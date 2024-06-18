Рослини-компаньйони: що посадити з м'ятою

Якщо у вашому саду є трави, найімовірніше, у вас є м'ята, і вам буде корисно дізнатися, які рослини можна посадити поряд з нею.

Щоб максимально ефективно використати площу свого городу, овочі, фрукти, трави і навіть квіти садять одне з одним. Але під час планування спільного садіння важливо знати, які рослини добре уживаються одна з одною, а які — ні.

Супутнє садіння — це коли різні культури висаджують поряд одну з одною для боротьби зі шкідниками, допомоги в запиленні та прикриття корисних комах. Побічні продукти супутнього садіння максимально збільшують площу саду та підвищують урожайність. М'ята не є винятком з цієї практики.

Які рослини добре ростуть із м'ятою, розповідає Gardening Know How.

Аромат м'яти не такий приємний для багатьох шкідників сільськогосподарських рослин, як для нас, тому садіння культур поряд з нею може відлякати цих ворогів рослин.

Рослини-компаньйони м'яти

Що посадити з м'ятою

М'ята допомагає відлякати бліх, які прогризають отвори в листі таких культур, як:

капуста;

редис;

цвітна капуста.

Морква — ще один компаньйон м'яти. Таке сусідство приносить користь, оскільки м'ята відлякує морквяну кореневу муху. Її різкий аромат збиває з пантелику комаху, яка знаходить собі обід за запахом. Те саме стосується і цибульних мух. Садіння м'яти поряд з цибулею відлякає мух.

Помідори також мають користь від такого садіння м'яти, оскільки її аромат відлякує попелицю та інших шкідників.

Садіння м'яти поряд з вашими трояндами також відлякає від них попелицю.

Ось ще культури, які добре уживаються з м'ятою:

буряк;

броколі;

брюссельська капуста;

чилі та болгарський перець;

баклажан;

кольрабі;

латук;

горох.

М'ята дуже швидко розростається, і деякі її види можуть стати інвазивними. Якщо у вас є м'ята, то, найімовірніше, вона буде у вас завжди, та ще й у великій кількості. Якщо це не дозволить попелиці та іншим крилатим шкідникам потрапити на ваш город, це, ймовірно, невелика ціна за її агресивне зростання.

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