Рослини-компаньйони: що посадити з м'ятою

Якщо у вашому саду є трави, найімовірніше, у вас є м'ята, і вам буде корисно дізнатися, які рослини можна посадити поряд з нею.
Щоб максимально ефективно використати площу свого городу, овочі, фрукти, трави і навіть квіти садять одне з одним. Але під час планування спільного садіння важливо знати, які рослини добре уживаються одна з одною, а які — ні.
Супутнє садіння — це коли різні культури висаджують поряд одну з одною для боротьби зі шкідниками, допомоги в запиленні та прикриття корисних комах. Побічні продукти супутнього садіння максимально збільшують площу саду та підвищують урожайність. М'ята не є винятком з цієї практики.
Які рослини добре ростуть із м'ятою, розповідає Gardening Know How.
Аромат м'яти не такий приємний для багатьох шкідників сільськогосподарських рослин, як для нас, тому садіння культур поряд з нею може відлякати цих ворогів рослин.
Рослини-компаньйони м'яти
М'ята допомагає відлякати бліх, які прогризають отвори в листі таких культур, як:
- капуста;
- редис;
- цвітна капуста.
Морква — ще один компаньйон м'яти. Таке сусідство приносить користь, оскільки м'ята відлякує морквяну кореневу муху. Її різкий аромат збиває з пантелику комаху, яка знаходить собі обід за запахом. Те саме стосується і цибульних мух. Садіння м'яти поряд з цибулею відлякає мух.
Помідори також мають користь від такого садіння м'яти, оскільки її аромат відлякує попелицю та інших шкідників.
Садіння м'яти поряд з вашими трояндами також відлякає від них попелицю.
Ось ще культури, які добре уживаються з м'ятою:
- буряк;
- броколі;
- брюссельська капуста;
- чилі та болгарський перець;
- баклажан;
- кольрабі;
- латук;
- горох.
М'ята дуже швидко розростається, і деякі її види можуть стати інвазивними. Якщо у вас є м'ята, то, найімовірніше, вона буде у вас завжди, та ще й у великій кількості. Якщо це не дозволить попелиці та іншим крилатим шкідникам потрапити на ваш город, це, ймовірно, невелика ціна за її агресивне зростання.
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