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ТСН у соціальних мережах

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Рослини-друзі для цибулі: що посадити поруч, щоб мати багатий урожай

Цибуля — одна з найулюбленіших і найпоширеніших культур на наших грядках. Але щоб вона добре росла, не хворіла та давала соковиті головки, важливо не лише дотримуватись правил догляду, а й правильно підібрати «сусідів» на грядці.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Рослини-друзі для цибулі: що посадити поруч, щоб мати багатий урожай

Рослини-друзі для цибулі: що посадити поруч, щоб мати багатий урожай / © Associated Press

Як і у житті, у рослин є друзі, з якими вони гармонійно співіснують та «антагоністи», які можуть заважати зростанню одне одного. На сторінці dobrodar.ua розповіли про ідеальних компаньйонів для цибулі.

Сумісність рослин — не вигадка, а частина агрономічної науки. Деякі культури виділяють у ґрунт або повітря речовини, які пригнічують шкідників або стимулюють ріст сусідніх рослин. А інші — навпаки, забирають у «сусідів» живлення чи приваблюють спільних шкідників.

«Друзі» цибулі

  • Спаржа. Ці дві рослини чудово уживаються поруч. Цибуля відлякує шкідників спаржі, зокрема спаржевого жука, а спаржа своєю кореневою системою аерує ґрунт, це позитивно впливає на цибулини. Порада: саджайте цибулю навколо спаржі у вигляді обідка.

  • Ріпа. Обидві культури мають різну глибину кореневої системи, тому не конкурують між собою за поживні речовини. Крім того, цибуля допомагає ріпі протистояти попелиці та іншим дрібним комахам.

  • Горох і квасоля. Хоча бобові й люблять рости самостійно, у поєднанні з цибулею вони демонструють цікаву симбіотичну взаємодію. Бобові збагачують ґрунт азотом, а це йде на користь цибулі, а цибуля, своєю чергою, відлякує шкідників, зокрема бобову зернівку. Увага: не садіть цибулю надто близько — залишайте відстань хоча б 20 см, щоб не було загущення.

  • Шавлія. Ароматна трава, яка не лише прикрашає грядку, а й має потужні репелентні властивості. Шавлія допомагає цибулі уникнути ураження цибулевою мухою, а також покращує смакові властивості рослин-сусідів.

  • Часник. Хоча обидві культури належать до родини цибулевих, вони можуть непогано співіснувати, особливо у короткий період до збирання врожаю. Часник також добре відлякує шкідників і пригнічує ріст бур’янів. Порада: ідеально підходить для спільного вирощування у вузьких міжряддях або контейнерах.

Рослини, яких слід уникати поруч з цибулею

Для збалансованої грядки важливо не лише знати про друзів, а й про «ворогів»:

  • Капуста (всі види): мають спільних шкідників, зокрема капустяну муху.

  • Картопля: витягує з ґрунту ті самі поживні речовини.

  • Буряк: має подібні вимоги до мікроелементів, а це може викликати конкуренцію.

  • Салат: може гальмувати ріст цибулі через виділення фітотоксинів.

  • Квасоля (у великій кількості): у тісному сусідстві з цибулею може страждати через її фітонциди.

Бонус: цибулю можна садити з квітами

  • Чорнобривці — природний антисептик для ґрунту.

  • Настурція — приваблює комах, що поїдають шкідників.

Цибуля не лише універсальна культура для кулінарії, а й чудовий природний захисник вашого городу. Якщо ви грамотно оберете сусідів, ви не лише підвищите врожайність, а й зменшите потребу у хімічних засобах захисту.

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