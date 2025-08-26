ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

Рослини, які треба садити вже сьогодні, якщо перші заморозки очікуються у жовтні

Осінь — це не кінець сезону для городника, а чудова можливість ще раз отримати свіжу зелень та овочі до холодів.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Латук

Латук / © Associated Press

Якщо перші заморозки у вашому регіоні очікуються у жовтні, то серпень — вересень — ідеальний час для висівання культур із коротким терміном дозрівання. Вони встигнуть дати врожай до настання холодів, а деякі навіть витримають перші легкі приморозки. Садівник Philip Longo розповів що посадити зараз щоб зібрати врожай до заморозків.

Цибуля

  • Можна висаджувати цибулю-сівок або сіянку на зелень.

  • Вона швидко сходить і дає ніжне перо вже через 3–4 тижні.

  • Листя цибулі стійке до прохолодної погоди та збагачене вітаміном С, а це особливо актуально восени.

Морква

  • Вибирайте ранньостиглі сорти, які визрівають за 60–70 днів.

  • Посів у кінці літа дає солодку, соковиту моркву, яка особливо смачна після перших прохолодних ночей.

  • Коренеплоди можна залишити у ґрунті та накрити мульчею, щоб подовжити термін збору.

Латук

  • Салатні культури прекрасно почуваються у прохолодному кліматі.

  • Висівайте кожні 1–2 тижні для безперервного врожаю.

  • Вибирайте листкові сорти, адже вони швидше готові до збору.

Цвітна капуста

  • Любить прохолодну температуру, тому кінець літа — ідеальний час для посадки.

  • Вибирайте скоростиглі сорти (55–60 днів).

  • Для захисту від заморозків можна використовувати агроволокно.

Шпинат

  • Це справжня зірка осіннього городу.

  • Сходить навіть при +4…+6 °C і добре переносить короткочасні приморозки.

  • Листя багате на залізо, магній та вітамін К — ідеальне для зміцнення організму у сезон застуд.

Корисні поради для осінніх посівів

  • Перед висіванням додайте к ґрунт компост, щоб забезпечити рослини поживними речовинами.

  • Використовуйте мульчу для збереження вологи та захисту від різких перепадів температур.

  • Якщо прогнозуються перші заморозки, накрийте грядки агроволокном або плівкою.

Осінні посіви — це простий спосіб подовжити сезон і ще трохи насолодитися власними овочами перед зимою. Тож не зволікайте та висійте ці культури вже сьогодні і через кілька тижнів ви отримаєте свіже та корисне підживлення для всієї родини.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie