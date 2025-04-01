Різнобарвний сад: квіти, які змінюють колір залежно від ґрунту

квіти, які змінюють колір залежно від ґрунту / © Getty Images

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Завдяки цій особливості можна створювати справжні квіткові шедеври, лише коригуючи рівень кислотності землі. Які ж рослини мають таку властивість і як можна впливати на їхню колірну гаму, розповіли на сторінці dobrodar.ua.

Гортензія – королева мінливості

Ця чарівна квітка є справжнім "хамелеоном" серед садових рослин. Колір її суцвіть безпосередньо залежить від рівня pH ґрунту:

Кислий ґрунт – квіти стають блакитними чи фіолетовими.

Лужний ґрунт – суцвіття набувають рожевого чи навіть червоного відтінку.

Нейтральний pH – квіти залишаються білими чи кремовими.

Тож, якщо хочете змінити колір гортензії, просто додайте у ґрунт сульфат алюмінію для отримання блакитного відтінку чи внесіть вапно, якщо бажаєте, щоб квіти стали рожевими.

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Лобелія – квітка з двома обличчями

Ця незвичайна рослина теж здатна змінювати свої кольори залежно від типу ґрунту. Вона може мати ніжні рожеві чи насичені сині квіти. Додавання підкислювачів зробить їх синішими, а внесення лужних речовин – змінить відтінок на м’якший рожевий.

Тюльпани – гра яскравих фарб

Ці весняні красені також реагують на склад ґрунту:

У кислому середовищі пелюстки набувають насичених червоних і фіолетових тонів.

У лужному ґрунті вони можуть мати блідо-рожевий чи навіть жовтуватий вигляд.

Коли ви змінюєте pH ґрунту, можна створювати унікальні композиції на клумбі, комбінувати відтінки одних і тих самих сортів тюльпанів.

Хризантеми – осіння палітра

Хризантеми також можуть змінювати свою колірну гамму залежно від ґрунту:

Від білого до жовтого – за низької кислотності.

Від ніжно-рожевого до червоного – у кислому середовищі.

Це відкриває широкі можливості для садівників, які хочуть надати осінньому саду яскравості та різноманітності.

Як змінити кислотність ґрунту

Щоб вплинути на колір квітів, потрібно знати, як змінити рівень pH:

Для підкислення (отримання синіх або насичених відтінків) використовуйте сульфат алюмінію, торф, хвою чи розчин лимонної кислоти.

Для олужнення (отримання рожевих або жовтих відтінків) додавайте доломітове борошно, вапно чи деревну золу.

Сад, який змінює кольори протягом сезону – це не казка, а реальність, яку можна створити власноруч. Використовуючи знання про властивості ґрунту та його вплив на квіти, можна створити чарівні клумби, які матимуть виглядати мов нові з року у рік. Тож експериментуйте та насолоджуйтесь цією природною магією у власному саду.