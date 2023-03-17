Рожева шерсть у тварин: що робити, якщо це сталось із вашим улюбленцем

У світлих та білих котів і собак шерсть може змінити забарвлення і стати рожевою та навіть коричневою. Як вирішити цю проблему та запобігти її появі, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Існує кілька причин зміни забарвлення шерсті:

Порфірин - органічна сполука, яка бере участь в тканинному диханні, і є продуктом розпаду гемоглобіну, який виводиться з організму зі слиною, сльозами та калом.

Дріжджовий грибок Malassezia, який є постійною складовою мікрофлори шкіри. У нормальній кількості маласезії не впливають на зміну кольору шерсті, проте якщо їхня кількість збільшується, шерсть набуває від рожевого до коричневого кольору. Часто маласезії розмножуються саме у вологих ділянках.

Алергічні прояви. Однак за алергії розвивається гіперемія шкіри, яка під світлою шерстю дає ефект рожевої шерсті.

Найпоширенішими місцями виникнення рожевої шерсті є:

Ділянка під очима: забарвлення відбувається у зв‘язку з активною сльозотечею в результаті проблем із носослізним каналом, алергії та запалення, а також у брахіцефальних порід.

Ділянка навколо рота: забарвлення змінюється через надмірну вологість, спричиненою слинотечею, недостатню гігієну та алергію.

Ділянки між пальцями: зміна кольору виникає через активне вилизування лап та, як наслідок, активного розмноження маласезії.



Щоб позбутися рожевої шерсті, потрібно:

Слідкувати за гігієною улюбленця, вчасно доглядати за очами, мордочкою, мити лапи.

Якщо у вашого чотирилапого шерсть вже забарвилася, вона не змінить рожевий колір. Але якщо вдасться побороти причину, нова шерсть буде вже білою.

Виключити алергію та шкірні захворювання у тварини.

Налагодити харчування.

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