має надзвичайно стильний та дуже домашній вигляд.

Вінтажні горнятка

Одне горнятко Санти — мила деталь. Колекція таких горняток — уже справжній святковий вайб на кухні. Особливо цінуються вінтажні моделі брендів Holt чи Lefton, але у секондах можна знайти й сучасні варіанти — вони теж чудові.

Не знайшли горнятка з Сантою, візьміть звичайні красиві чашки та використайте їх у подарункових наборах із какао чи домашніми маршмелоу.

Памʼятайте, що вінтажний посуд перед використанням варто протестувати на вміст свинцю.

Мідні чи срібні свічники

Це майже обовʼязковий елемент декору для тих, хто любить святкові інтер’єри. Золото, латунь, срібло — класичні акценти, які дарують теплий блиск у зимові вечори.

Навіть якщо не знайдете ідеальних свічників, шукайте батарейкові білого чи кремового кольору. Вони ідеально створюють атмосферу, при цьому абсолютно безпечні.

Лускунчики

Вінтажні лускунчики — справжні герої різдвяного декору. Не забувайте перевіряти низ фігурки, адже надпис «made in Germany» — знак якості. Навіть якщо фарба трохи стерлася — не біда. Крапля акрилу вдома і фігурка знову як нова. Найвишуканіше рішення — поставити лускунчиків у центр святкового столу чи на камін.

Текстильні вироби у клітинку

Пледи, серветки, скатертини, шматки тканини, шаликові принти — клітинка це вічна класика зимового сезону. Можна:

зав’язати шарфи у клітинку на спинки стільців;

зробити з великих шматків тканини чохли для подушок, спідниці для ялинки чи навіть святкову сукню;

використовувати клітинку у вінках або у сервіруванні.

Рукодільні матеріали

Секондгенд — ідеальне місце для пошуку:

золотих стрічок або у клітинку,

намистин та декоративних елементів для гірлянд,

«снігу»,

мініатюр для декору подарунків або новорічного містечка.

Все це дає можливість створити унікальний хендмейд за копійки.

Вінтажні скляні іграшки

Так, легендарні Shiny Brites знайти важко — але можливо. Досвідчені покупці радять уважно переглядати пакети біля каси, адже часто саме там ховаються справжні скарби. Але й сучасні скляні кулі чудові.

Зимовий спортивний інвентар для зовнішнього декору

Одна пара вінтажних ковзанів здатна прикрасити вхідні двері краще за будь-який вінок із мас-маркету. Старі лижі, снігоступи чи дитячі ковзани — неймовірно стильний спосіб додати екстер’єру зимової чарівності.

Фігурки з вертепів

Особливо вінтажні мексиканські теракотові набори чи крейдяні фігурки з 40-х. І навіть якщо набір неповний — «недосконалі» фігурки мають дуже атмосферний та камерний вигляд.

Штучні ялинки, гірлянди та вінки

У різдвяних відділах секондів можна знайти цілі ліси штучних ялинок. Варто дивитися на них як на матеріал, а не як на готовий декор:

поєднуйте два вінки в один;

додавайте додаткові гілки;

використовуйте стяжки та дріт для фіксації;

Різдвяні полиці інколи виглядають як хаос, але саме у цьому хаосі й ховаються найцінніші знахідки. Головне — приходити зі списком, ретельно переглядати полиці, навіть під купами речей та завжди бути відкритими до несподіванок, бо секондгенд — це не про «знайти щось конкретне», а про «знайти те, що стане вашою наступною улюбленою річчю».