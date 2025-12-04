Різдво та Новий рік: топ-5 святкових трендів у декорі

Ялинкові прикраси / © Credits

Часто все, що потрібно, це виявити креативність з тим, що у вас вже є під рукою, створити кілька речей самостійно або додати лише кілька предметів до вашої колекції декору.

TheSpruce запитали кількох дизайнерів, які святкові тренди в декорі їх особливо захоплюють цього року.

Вінтажна різдвяна естетика 90-х

Дизайнери підтримують ренесанс класичного, затишного та невимушеного Різдва, який охоплює 1990-ті роки та їхні різдвяні образи. Уявіть собі червоні та зелені фланелеві панчохи, золоті акценти, безліч свічок та безліч вічнозелених гірлянд.

Цей тренд надає пріоритет глибині та сутності над синтетичною радістю, уникаючи всього яскравого чи синтетичного. Акцент робиться на матеріалах, які відчуваються зібраними та довговічними, а не купленими одразу.

Щоб досягти такого вигляду, дизайнери пропонують використовувати такі текстури, як оксамит, стрічки або подушки, а також тартан та клітинку на пледах та обгортковому папері.

Різдвяна естетика «Маленьких жінок»

Різдвяна естетика «Маленьких жінок» наслідує американське Різдво 1860-х років. Йдеться про стрічки, саморобний паперовий декор, рослинну зелень та природні елементи, такі як гірлянда із сушених апельсинів та журавлини разом із мандаринами.

Текстура відіграє велику роль у святковому декорі цього року. Свіжа зелень разом із вовною, льоном та деревом створюють тепло та цілісний декор таким чином, що ніколи не здається перебільшеним.

Тихий блиск

Цьогорічний святковий блиск — це про витонченість. Тож заберіть блискітки та інвестуйте в інші матеріали, які відбивають світло більш вишуканим чином.

Замість блискіток або глянцевого покриття схиляйтеся до матеріалів, які природно світяться, як-от старе скло та лампочки теплих тонів. Невеликої кількості вистачить. Почніть з однотонних прикрас та простих гірлянд.

Поєднання полірованих та патинованих металів

Різдво майже завжди було єдиною порою року, коли всі погоджуються, що можна змішувати срібло та золото.

Цього року популярний дещо інший погляд на цю традицію з поєднанням полірованих штрихів, що контрастують з предметами з більшою патиною.

Взаємодія полірованого блиску та теплої патини здається позачасовою, привабливою та інтимною. Це миттєво перетворює вигляд з типового святкового кітчу на вишуканий, класичний декор».

Класична вічнозелена палітра

Глибоко-зелений — це святковий колір моменту. Його насичені тони привносять заземлювальне відчуття спокою в сезон, який ніколи не здається спокійним.

Якщо ви дійсно хочете скористатися перевагами заземлювальної якості глибокого зеленого, дотримуйтесь чіткої палітри та зверніть увагу на справжнє вічнозелене дерево як на орієнтир.

Поєднуйте глибоко зелений із земляно-коричневим для більш органічного вигляду, і, можливо, навіть подумайте про те, щоб наповнити свій дім ароматами, такими як кедр та сосна.