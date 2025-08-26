Рослини, які треба садити вже сьогодні, якщо перші заморозки очікуються у жовтні

Латук / © Associated Press

Якщо перші заморозки у вашому регіоні очікуються у жовтні, то серпень — вересень — ідеальний час для висівання культур із коротким терміном дозрівання. Вони встигнуть дати врожай до настання холодів, а деякі навіть витримають перші легкі приморозки. Садівник Philip Longo розповів що посадити зараз щоб зібрати врожай до заморозків.

Цибуля

Можна висаджувати цибулю-сівок або сіянку на зелень.

Вона швидко сходить і дає ніжне перо вже через 3–4 тижні.

Листя цибулі стійке до прохолодної погоди та збагачене вітаміном С, а це особливо актуально восени.

Морква

Вибирайте ранньостиглі сорти, які визрівають за 60–70 днів.

Посів у кінці літа дає солодку, соковиту моркву, яка особливо смачна після перших прохолодних ночей.

Коренеплоди можна залишити у ґрунті та накрити мульчею, щоб подовжити термін збору.

Латук

Салатні культури прекрасно почуваються у прохолодному кліматі.

Висівайте кожні 1–2 тижні для безперервного врожаю.

Вибирайте листкові сорти, адже вони швидше готові до збору.

Цвітна капуста

Любить прохолодну температуру, тому кінець літа — ідеальний час для посадки.

Вибирайте скоростиглі сорти (55–60 днів).

Для захисту від заморозків можна використовувати агроволокно.

Шпинат

Це справжня зірка осіннього городу.

Сходить навіть при +4…+6 °C і добре переносить короткочасні приморозки.

Листя багате на залізо, магній та вітамін К — ідеальне для зміцнення організму у сезон застуд.

Корисні поради для осінніх посівів

Перед висіванням додайте к ґрунт компост, щоб забезпечити рослини поживними речовинами.

Використовуйте мульчу для збереження вологи та захисту від різких перепадів температур.

Якщо прогнозуються перші заморозки, накрийте грядки агроволокном або плівкою.

Осінні посіви — це простий спосіб подовжити сезон і ще трохи насолодитися власними овочами перед зимою. Тож не зволікайте та висійте ці культури вже сьогодні і через кілька тижнів ви отримаєте свіже та корисне підживлення для всієї родини.