Розкішний сад без поливання: 7 найкрасивіших посухостійких рослин

Літо може бути дуже посушливим, а можливість організувати регулярнне поливання не завжди. Тому варто подумати, які рослини відрізняються особливою стійкістю до посухи, і в той же час мають дуже красивий і яскравий вигляд. Можливо, в облаштуванні саду, який ви не плануєте поливати щодня, варто наголосити саме на них.

У спеку багато рослин можуть засохнути без регулярного поливу. Тому, якщо ви не можете забезпечити вашим рослинам регулярне поливання, але однаково мрієте мати розкішний яскравий садок, вам варто віддати перевагу посухостійким видам.

Експерти з садівництва назвали Еxpress.co.uk 7 ефектних рослин, які добре почуваються в посушливому кліматі і можуть витримувати тривалі періоди спеки та обмежену доступність води.

Лаванда Hidcote

7 найкрасивіших посухостійких рослин: лаванда Hidcote / Фото: Credits

Цей вид лаванди виробляє найбільше квітів і має гарні пурпурово-блакитні квіти, багаті на пилок і нектар, тому його дуже люблять бджоли та метелики.

Відповідно до свого природного середземноморського клімату, лаванда стійка як до спеки, так і до посухи.

Пеларгонія

7 найкрасивіших посухостійких рослин: пеларгонія / Фото: Credits

Ця рослина має красиві рожеві квіти, які мають абсолютно казковий вигляд в горщиках або на бордюрах. Пеларгонії не засохнуть без поливу, але їхнє зростання може сповільнитися або навіть повністю зупинитися, якщо їх тримати в занадто сухому місці.

Ерингіум

7 найкрасивіших посухостійких рослин: ерінгіум / Фото: Credits

Ці рослини потребують великої кількості сонячного світла і добре дренованого ґрунту, але не регулярного поливання. Їхні шипи можуть бути гострими, тому краще садити їх подалі від краю бордюру або доріжки.

Лимоніум

7 найкрасивіших посухостійких рослин: лимоніум / Фото: Credits

Ця рослина виробляє безліч приголомшливих рожево-фіолетових квітів, які влітку приваблюють бджіл та метеликів по всьому саду. Він посухостійкий і жаростійкий, і компактний лимоніум насправді досить малий, щоб рости в горщику або перед бордюром.

Після висихання він набуває красивої форми, тому може прикрашати не тільки ваш сад, а й ваш будинок цілий рік. Восени рослину найкраще утеплити мульчею.

Шавлія Карадонна

7 найкрасивіших посухостійких рослин: шавлія Карадонна / Фото: Credits

Один із найраніших різновидів шавлії, Карадонна дає суцвіття, які можуть легко досягати 60 см. Це посухостійка багаторічна рослина, але найкраще вона буде рости на сонячному місці з багатим ґрунтом, що дренується. Садівники можуть чекати на красиві фіолетові квіти від червня до жовтня.

Гаура Ліндхеймера

7 найкрасивіших посухостійких рослин: гаура Ліндхеймері / Фото: Credits

Це ідеальна рослина для прикраси доріжок та клумб. Найкраще садити його на повному сонячному світлі. аура цвіте від червня до серпня, вона дуже посухостійка, тому її дійсно легко доглядати. Для захисту від зимової негоди восени її мульчують.

Вербена Бенарієнсіс

7 найкрасивіших посухостійких рослин: вербена Бенарієнсіс / Фото: Credits

Ця рослина справляє приголомшливе враження від кінця літа до осені і, як правило, покривається метеликами, щойно з'являється проблиск сонячного світла.

Вербена Бенарієнсіс — це посухостійкий багаторічник, тому вимагають мінімального догляду влітку, але вам потрібно буде захищати її шаром мульчі восени.

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