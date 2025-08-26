- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 2 хв
Рослини, які треба садити вже сьогодні, якщо перші заморозки очікуються у жовтні
Осінь — це не кінець сезону для городника, а чудова можливість ще раз отримати свіжу зелень та овочі до холодів.
Якщо перші заморозки у вашому регіоні очікуються у жовтні, то серпень — вересень — ідеальний час для висівання культур із коротким терміном дозрівання. Вони встигнуть дати врожай до настання холодів, а деякі навіть витримають перші легкі приморозки. Садівник Philip Longo розповів що посадити зараз щоб зібрати врожай до заморозків.
Цибуля
Можна висаджувати цибулю-сівок або сіянку на зелень.
Вона швидко сходить і дає ніжне перо вже через 3–4 тижні.
Листя цибулі стійке до прохолодної погоди та збагачене вітаміном С, а це особливо актуально восени.
Морква
Вибирайте ранньостиглі сорти, які визрівають за 60–70 днів.
Посів у кінці літа дає солодку, соковиту моркву, яка особливо смачна після перших прохолодних ночей.
Коренеплоди можна залишити у ґрунті та накрити мульчею, щоб подовжити термін збору.
Латук
Салатні культури прекрасно почуваються у прохолодному кліматі.
Висівайте кожні 1–2 тижні для безперервного врожаю.
Вибирайте листкові сорти, адже вони швидше готові до збору.
Цвітна капуста
Любить прохолодну температуру, тому кінець літа — ідеальний час для посадки.
Вибирайте скоростиглі сорти (55–60 днів).
Для захисту від заморозків можна використовувати агроволокно.
Шпинат
Це справжня зірка осіннього городу.
Сходить навіть при +4…+6 °C і добре переносить короткочасні приморозки.
Листя багате на залізо, магній та вітамін К — ідеальне для зміцнення організму у сезон застуд.
Корисні поради для осінніх посівів
Перед висіванням додайте к ґрунт компост, щоб забезпечити рослини поживними речовинами.
Використовуйте мульчу для збереження вологи та захисту від різких перепадів температур.
Якщо прогнозуються перші заморозки, накрийте грядки агроволокном або плівкою.
Осінні посіви — це простий спосіб подовжити сезон і ще трохи насолодитися власними овочами перед зимою. Тож не зволікайте та висійте ці культури вже сьогодні і через кілька тижнів ви отримаєте свіже та корисне підживлення для всієї родини.