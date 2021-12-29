Різдвяний вінок із шишок та спецій своїми руками

Це чудовий декор на свята, який можна легко зробити самостійно.

Новий Рік та Різдво вже зовсім близько і якщо ви завжди мріяли повісити на двері гарний святковий вінок – ми розповімо, як його зробити своїми руками, адже це дуже просто, дешево та цікаво.

Вам знадобляться:

Шишки

Біла акрилова фарба

Чиста суха губка

Пензлик

Клейовий пістолет

Заряди для клейового пістолета

Картон (краще щільний)

Олівець або ручка

Мотузка

Насамперед для вінка з шишок вам знадобляться, звичайно ж, шишки. Зібрати їх можна у лісі – це приємне заняття на свіжому повітрі. Ліпше збирайте багато шишок різного розміру. Після приходу додому ваші знахідки потрібно трохи просушити, тому можете розкласти їх на газету і покласти на батарею.

Коли шишки просохли, їх потрібно пофарбувати білою фарбою. Це надасть готовому виробу милий вигляд, начебто вінок трохи присипало снігом. Фарбувати шишки дуже просто: візьміть суху губку, трохи зануріть у фарбу і розподіліть її легкими рухами по шишці. Пофарбуйте так усі шишки. Там де губка не дістає, можна підфарбувати пензликом. Перекладіть шишки на газету, щоб акрил підсохнув (ця фарба сохне дуже швидко).

Поки шишки сохнуть, необхідно зробити основу для вінка. Для цього намалюйте на картоні коло, а в ньому ще одне. Виріжте заготівлю.

Щоб вінок мав гарний вигляд і спереду, і ззаду, також щоб шишки до нього легко клеїлися, потрібно щільно обмотати заготовку з картону мотузкою. Не забудьте про петельку, на якій висітиме вінок, приклейте її за допомогою клейового пістолета.

Тепер, коли всі заготовки є, починаємо клеїти шишки. Клеєм на бік, куди ви приклеїли петельку, так задня частина виробу буде акуратною, а клей та інші нерівності приховує аплікація. Видавіть на шишку трохи клею і прикладіть до картонної заготовки, кілька секунд притримайте, щоб вона приклеїлася, і переходьте до наступної.

Намагайтеся клеїти шишки максимально близько одну до одної, щоб не було прогалин. Також спочатку клейте великі шишки, а дрібними можна буде коригувати вінок.

Коли всі шишки приклеїли, можна залишити вінок як є, а можна ще трохи прикрасити і зробити його ароматним та оригінальним. Для цього ідеально підійдуть спеції, які є у кожного на кухні: палички кориці, гвоздика, ароматний горошок, зірки анісу. Також можна прикрасити вінок сушеними лавровими листами та цитрусовими. Клейте їх у зони, де у вас залишилися прогалини між шишками.

Робити із маленькими дітьми такий вінок не рекомендуємо, оскільки клей дуже гарячий. Але якщо ваш малюк дуже хоче допомогти, можете доручити йому фарбувати шишки.

Читайте також: