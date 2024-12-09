Різдво 2025: як зробити стильний декоративний новорічний свічник

Святковий настрій починається з деталей: аромат ялинки, мерехтіння гірлянд і, звісно ж, декоративні акценти, які створюють особливу атмосферу. Якщо ви шукаєте ідею для креативного та водночас простого різдвяного декору, спробуйте виготовити оригінальний свічник з ялинкових кульок.
На сторінці Nonsolocasa2 поділилися легкою та цікавою ідеєю з виготовлення цього декоративного шедевра.
Що вам знадобиться:
- Новорічні кульки — виберіть кольори, які пасують до вашого інтер’єру чи тематики свята. Класичні золоті та червоні, витончені срібні чи ж трендові відтінки цього року — усе залежить від вашого смаку
- Клейовий пістолет
- Форма для випікання — ідеально підійде кругла
- Дерев’яна підставка
- Ялинкові гілочки та інші декоративні елементи (шишки, стрічки, штучний сніг, ягоди, дзвіночки тощо)
- Свічка чи кілька свічок
Як зробити свічник:
- Візьміть форму для випікання та розташуйте у ній ялинкові кульки, сформуйте рівне коло. Клейовим пістолетом прикріпіть кульки одна до одної. Намагайтеся уникати великих проміжків між ними, щоб композиція мала цілісний вигляд.
- Коли клей затвердіє, обережно перенесіть утворене коло з кульок на дерев’яну підставку.
- Зніміть гачки з кульок і в отвори, що залишилися, вставте маленькі ялинкові гілочки. Вони додадуть композиції природності. Можете також використати інші декоративні елементи, наприклад, штучні ягоди, мініатюрні дзвіночки чи блискучі стрічки.
- У центр композиції помістіть свічку чи кілька свічок. Свічки можна обрати різної висоти, щоб додати композиції об’єм. Обов’язково переконайтеся, що вони не контактують із легкозаймистими елементами.
- За бажанням, розпиліть штучний сніг на кульки та гілочки для зимового ефекту.
Цей декоративний свічник — не лише красивий акцент для святкового столу, але й спосіб творчо провести час і підготуватися до Різдва. Залучіть до процесу близьких: це стане чудовою можливістю об’єднатися в атмосфері свята.
Різдвяна магія полягає в деталях. І нехай кожна ялинкова кулька, кожна гілочка та мерехтіння свічки подарують вам тепло та затишок цього особливого часу.
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