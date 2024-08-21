Що посіяти в теплицю зараз, щоб встигнути зібрати врожай до весни

Кінець літа - гарний період для садіння та посіву нових рослин у теплиці, щоб зібрати смачний врожай холодною зимою.

На сторінці SELF-SUFFICIENT-BACKYARD розповіли, що наразі ідеальний час для посіву насіння, яке буде зростати аж до ранньої весни. Ці поради підходять для теплішого клімату, але ними можна скористатися, якщо ви маєте теплицю

Ось що можна сіяти в серпні:

Бок-чой : Ця китайська капуста відзначається ніжним листям і хрустким стеблом. Вона добре росте в прохолодні місяці та може бути готова до збору вже через 40-50 днів після посіву.

: Ця китайська капуста відзначається ніжним листям і хрустким стеблом. Вона добре росте в прохолодні місяці та може бути готова до збору вже через 40-50 днів після посіву. Татцой : Інша східна зелень, яка має схожі потреби. Татцой має темне, м'яке листя та легкий горіховий смак.

: Інша східна зелень, яка має схожі потреби. Татцой має темне, м'яке листя та легкий горіховий смак. Китайська капуста: Ідеальна для прохолодної погоди. Вона швидко росте і підходить для салатів і супів.

Ідеальна для прохолодної погоди. Вона швидко росте і підходить для салатів і супів. Рукола : Це листова зелень з пікантним, горіховим смаком. Її можна сіяти прямо в саду протягом серпня. Рукола швидко зростає і забезпечує довгий сезон збору до весни. Вона також добре витримує легкі заморозки.

: Це листова зелень з пікантним, горіховим смаком. Її можна сіяти прямо в саду протягом серпня. Рукола швидко зростає і забезпечує довгий сезон збору до весни. Вона також добре витримує легкі заморозки. Зимовий шпинат: обов’язково садіть зимовий сорт для отримання великої кількості солодкого листя наприкінці зими та ранньою весною.

обов’язково садіть зимовий сорт для отримання великої кількості солодкого листя наприкінці зими та ранньою весною. Коріандр : легкий у вирощуванні, він добре адаптується до прохолодної погоди та дає ароматні листки й насіння. Ідеально підходить для кулінарії.

: легкий у вирощуванні, він добре адаптується до прохолодної погоди та дає ароматні листки й насіння. Ідеально підходить для кулінарії. Кервель : має ніжний анісовий смак і добре росте в прохолодну погоду. Його листя використовують для приготування салатів та як приправу.

: має ніжний анісовий смак і добре росте в прохолодну погоду. Його листя використовують для приготування салатів та як приправу. Капуста: хоча серпень – це трохи пізно для вирощування великих головок капусти, ви все ще можете зробити останній посів для отримання молодих листочків восени. Капуста потребує близько 70-100 днів до зрілості, тож враховуйте це при плануванні.

хоча серпень – це трохи пізно для вирощування великих головок капусти, ви все ще можете зробити останній посів для отримання молодих листочків восени. Капуста потребує близько 70-100 днів до зрілості, тож враховуйте це при плануванні. Мангольд (листовий буряк) : якщо раніше посіяні рослини вже проросли, ви можете посіяти нові, щоб замінити їх. Мангольд добре витримує холод і забезпечує поживне листя для салатів і гарнірів.

: якщо раніше посіяні рослини вже проросли, ви можете посіяти нові, щоб замінити їх. Мангольд добре витримує холод і забезпечує поживне листя для салатів і гарнірів. Весняна капуста: садити її краще зараз для раннього весняного збору врожаю.

садити її краще зараз для раннього весняного збору врожаю. Зимовий портулак: чудово підходить для салатів завдяки своїй соковитій текстурі та холодостійкості. Сійте портулак прямо в саду. Він добре росте навіть при помірних заморозках і може давати свіже листя до пізньої осені.

Ці рослини будуть рости повільніше з настанням коротших днів і зимових холодів. Проте до ранньої весни ви зможете насолоджуватися смачною зеленню з власного саду.

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