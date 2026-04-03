Ромашки не тільки милі, а й невибагливі, тож навіть початківці садівники можуть тішитися їхніми сонячними барвами у власному саду. Але щоб квіти квітли весь сезон, важливо дотримуватись правильного догляду, про це розповіло видання Martha Stewart.

Ромашки належать до родини айстрових, до якої входять понад 20 000 видів, наприклад, айстри, хризантеми, бархатці, цинії тощо. Найвідоміша ромашка має жовту серединку та білі «променисті» пелюстки, але серед 180 видів багаторічних існують і кольорові варіанти, як от гербери та маргаритки.

Догляд

Сонячне світло . Ромашки люблять сонце, мінімум 6 годин на день для рясного цвітіння. Деякі сорти витримують тінь, але квіти будуть не такими яскравими.

Ґрунт . Ромашки не люблять мокрих коренів. Важливий добре дренований ґрунт, щоб корені висихали між поливами.

Полив . Надмірна вода призводить до пожовтіння листя та в’янення. Рекомендовано 2,5–5 см води на тиждень у період активного росту, взимку — кожні два тижні. Ромашки самі «підкажуть», коли їм потрібна вода, бо почнуть в’янути.

Добриво. Варто підживлювати збалансованим добривом раз на місяць, наприклад, мульчувати органічними матеріалами, які поступово збагачують ґрунт.

Вирощування з насіння

Обирайте сонячне місце.

Садіть весною за температури близько 21°C.

Насіння закопуйте у добре дренований ґрунт.

Підтримуйте вологість ґрунту до проростання, це десь 10–20 днів.

Садіння та розмноження

Багато видів швидко ростуть і можуть квітнути влітку, якщо саджати навесні.

Можна купувати готові рослини чи розмножувати поділом або живцями восени.

Мульчування захищає корені від заморозків і перепадів температур.

Обрізання

Ромашки не потребують агресивної обрізки, але варто видаляти відцвілі квіти для стимулювання нових. Міцні сорти залишають до весни, а от слабкі підрізають восени. Ромашки швидко ростуть і добре переносять формувальне підрізання.

Проблеми

Надлишкова волога може викликати грибкові хвороби.

Борошниста роса з’являється за високої вологості та недостатньої вентиляції.

Ромашки — це квітка, яка об’єднує простоту та красу. Вони легко вирощуються, тішать сонячним цвітінням і майже не потребують складного догляду. Якщо дотримуватися основних правил, ви отримаєте яскравий та барвистий сад на весь сезон.