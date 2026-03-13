Рослини максимального впливу: що посадити, створити надзвичайно ефектний сад
Кожен сад потребує емоційних акцентів — рослин, яки неодмінно привертають увагу й стають центром тяжіння й захоплення відвідувачів.
Які рослини будуть привертати найбільшу увагу і чому саме вони мають стати центрами садових композицій, розповідає Gardens Illustrated.
Найефектніші рослини, які варто вирощувати в саду назвав Джеймс Хітчмоу дизайнер, що створював сади по всьому світу, він відомий такими проектами, як Олімпійський парк королеви Єлизавети в Лондоні та Сад Кнеппа, а також є почесним професором садівничої екології в Університеті Шеффілда.
Дерен коуза
Рослина узлісся, яка має все: чудовий візерунок гілок, привабливу кору, квіти та осіннє забарвлення. На жаль, вона дуже чутлива до посухи, але ненавидить ущільнення та перезволоження.
Висота: 6 м Розмах 6 м.
Тип рослини: Дерево.
Умови: Хороший вологий ґрунт; сонце (якщо вологе) до півтіні.
Сезон інтересу: цілий рік; пік у травні та жовтні.
Рейтинг морозостійкості: RHS H6, USDA 5a-8b.
Еремурус гімалайський
Неймовірні, гігантські, білі пляшкові китиці над купою прикореневого листя. Надзвичайно підкреслюють весняне листя інших трав’янистих багаторічників. Вони трохи непередбачувані, і вам доводиться вдавати, що брудно-білого кінця цвітіння насправді не відбувається.
Висота: 2 м.
Ширина: 60 см.
Тип рослини: Багаторічна.
Умови: Добре дренований ґрунт; повне сонце.
Сезон, що цікавить: травень — червень.
Рейтинг морозостійкості: RHS H6, USDA 5a-8b.
Еукоміс рожевий
Масивні розетки довжиною 80 см, широке листя (спочатку бронзово-фіолетове), з якого виростають високі колоски бордово-рожевих зірок. За квітами йдуть більш ніжні фіолетово-чорні насіннєві коробочки.
Висота: 1,5 м.
Ширина: 80 см.
Тип рослини: Цибулина.
Умови: Гарний вологий ґрунт; повне сонце. Висока посухостійкість, але листя розпливається, коли висихає.
Сезон, що цікавить: серпень та вересень.
Рейтинг морозостійкості: RHS H4, USDA 7a-10b.
Ферула звичайна
Курпати темно-зеленої цукрової вати з пізньої осені до пізньої весни з 2-3 м заввишки, шипами, схожими на мітлоподібні, з жовтих кульок. Неймовірна рослина. Весняне зниження росту дещо погіршує ситуацію, тому найкраще вибірково обрізати рослину та підсаджувати бегонію, що з’являється в червні, щоб заповнити утворену літню лунку.
Висота: 3 м.
Ширина: 1 м.
Тип рослини: багаторічна.
Умови: добре дренований ґрунт (але широка толерантність); повне сонце.
Сезон, що цікавить: березень — травень.
Рейтинг морозостійкості: RHS H3, USDA 7a-9b.
Кніпхофія Нортіа
Пишні та масивні квітконоси (короткочасний коктейль з лаймово-зеленого, кремового та блідо-помаранчевого кольорів) з широким листям та блідо-зеленими квітконосами з відтінком сірого. Уявіть собі щось середнє між м’яким алое та гігантською морською зіркою. Найкраще виглядає з торішнім неохайним листям, зрізаним ранньою весною. Незважаючи на вологе літнє дике середовище існування, вона добре переносить помірну літню посуху.
Висота: 1 м.
Ширина: 1,2 м.
Тип рослини: багаторічна.
Умови: добре дренований ґрунт; повне сонце.
Сезон, що нас цікавить: травень (цвіти); травень — листопад (листя).
Рейтинг морозостійкості: RHS H4, USDA 6a-11.
Магнолія верболиста
Повільно- або середньоросле листопадне невелике дерево з бронзовим новим листям. Чудові білі квіти-метелики з контрастними темними лусками бутонів надають цій рослині візуальну перевагу над іншими магноліями. Така свіжа та чиста.
Висота: 5 м. Розмах 3 м.
Тип рослини: Дерево.
Умови: Дренований ґрунт; сонце до півтіні.
Цікавий сезон: квітень, після нього респектабельний.
Рейтинг морозостійкості: RHS H6, USDA 5a-8b.
Яблуня хубейська
Розлоге, невеликі листопадне дерево з чашоподібними, білими, злегка рожевими квітами великої щільності. Деякі клони мають дрібні, м’якші плоди, інші — більші, твердіші.
Висота: 8 м. Розмах 10 м.
Тип рослини: Дерево.
Умови: Добре дренований ґрунт; повне сонце до півтіні. Добра посухостійкість.
Цікавий сезон: травень (цвітіння).
Рейтинг морозостійкості: RHS H6, USDA 3b-9b.
Горобина звичайна
Розлоге, відносно відкрите листопадне дерево з великими пластинами широко розташованих, дрібних, червоних плодів. Молоде листя бурякового кольору, потім блискуче, майже тропічне темно-зелене листя. Темно-червоний осінній колір. Посухостійкість, здається, краща за середню.
Висота: 5 м.
Розмах: 7 м. Тип рослини Дерево.
Умови: Добре дренований ґрунт; повне сонце до півтіні.
Сезон, що цікавить: травень — червень (цвіти); осінь (плоди).
Рейтинг морозостійкості: RHS H5.
Горобина уллеунська «Олімпійський вогонь»
Вузьке в молодому віці, широко розкинуте в подальшому житті, це дерево має пишне листя, яке восени забарвлюється в чудові червоні та помаранчеві кольори. Квіткові пластини великі, з великими червоними ягодами. Росте на кам’янистих ґрунтах і виявилася однією з найбільш посухостійких перистолистих горобин.
Висота: 6 м.
Розмах: 7 м.
Тип рослини: Дерево.
Умови: Добре дренований ґрунт; повне сонце до півтіні.
Сезон, що цікавить: осінь для драматичного розвитку.
Рейтинг морозостійкості: RHS H6, USDA 3a-6b.