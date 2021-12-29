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Різдвяний вінок із шишок та спецій своїми руками

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Різдвяний вінок із шишок та спецій своїми руками

Це чудовий декор на свята, який можна легко зробити самостійно.

Новий Рік та Різдво вже зовсім близько і якщо ви завжди мріяли повісити на двері гарний святковий вінок – ми розповімо, як його зробити своїми руками, адже це дуже просто, дешево та цікаво.

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Вам знадобляться:

  • Шишки
  • Біла акрилова фарба
  • Чиста суха губка
  • Пензлик
  • Клейовий пістолет
  • Заряди для клейового пістолета
  • Картон (краще щільний)
  • Олівець або ручка
  • Мотузка
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Насамперед для вінка з шишок вам знадобляться, звичайно ж, шишки. Зібрати їх можна у лісі – це приємне заняття на свіжому повітрі. Ліпше збирайте багато шишок різного розміру. Після приходу додому ваші знахідки потрібно трохи просушити, тому можете розкласти їх на газету і покласти на батарею.

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Коли шишки просохли, їх потрібно пофарбувати білою фарбою. Це надасть готовому виробу милий вигляд, начебто вінок трохи присипало снігом. Фарбувати шишки дуже просто: візьміть суху губку, трохи зануріть у фарбу і розподіліть її легкими рухами по шишці. Пофарбуйте так усі шишки. Там де губка не дістає, можна підфарбувати пензликом. Перекладіть шишки на газету, щоб акрил підсохнув (ця фарба сохне дуже швидко).

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Поки шишки сохнуть, необхідно зробити основу для вінка. Для цього намалюйте на картоні коло, а в ньому ще одне. Виріжте заготівлю.

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Щоб вінок мав гарний вигляд і спереду, і ззаду, також щоб шишки до нього легко клеїлися, потрібно щільно обмотати заготовку з картону мотузкою. Не забудьте про петельку, на якій висітиме вінок, приклейте її за допомогою клейового пістолета.

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Тепер, коли всі заготовки є, починаємо клеїти шишки. Клеєм на бік, куди ви приклеїли петельку, так задня частина виробу буде акуратною, а клей та інші нерівності приховує аплікація. Видавіть на шишку трохи клею і прикладіть до картонної заготовки, кілька секунд притримайте, щоб вона приклеїлася, і переходьте до наступної.

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Намагайтеся клеїти шишки максимально близько одну до одної, щоб не було прогалин. Також спочатку клейте великі шишки, а дрібними можна буде коригувати вінок.

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Коли всі шишки приклеїли, можна залишити вінок як є, а можна ще трохи прикрасити і зробити його ароматним та оригінальним. Для цього ідеально підійдуть спеції, які є у кожного на кухні: палички кориці, гвоздика, ароматний горошок, зірки анісу. Також можна прикрасити вінок сушеними лавровими листами та цитрусовими. Клейте їх у зони, де у вас залишилися прогалини між шишками.

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Робити із маленькими дітьми такий вінок не рекомендуємо, оскільки клей дуже гарячий. Але якщо ваш малюк дуже хоче допомогти, можете доручити йому фарбувати шишки.

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