Рослини, які можуть замінити пестициди

Природа – це гармонія, вона нікого і нічого не створює просто так, тому розповімо вам про рослини, які можуть стати на захист вашого саду від ненажерливих шкідників.

На сторінці cluffycasstevens розповіли про рослини, вирощування яких у вашому саду може замінити використання хімічних пестицидів і вам більше не доведеться отруювати ними ґрунт, тим паче, якщо ви вже втомилися від боротьби з садовими шкідниками.

Існує природне рішення цієї проблеми – садіння рослин-друзів, найчастіше це певні види трав. Отже, замість того, щоб тягнутися до пестицидів, дозвольте силі природи творити свою магію.

Петрушка: захистить від морквяної мухи та залучить у сад корисних комах, як-от сонечка (кокцінеліди).

захистить від морквяної мухи та залучить у сад корисних комах, як-от сонечка (кокцінеліди). Базилік: відлякає комарів і покращить смак ваших помідорів.

відлякає комарів і покращить смак ваших помідорів. Шавлія: відлякує капустяну міль, а також додасть пікантний відтінок вашим стравам.

відлякує капустяну міль, а також додасть пікантний відтінок вашим стравам. Меліса лікарська: попрощайтеся з надокучливими мурахами та насолоджуйтеся її заспокійливим цитрусовим ароматом.

попрощайтеся з надокучливими мурахами та насолоджуйтеся її заспокійливим цитрусовим ароматом. Орегано: відлякує попелицю та додасть пікантний смак вашим кулінарним дослідженням.

відлякує попелицю та додасть пікантний смак вашим кулінарним дослідженням. Розмарин: відлякує комарів і бобових жуків якомога далі, гарно смакуватиме в різних стравах.

Висаджуючи ці трави у своєму саду, ви створите яскравий, стійкий до шкідників оазис, який гармонійно поєднуватиметься з природою. Крім того, ви матимете велику кількість свіжих трав для своїх кулінарних страв!

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