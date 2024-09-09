Час збирати насіння на весну: квіти, яки можна легко виростити самотужки

Щоб не купувати кожного року насіння улюблених рослин, зберіть його зараз і вже наступної весни матимете свій квітковий рай.
Садівниця Roz Chandler розповіла своїм підписникам які рослини можна виростити у домашніх умовах.
Збереження насіння улюблених рослин суттєво зменшує витрати. Це дозволяє не тільки заощаджувати гроші, але й забезпечує вас достатньою кількістю улюблених рослин. Це корисна справа для садівників та агрономів, які прагнуть розширити свої садіння чи виростити більше рослин для подальшого використання чи продажу.
Ехінацея
Ехінацея часто використовується для створення яскравих клумб і має лікувальні властивості. Насіння ехінацеї можна висівати в домашніх умовах у горщики чи лотки. Висівайте насіння на поверхні ґрунту, не закопуючи глибоко та забезпечте його достатньою вологістю. Для кращого проростання потрібна температура у 18-21°C.
Жоржина
Квітка славляться своїми великими, яскравими бутонами та різноманітністю форм. Чудово підходить для декоративних клумб. Для посіву насіння використовуйте поверхневе посівання в контейнерах з насиченим мікроелементами ґрунтом. Накрийте насіння тонким шаром ґрунту та підтримуйте вологість. Потрібно забезпечити достатнє освітлення та температуру 20-25°C для гарного проростання.
Вербена
Вербена вирізняється яскравими квітами, що мають різні відтінки. Вона підходить для вирощення у контейнерах та клумбах. Насіння вербени можна висівати в дрібні горщики чи лотки. Легкий ґрунт і тепле місце з температурою 20-22°C сприяють її гарному проростанню. Насіння можна сіяти поверхнево, оскільки воно потребує достатньо світла.
Троянди
Троянди — класичні квіти з приємним ароматом і різноманіттям сортів. Їм необхідний регулярний догляд, але їхні розкішні квіти того варти. Для посіву насіння троянд в домашніх умовах потрібно використовувати спеціальні ґрунтові суміші та забезпечити рослину прохолодним періодом стратифікації. Троянди проростають повільно, тому слід бути терплячим і підтримувати температуру 20-25°C.
Агапантус
Агапантус, відома також як лілія Африки, має красиві блакитні чи білі квіти та чудово підходить для декоративних садів. Насіння рослини висівають в легкий, добре дренований ґрунт. Після посіву накрийте контейнер плівкою для створення парникового ефекту та тримайте за температури 20-25°C. Для успішного проростання насіння може знадобитися кілька тижнів.
Деревій
Деревій має тонке листя та маленькі квіти білого, жовтого чи червоного кольорів. Це витривала рослина, яка добре переносить посуху. Насіння деревію можна висівати поверхнево в контейнерах з добре дренованим ґрунтом. Тримайте контейнер за температури 15-20°C і забезпечте достатнє освітлення. Після проростання молоді рослини потрібно пересадити в окремі горщики.
Висаджуючи ці рослини вдома перед весною, ви зможете забезпечити їхній здоровий ріст і отримати красиві квітники.
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