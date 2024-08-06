Рослини, які можуть замінити пестициди

Природа – це гармонія, вона нікого і нічого не створює просто так, тому розповімо вам про рослини, які можуть стати на захист вашого саду від ненажерливих шкідників.
На сторінці cluffycasstevens розповіли про рослини, вирощування яких у вашому саду може замінити використання хімічних пестицидів і вам більше не доведеться отруювати ними ґрунт, тим паче, якщо ви вже втомилися від боротьби з садовими шкідниками.
Існує природне рішення цієї проблеми – садіння рослин-друзів, найчастіше це певні види трав. Отже, замість того, щоб тягнутися до пестицидів, дозвольте силі природи творити свою магію.
- Петрушка: захистить від морквяної мухи та залучить у сад корисних комах, як-от сонечка (кокцінеліди).
- Базилік: відлякає комарів і покращить смак ваших помідорів.
- Шавлія: відлякує капустяну міль, а також додасть пікантний відтінок вашим стравам.
- Меліса лікарська: попрощайтеся з надокучливими мурахами та насолоджуйтеся її заспокійливим цитрусовим ароматом.
- Орегано: відлякує попелицю та додасть пікантний смак вашим кулінарним дослідженням.
- Розмарин: відлякує комарів і бобових жуків якомога далі, гарно смакуватиме в різних стравах.
Висаджуючи ці трави у своєму саду, ви створите яскравий, стійкий до шкідників оазис, який гармонійно поєднуватиметься з природою. Крім того, ви матимете велику кількість свіжих трав для своїх кулінарних страв!
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