Час збирати насіння на весну: квіти, яки можна легко виростити самотужки

Щоб не купувати кожного року насіння улюблених рослин, зберіть його зараз і вже наступної весни матимете свій квітковий рай.

Садівниця Roz Chandler розповіла своїм підписникам які рослини можна виростити у домашніх умовах.

Збереження насіння улюблених рослин суттєво зменшує витрати. Це дозволяє не тільки заощаджувати гроші, але й забезпечує вас достатньою кількістю улюблених рослин. Це корисна справа для садівників та агрономів, які прагнуть розширити свої садіння чи виростити більше рослин для подальшого використання чи продажу.

Ехінацея

Ехінацея / Фото: Credits

Ехінацея часто використовується для створення яскравих клумб і має лікувальні властивості. Насіння ехінацеї можна висівати в домашніх умовах у горщики чи лотки. Висівайте насіння на поверхні ґрунту, не закопуючи глибоко та забезпечте його достатньою вологістю. Для кращого проростання потрібна температура у 18-21°C.

Жоржина

Жоржина / Фото: Getty Images

Квітка славляться своїми великими, яскравими бутонами та різноманітністю форм. Чудово підходить для декоративних клумб. Для посіву насіння використовуйте поверхневе посівання в контейнерах з насиченим мікроелементами ґрунтом. Накрийте насіння тонким шаром ґрунту та підтримуйте вологість. Потрібно забезпечити достатнє освітлення та температуру 20-25°C для гарного проростання.

Вербена

Вербена / Фото: www.credits

Вербена вирізняється яскравими квітами, що мають різні відтінки. Вона підходить для вирощення у контейнерах та клумбах. Насіння вербени можна висівати в дрібні горщики чи лотки. Легкий ґрунт і тепле місце з температурою 20-22°C сприяють її гарному проростанню. Насіння можна сіяти поверхнево, оскільки воно потребує достатньо світла.

Троянди

Троянди / Фото: Credits

Троянди — класичні квіти з приємним ароматом і різноманіттям сортів. Їм необхідний регулярний догляд, але їхні розкішні квіти того варти. Для посіву насіння троянд в домашніх умовах потрібно використовувати спеціальні ґрунтові суміші та забезпечити рослину прохолодним періодом стратифікації. Троянди проростають повільно, тому слід бути терплячим і підтримувати температуру 20-25°C.

Агапантус

Агапантус / Фото: Credits

Агапантус, відома також як лілія Африки, має красиві блакитні чи білі квіти та чудово підходить для декоративних садів. Насіння рослини висівають в легкий, добре дренований ґрунт. Після посіву накрийте контейнер плівкою для створення парникового ефекту та тримайте за температури 20-25°C. Для успішного проростання насіння може знадобитися кілька тижнів.

Деревій

Деревій / Фото: Credits

Деревій має тонке листя та маленькі квіти білого, жовтого чи червоного кольорів. Це витривала рослина, яка добре переносить посуху. Насіння деревію можна висівати поверхнево в контейнерах з добре дренованим ґрунтом. Тримайте контейнер за температури 15-20°C і забезпечте достатнє освітлення. Після проростання молоді рослини потрібно пересадити в окремі горщики.

Висаджуючи ці рослини вдома перед весною, ви зможете забезпечити їхній здоровий ріст і отримати красиві квітники.

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