Рослини максимального впливу: що посадити, створити надзвичайно ефектний сад

Кніпхофія Нортіа / © Credits

Які рослини будуть привертати найбільшу увагу і чому саме вони мають стати центрами садових композицій, розповідає Gardens Illustrated .

Найефектніші рослини, які варто вирощувати в саду назвав Джеймс Хітчмоу дизайнер, що створював сади по всьому світу, він відомий такими проектами, як Олімпійський парк королеви Єлизавети в Лондоні та Сад Кнеппа, а також є почесним професором садівничої екології в Університеті Шеффілда.

Дерен коуза

Рослина узлісся, яка має все: чудовий візерунок гілок, привабливу кору, квіти та осіннє забарвлення. На жаль, вона дуже чутлива до посухи, але ненавидить ущільнення та перезволоження.

Висота: 6 м Розмах 6 м.

Тип рослини: Дерево.

Умови: Хороший вологий ґрунт; сонце (якщо вологе) до півтіні.

Сезон інтересу: цілий рік; пік у травні та жовтні.

Рейтинг морозостійкості: RHS H6, USDA 5a-8b.

Еремурус гімалайський

Неймовірні, гігантські, білі пляшкові китиці над купою прикореневого листя. Надзвичайно підкреслюють весняне листя інших трав’янистих багаторічників. Вони трохи непередбачувані, і вам доводиться вдавати, що брудно-білого кінця цвітіння насправді не відбувається.

Висота: 2 м.

Ширина: 60 см.

Тип рослини: Багаторічна.

Умови: Добре дренований ґрунт; повне сонце.

Сезон, що цікавить: травень — червень.

Рейтинг морозостійкості: RHS H6, USDA 5a-8b.

Еукоміс рожевий

Масивні розетки довжиною 80 см, широке листя (спочатку бронзово-фіолетове), з якого виростають високі колоски бордово-рожевих зірок. За квітами йдуть більш ніжні фіолетово-чорні насіннєві коробочки.

Висота: 1,5 м.

Ширина: 80 см.

Тип рослини: Цибулина.

Умови: Гарний вологий ґрунт; повне сонце. Висока посухостійкість, але листя розпливається, коли висихає.

Сезон, що цікавить: серпень та вересень.

Рейтинг морозостійкості: RHS H4, USDA 7a-10b.

Ферула звичайна

Курпати темно-зеленої цукрової вати з пізньої осені до пізньої весни з 2-3 м заввишки, шипами, схожими на мітлоподібні, з жовтих кульок. Неймовірна рослина. Весняне зниження росту дещо погіршує ситуацію, тому найкраще вибірково обрізати рослину та підсаджувати бегонію, що з’являється в червні, щоб заповнити утворену літню лунку.

Висота: 3 м.

Ширина: 1 м.

Тип рослини: багаторічна.

Умови: добре дренований ґрунт (але широка толерантність); повне сонце.

Сезон, що цікавить: березень — травень.

Рейтинг морозостійкості: RHS H3, USDA 7a-9b.

Кніпхофія Нортіа

Пишні та масивні квітконоси (короткочасний коктейль з лаймово-зеленого, кремового та блідо-помаранчевого кольорів) з широким листям та блідо-зеленими квітконосами з відтінком сірого. Уявіть собі щось середнє між м’яким алое та гігантською морською зіркою. Найкраще виглядає з торішнім неохайним листям, зрізаним ранньою весною. Незважаючи на вологе літнє дике середовище існування, вона добре переносить помірну літню посуху.

Висота: 1 м.

Ширина: 1,2 м.

Тип рослини: багаторічна.

Умови: добре дренований ґрунт; повне сонце.

Сезон, що нас цікавить: травень (цвіти); травень — листопад (листя).

Рейтинг морозостійкості: RHS H4, USDA 6a-11.

Магнолія верболиста

Повільно- або середньоросле листопадне невелике дерево з бронзовим новим листям. Чудові білі квіти-метелики з контрастними темними лусками бутонів надають цій рослині візуальну перевагу над іншими магноліями. Така свіжа та чиста.

Висота: 5 м. Розмах 3 м.

Тип рослини: Дерево.

Умови: Дренований ґрунт; сонце до півтіні.

Цікавий сезон: квітень, після нього респектабельний.

Рейтинг морозостійкості: RHS H6, USDA 5a-8b.

Яблуня хубейська

Розлоге, невеликі листопадне дерево з чашоподібними, білими, злегка рожевими квітами великої щільності. Деякі клони мають дрібні, м’якші плоди, інші — більші, твердіші.

Висота: 8 м. Розмах 10 м.

Тип рослини: Дерево.

Умови: Добре дренований ґрунт; повне сонце до півтіні. Добра посухостійкість.

Цікавий сезон: травень (цвітіння).

Рейтинг морозостійкості: RHS H6, USDA 3b-9b.

Горобина звичайна

Розлоге, відносно відкрите листопадне дерево з великими пластинами широко розташованих, дрібних, червоних плодів. Молоде листя бурякового кольору, потім блискуче, майже тропічне темно-зелене листя. Темно-червоний осінній колір. Посухостійкість, здається, краща за середню.

Висота: 5 м.

Розмах: 7 м. Тип рослини Дерево.

Умови: Добре дренований ґрунт; повне сонце до півтіні.

Сезон, що цікавить: травень — червень (цвіти); осінь (плоди).

Рейтинг морозостійкості: RHS H5.

Горобина уллеунська «Олімпійський вогонь»

Вузьке в молодому віці, широко розкинуте в подальшому житті, це дерево має пишне листя, яке восени забарвлюється в чудові червоні та помаранчеві кольори. Квіткові пластини великі, з великими червоними ягодами. Росте на кам’янистих ґрунтах і виявилася однією з найбільш посухостійких перистолистих горобин.

Висота: 6 м.

Розмах: 7 м.

Тип рослини: Дерево.

Умови: Добре дренований ґрунт; повне сонце до півтіні.

Сезон, що цікавить: осінь для драматичного розвитку.

Рейтинг морозостійкості: RHS H6, USDA 3a-6b.