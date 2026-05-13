Рослини-компаньйони: експерти розказали, що посадити з помідорами

Помідори / © ТСН

Частиною успішного врожаю є знання того, що і де садити. Сумісне садіння дає нам цілу низку переваг, які здатні покращити зовнішній вигляд нашого саду й підвищити врожайність.

GoodHousekeeping звернулися до експертів з садівництва, щоб вони розповіли нам про найкращі рослини-компаньйони для помідорів. Ці овочі, трави та квіти можуть відлякувати шкідників і хвороби, щоб ваші помідори могли гарно рости.

Що таке сумісне садіння

Сумісне або супутнє вирощування — це практика вирощування рослин поблизу одна одної, щоб отримувати користь одна від одної. Корисні відносини можуть варіюватися від відлякування шкідників до посилення росту та врожайності рослин, залучення корисних комах і запилювачів, а також допомагають у запобіганні хворобам.

Базилік

Базилік / © Associated Press

Помідори та базилік — це найкращі друзі в саду. Базилік природним чином відлякує шкідників, які можуть націлитися на ваші помідори, і навіть може покращити смак плодів. Деякі дослідження показують, що помідори, вирощені разом з базиліком, дають більше плодів.

Базилік має сильний аромат, який, на думку багатьох, допомагає захистити помідори від шкідників та хвороб. Якщо ви вирощуєте ці дві рослини разом, у вас буде (майже) все необхідне для приготування смачного салату капрезе.

Умови освітлення: повне сонце

Складність: легка

Середня висота: 30-60 см

Інструкції з догляду: регулярно поливайте; прищипуйте листя для сприяння кущистому росту.

Часник

Часник / © Credits

До речі, про смердючих супутників, часник також є чудовою рослиною-компаньйоном для помідорів. Він не тільки може допомогти відлякати шкідників, таких як попелиця та червоний павутинний кліщ, від нападу на ваші соковиті помідори, але деякі люди вважають, що його протигрибкові та антибактеріальні властивості можуть покращити здоров’я ґрунту.

Секрет цього пікантного поєднання — правильне розміщення. Деякі професіонали рекомендують розміщувати помідори на північному боці вашого саду, а часник садити на південь від них.

Умови освітлення: повне сонце

Складність: помірна

Середня висота: 30-45 см

Інструкції з догляду: регулярно поливайте та прополюйте. Припиніть поливання, коли листя пожовтіє.

М’ята

М’ята / © Credits

Ароматичні рослини можуть допомогти захистити помідори від надокучливих шкідників, тому не дивно, що м’ята чудово підходить. Вона приваблює паразитичних ос — надзвичайно огидних комах, які допомагають контролювати гусеничних шкідників. Хоча м’ята є чудовим захисником, ця трава може бути досить інвазивною. Рекомендується розміщувати цю рослину в контейнері поруч, а не безпосередньо в ґрунті.

Умови освітлення: часткове або повне сонце

Складність: легка

Середня висота: 30-60 см

Інструкції з догляду: поливайте, щоб ґрунт був злегка вологим. Регулярно збирайте врожай, щоб сприяти кущистому росту.

Морква

Морква / © Associated Press

Можливо, ви захочете посадити моркву поруч зі своїми помідорами. Морква та помідори — це розумне, практичне поєднання. Морква допомагає розпушити ґрунт навколо коренів помідорів, полегшуючи доступ води та поживних речовин до рослини. Це простий спосіб підтримувати здоровішу екосистему саду, яка не потребує особливого догляду.

Умови освітлення: повне сонце

Складність: помірна

Середня висота: 15-30 см

Інструкції з догляду: вони добре ростуть у вологому, добре дренованому ґрунті, тому поливайте часто.

Шавлія

Оскільки шавлія потребує трохи сухіших умов, її не слід садити поруч із помідорами. Однак, якщо ви розмістите їх у контейнерах поруч із соковитим овочем, неперевершений аромат відлякає небажаних комах.

Умови освітлення: повне сонце

Складність: легка

Середня висота: 30-60 см

Інструкції з догляду: молоді рослини шавлії потребуватимуть регулярного поливання, тоді як ті, що вже вкоренилися, можуть трохи пересихати між поливаннями.

Спаржа

Спаржа / © Associated Press

Звичайно, спаржа вимагає трохи більше зусиль, ніж інші рослини-компаньйони у цьому списку, однак, вона може мати прекрасні, взаємовигідні відносини з помідорами. Хоча спаржа може захистити помідори від нематод, що руйнують коріння, наш соковитий головний герой може захистити списоподібний овоч від жуків.

Умови освітлення: сонце

Складність: від середньої до важкої

Середня висота: 1,2-2,4 метра

Інструкції з догляду: спаржа потребує більше догляду, тому її слід регулярно поливати та часто удобрювати. Також слід обережно виривати бур’яни молодої спаржі, щоб захистити її коріння.

