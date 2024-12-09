Різдво 2025: як зробити стильний декоративний новорічний свічник

Святковий настрій починається з деталей: аромат ялинки, мерехтіння гірлянд і, звісно ж, декоративні акценти, які створюють особливу атмосферу. Якщо ви шукаєте ідею для креативного та водночас простого різдвяного декору, спробуйте виготовити оригінальний свічник з ялинкових кульок.

На сторінці Nonsolocasa2 поділилися легкою та цікавою ідеєю з виготовлення цього декоративного шедевра.

Що вам знадобиться:

Новорічні кульки — виберіть кольори, які пасують до вашого інтер’єру чи тематики свята. Класичні золоті та червоні, витончені срібні чи ж трендові відтінки цього року — усе залежить від вашого смаку

Клейовий пістолет

Форма для випікання — ідеально підійде кругла

Дерев’яна підставка

Ялинкові гілочки та інші декоративні елементи (шишки, стрічки, штучний сніг, ягоди, дзвіночки тощо)

Свічка чи кілька свічок

Як зробити свічник:

Візьміть форму для випікання та розташуйте у ній ялинкові кульки, сформуйте рівне коло. Клейовим пістолетом прикріпіть кульки одна до одної. Намагайтеся уникати великих проміжків між ними, щоб композиція мала цілісний вигляд. Коли клей затвердіє, обережно перенесіть утворене коло з кульок на дерев’яну підставку. Зніміть гачки з кульок і в отвори, що залишилися, вставте маленькі ялинкові гілочки. Вони додадуть композиції природності. Можете також використати інші декоративні елементи, наприклад, штучні ягоди, мініатюрні дзвіночки чи блискучі стрічки. У центр композиції помістіть свічку чи кілька свічок. Свічки можна обрати різної висоти, щоб додати композиції об’єм. Обов’язково переконайтеся, що вони не контактують із легкозаймистими елементами. За бажанням, розпиліть штучний сніг на кульки та гілочки для зимового ефекту.

Цей декоративний свічник — не лише красивий акцент для святкового столу, але й спосіб творчо провести час і підготуватися до Різдва. Залучіть до процесу близьких: це стане чудовою можливістю об’єднатися в атмосфері свята.

Різдвяна магія полягає в деталях. І нехай кожна ялинкова кулька, кожна гілочка та мерехтіння свічки подарують вам тепло та затишок цього особливого часу.

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