Як "реанімувати" пересушений ґрунт рослин у горщиках

як «реанімувати» пересушений ґрунт / © Associated Press

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Під час хвиль спеки домашні та балконні рослини стають особливо вразливими. Горщики нагріваються швидше, волога випаровується інтенсивніше, а ґрунт іноді пересихає настільки сильно, що перестає вбирати воду.

Садівник Іш Камран пояснив, що проблема не завжди у відсутності поливу, а у втраті здатності ґрунту утримувати вологу. У таких випадках звичайне поливання зверху може бути неефективним, адже вода просто стікає по краях і не проникає всередину.

Пересохлий ґрунт «відштовхує» воду

Коли земля повністю висихає, її структура змінюється, вона стає щільною, іноді навіть «кам’янистою». У результаті вода не вбирається, а проходить повз кореневу систему.

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Садовий експерт радить звернути увагу на стан субстрату, якщо вода після поливу одразу витікає з горщика, це сигнал, що рослині потрібне глибоке відновлення зволоження.

«Водяна ванна» для рослин

Один із найефективніших способів повернути ґрунту здатність вбирати вологу — метод глибокого замочування.

Його суть проста, горщик із рослиною ставлять у ємність із водою, яка за рівнем трохи перевищує висоту самого вазона. У такому «водному зануренні» рослину залишають приблизно на 2–3 години.

За цей час ґрунт працює як губка, він поступово вбирає воду знизу, відновлює структуру та рівномірно зволожується. Садівник зазначає, що іноді можна навіть побачити, як субстрат «розбухає», заповнює повітряні порожнини, що утворилися під час пересихання.

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Після такої процедури рослину можна повернути на місце та полити звичним способом і тепер вода буде краще проникати у верхні шари ґрунту.

Спека — це випробування не тільки для людей, а й для домашнього зеленого простору. Іноді рослинам недостатньо просто «частішого поливу», їм потрібно відновити здатність приймати воду. Метод глибокого зволоження допомагає повернути ґрунту його природну функцію, а рослинам — шанс пережити навіть найсильнішу хвилю спеки.

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