Рослини, які додадуть кольорів засніженому саду / © Associated Press

Багато садівників узимку здаються, бо через холод, замерзлу землю та мінімум сонця квіти не ростуть. Але насправді є кілька видів рослин, які не лише витримують мороз, а й створюють ефектні акценти у вашому саду. Про це розповіло видання Martha Stewart.

Вони додають текстури, форми та навіть кольорових ноток, коли навколо все сіре. Декілька простих порад допоможуть підібрати ці рослини так, щоб сад залишався живим і гарним весь сезон.

Дерен

Яскраві стебла дерену створюють приємний акцент у саду, коли опадає листя. Щоб кольори були насиченими, підрізайте старі стебла кожні 1–2 роки наприкінці зими. Цей кущ добре росте в напівтіні на вологому, але добре дренованому ґрунті.

Розмір: до 6 м заввишки й завширшки

Плаун

Ця мініатюрна «лісова травичка» нагадує маленькі хвойні деревця і чудово росте на ґрунтовому покриві. Взимку вона виступає над снігом і створює ефект зимового лісу.

Розмір: до 15 см

Догляд: тінь і можлива слабка кислотність ґрунту

Зимова ожина

Яскраво-червоні ягоди зимової ожини — ефектний контраст на снігу. Вони привертають птахів і мають приголомшливий вигляд навіть без листя. Для гарного плодоношення потрібне сонячне місце та вологий ґрунт.

Розмір: близько 2 м

Догляд: сонце і волога земля

Тис

Тис — це вічнозелений кущ, який зберігає насичений зелений колір навіть після морозів. Ідеальний варіант для тих, хто хоче структуру та глибоке зелене тло в саду.

Розмір: до 3 м, якщо росте як кущ

Догляд: від повної тіні до сонця і вологий, але дренований ґрунт

Вівсюнець вічнозелений

Ця декоративна трава додає унікальної текстури та кольору. Її блакитно-сіре листя залишається привабливими навіть після легких осінніх морозів.

Розмір: до 90 см

Догляд: сонце і вологий, добре дренований ґрунт

Карликова блакитна ялина

Для тих, хто хоче хвойний акцент, але не має місця для великого дерева, карликова ялина — ідеальний варіант. Її блакитно-зелені голки залишаються яскравими навіть у мороз.

Розмір: 1–2 м

Догляд: сонце і добре дренований ґрунт

Холодна пора не означає, що ваш сад має бути нудним. Навпаки, правильно підібрані рослини можуть створити зимовий рай: яскраві ягоди, блакитні голки, текстурні трави та мініатюрні хвойники оживляють ландшафт навіть у мороз. Трохи планування, правильне розташування та регулярний догляд — і ваш зимовий сад стане предметом гордості й натхнення.