Чорнобривці

Чорнобривці / © Associated Press

Додайте квіткового штриха до свого домашнього саду за допомогою чорнобривців. Виявляється, вони можуть зробити набагато більше, ніж просто запропонувати яскравий колір. Їхній сильний аромат природним чином відлякує шкідливих комах. Чорнобривці також відомі тим, що захищають помідори від шкідників, таких як рогові черви, білокрилки, попелиці та навіть галові нематоди.

Умови освітлення: повне сонце

Складність: легко

Середня висота: від 20 см до 1 метра.

Інструкції з догляду: чорнобривцям буде корисне регулярне поливання і удобрення, особливо якщо їх посадити в бідний на поживні речовини ґрунт.

Календула

Календула / © Credits

Ще одна сонячна квітка для садіння з помідорами. Календули приваблюють корисних комах, які можуть допомогти зменшити кількість шкідників і привабити запилювачів. Це, по суті, магніт для метеликів і бджіл.

Умови освітлення: повне сонце

Складність: легко

Середня висота: 30-60 см

Інструкції з догляду: хоча вони стійкі до посухи після того, як приживуться, ці рослини потребують регулярного поливання та видалення омертвілих головок, коли молоді.

Редиска

Редиска / © Associated Press

Доповніть свій город, розмістивши редиску поруч із помідорами. Ці смачні бульби захищають їх від шкідливих комах, таких як жуки. Ще одна річ, яку варто полюбити: редиска може допомогти покращити стан ґрунту та рости досить поверхнево, тому вона не заважатиме вашим помідорам.

Умови освітлення: повне сонце, але також може виживати в півтіні.

Складність: легко

Середня висота: 60-90 см

Інструкції з догляду: хоча редиска любить регулярне поливання, вона ніколи не повинна стояти у стоячій воді. Натомість використовуйте мульчу та добре дреновану землю, щоб забезпечити її живленням.

Багряна конюшина

Багряна конюшина / © Associated Press

Як низькорослу покривну культуру багряну конюшину можна садити навколо помідорів, щоб захистити їх від жуків та бур’янів. Тим часом багряна конюшина дає червоні квіти, які можуть приваблювати запилювачів, таких як бджоли та метелики.

Умови освітлення: від півтіні до повного сонця

Складність: легко

Середня висота: 60-90 см

Інструкції з догляду: потрібно регулярно поливати, коли вона молода.

Меліса

Меліса / © Credits

Меліса — лікарська рослина, пов’язана з низкою переваг для здоров’я, таких як покращення сну, настрою та допомога в травленні, але чи знаєте ви, що вона також може бути благословенням для вашого саду? Вона є природним антимікробним засобом, який допоможе при грибкових та бактеріальних захворюваннях. А завдяки своєму легкому лимонному аромату вона меліса відлякувати комах та комарів, одночасно приваблюючи запилювачів.

Умови освітлення: від півтіні до повного сонця

Складність: легко

Середня висота: 60-90 см

Інструкції з догляду: регулярно поливайте, коли рослина молода, але стане посухостійкою, коли краще приживеться. Регулярно збирайте листя для стимулювання росту.

Огірочник

Огірочник / © Credits

Якщо ви шукаєте рослину-компаньйона, зверніть увагу на огірочник. Чи може він відлякувати шкідників, але привабити мед та джмелів? Так. Чи може він покращити здоров’я ґрунту? Оскільки він багатий на вітаміни групи В, кальцій та бета-каротин, звичайно, може. І, якщо ви хочете включити цю рослину до своєї аптечки, огірочник є протизапальним засобом, який може допомогти за ревматоїдного артриту та астми.

Умови освітлення: повне сонце

Складність: легко

Середня висота: 60-90 см

Інструкції з догляду: потребує регулярного поливання, коли рослина молода.

Цибуля-трибулька

Цибуля-трибулька / © Associated Press

Шніт-цибуля має легкий, цибулевий аромат, який чудово відлякує попелицю, кліщів та нематод. Крім того, гарні фіолетові квіти, які вона продукує, додадуть вашому саду привабливості. Подібно до помідорів, цибуля-трибулька добре росте на сонячних місцях та багатому, удобреному ґрунті, що робить її чудовою для міжрядь.

Умови освітлення: півтінь або повне сонце

Складність: легко

Середня висота: близько 30 см

Інструкції з догляду: регулярно поливайте та удобрюйте навесні.

Петрушка

Петрушка / © Credits

Коли справа доходить до рослин-компаньйонів для помідорів, петрушка пропонує найкраще з обох світів. Ця їстівна трава приваблює сонечок, які, як відомо, пожирають поширених шкідників, що люблять помідори, таких як попелиця та яйця рогізок. О, і чи згадували ми, що петрушка діє як придатна для життя мульча? Насправді, ця рослина-компаньйон може допомогти зберегти вологу ґрунту та мінімізувати ріст бур’янів.

Умови освітлення: повне сонце, але може переносити деяку тінь.

Складність: легко

Середня висота: 20-35 см

Інструкції з догляду: потребує достатнього сонячного світла та постійного зволоження.

