Рослини, що приносять достаток і удачу: що посадити в саду наступного сезону

Лаванда / © Associated Press

Від давнього фольклору до сучасної садової культури певні рослини завжди займали особливе місце в наших серцях, особливо ті, що вважаються символом удачі, процвітання та позитивної енергії.

Так, незалежно від того, чи ви досвідчений садівник, чи допитливий новачок, є багато рослин, які варто вирощувати, якщо ви хочете заохотити удачу.

GardeningKnowHow пропонує розглянули сім улюблених садових рослин, які пропонують не лише красу, але й багатовікове символічне значення. Ось як вирощувати удачу разом з трояндами та помідорами цього року.

Базилік (Ocimum basilicum)

Базилік / © Credits

Базилік — трава достатку. Це не просто кухонний продукт, це також одна з тих щасливих рослин, які у фольклорі асоціюються з багатством, удачею та позитивною енергією. Багато садівників вирощують базилік не лише заради песто, але й заради його відомих властивостей, що приносять удачу, особливо якщо його посадити біля дверей або на городі.

Просто подбайте про те, щоб посадити його на повному сонці з родючим ґрунтом, і прищипніть квіти, щоб листя залишалося сильним.

Чотирилисник повзучий (Trifolium repens)

Чотирилисник повзучий / © Credits

Мабуть, найвідоміша рослина талану в західній культурі, чотирилисник здавна асоціюється з «ірландською удачею», до того ж кожен листок рідкісної білої конюшини символізує віру, надію, любов і (ви здогадалися!) удачу.

Прийміть удачу ірландців з білою конюшиною, корисною для бджіл! Використовуйте її для озеленення лук або посадіть навколо своєї тераси. Це чарівний спосіб запросити гарні вібрації у ваш відкритий простір.

Лаванда (Lavandula)

Лаванда / © Associated Press

Якщо базилік — це трава достатку, то лаванда — це рослина талану, спокою та тихого захисту. Лаванда, яка здавна асоціюється з удачею, любов’ю та захистом від негативної енергії, століттями з’являлася у фольклорі та ритуалах, і кажуть, що вона приносить спокій, ясність та трохи повсякденної магії тим, хто за нею доглядає.

Щоб виростити власну рослину, посадіть насіння лаванди на сонячному, добре дренованому місці та пам’ятайте, що вона процвітає від нехтування, а не від метушні. Уникайте багатого, перезволоженого ґрунту та злегка підрізайте рослину після цвітіння, щоб рослини залишалися компактними та здоровими. Виявляється, удача віддає перевагу сухим ногам та великій кількості сонця.

Ехінацея

Ехінацея / © Associated Press

Хоча ця щаслива рослина — це не стільки гроші, скільки добробут, ехінацея є символом здоров’я, сили та життєвої сили, які є важливими складовими щасливого року.

Ехінацея пурпурова також чудово підходить для запилювачів і легко вирощується в садах, що робить цю рослину неінвазивною та надзвичайно корисною для вирощування. Тоді візьміть упаковання насіння ехінацеї фіолетової та посадіть його десь у теплому та сонячному місці. Вони окупляться у десятикратному розмірі.

Півонії (Paeonia)

Півонії / © Associated Press

Завдяки своїм пишним, буйним квітам, півонії здавна асоціюються з багатством, щастям та удачею в багатьох культурах. Часто їх розглядають як символи процвітання та честі, і вважається, що вони приваблюють достаток (як матеріальний, так і емоційний), куди б їх не посадили.

Вони відомі своїм довговічністю, ці щасливі рослини є справжньою інвестицією в сад, яка щовесни надійно повертається щедрими квітами.

Посадіть щось на кшталт подвійного рожевого півонії Сари Бернар на сонячному місці з гарною циркуляцією повітря — і це винагородить вас терпінням десятиліттями краси… і, сподіваємося, також стабільною низкою удачі.

Розмарин (Salvia rosmarinus)

Розмарин / © Credits

Часто пов’язаний із захистом, пам’яттю та чіткістю розуму, розмарин є однією з тих щасливих рослин, які цінуються у фольклорі травників протягом століть. Традиційно розмарин висаджували його біля дверних отворів або доріжок, вважалося, що він допомагає відбивати негативну енергію, одночасно загострюючи розум (що, чесно кажучи, є гідною репутацією для рослини, яка одночасно ароматна та стійка).

Як садова рослина розмарин процвітає на повному сонці та у ґрунті з хорошим дренажем, віддаючи перевагу сухішій стороні. Після того, як він прижився, він надзвичайно невибагливий у догляді, пропонуючи вічнозелену структуру, кулінарну корисність і, якщо традиція дотримується, тиху захисну присутність у саду.

Шавлія (Salvia officinalis)

Шавлія / © Credits

Шавлія здавна асоціюється з мудрістю, очищенням та ясним мисленням, заслуживши своє місце у фольклорі захисних рослин по всьому світу. Історично використовувалася як у ритуалах, так і в побутових практиках, вважалося, що вона очищає простір від затяжного негативу та сприяє балансу… звідси й давній вислів «порада шавлії».

Легко вирощується та має глибокий аромат, звичайна шавлія віддає перевагу сонячним місцям та добре дренованому ґрунту. Регулярне збирання сприяє густому росту, що робить її такою ж практичною на кухні, як і символічною в саду. Тож інвестуйте в пачку насіння шавлії — і незабаром у вас буде рослина, яка заслужить на увагу до себе багатьма способами.