Рослини, які варто посадити цієї осені, щоб отримати смачний врожай

Видання Martha Stewart радить не зволікати та сіяти деякі культури наприкінці вересня — на початку жовтня. Крім того, варто використати простий лайфгак, а саме, накрити грядки прозорою плівкою одразу після висіву. Це допоможе швидше прогріти ґрунт і прискорить проростання насіння.

Листова зелень. Салати (айсберг, листові, ромен), шпинат, мангольд, капуста кейл, гірчиця, рукола чудово ростуть у прохолодну пору. Можна висівати окремо чи придбати готову суміш насіння для мікрогріну. Урожай можна збирати вже через 3–4 тижні. Редис. Один із найшвидших овочів, перші плоди достигають уже через 18–20 днів після посіву. У прохолоді редис стає ніжнішим і не таким гірким. Важливо проріджувати сходи, щоб коренеплоди встигли вирости повноцінними. Зелена цибуля (перо). Холодостійка культура, яку можна сіяти кілька разів за сезон. Урожай зелені можна збирати як молодим, так і дорощувати до товстіших стебел. Буряк. Осінній буряк солодший за літній. Крім смачних коренеплодів, ви отримаєте ніжну зелень для салатів і супів. Висівають у легкий, родючий ґрунт. Морква. Особливо смачна після перших легких заморозків, тоді цукри у коренеплодах стають інтенсивнішими. Варто обрати сорти швидкого дозрівання. Порей. Ця рослина добре переносить холод і може залишатися на грядці до зими. Має ніжний солодкуватий смак, ідеальний для супів та тушкування. Коріандр (кінза). У спеку швидко «йде у стрілку», а от восени росте повільніше та довше тішить свіжим листям. Висівати краще кількома хвилями, щоб мати зелень протягом усього сезону. Кріп. Так само як і кінза, любить прохолоду. Осінній кріп має насичений аромат і дає не лише зелень, а й насіння. Важливо вибирати сонячну ділянку та слідкувати, щоб ґрунт не був надто сухим. Броколі. Класичний овоч осіннього сезону. Вибирайте сорти, які встигають дати врожай до морозів. Холод тільки посилює його ніжний смак. Цвітна капуста. Дещо вибагливіша за броколі, проте варта зусиль. Восени дає щільні, соковиті суцвіття. Для північних регіонів підходять скоростиглі сорти.

Поради

Сійте в борозенки, попередньо добре зволоживши ґрунт. Після засипання землею краще не поливати, щоб не утворювалася кірка.

Для захисту від нічних заморозків використовуйте агроволокно чи плівку.

Урожай багатьох культур, наприклад, моркви, буряків і цибулі можна залишати у землі до пізньої осені, вони зберігатимуть свіжість природним чином.

Осінній посів — це чудова можливість отримати не лише додатковий врожай, а й насичений смак овочів і зелені. Коли ви обираєте холодостійкі культури, ви подовжуєте городній сезон і забезпечуєте свою родину свіжими вітамінами ще довго після літа.