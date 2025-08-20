Розкішний сад безкоштовно: 7 рослин, які можна розмножити живцями до кінця літа

Лаванда / © Associated Press

Літо — ідеальний час для розмноження деяких ваших улюблених рослин живцями. Протягом цього пікового періоду росту багато живців швидко та легко вкорінюються. Хоча для їх вкорінення можуть знадобитися додаткові зусилля та терпіння, це чудовий спосіб заощадити гроші. Крім того, завжди приємно бачити, як ваші зусилля окупаються у вигляді нових пагонів.

Хоча не всі рослини добре розмножуються літніми живцями, існує багато сортів, які легко зрізати та вкорінити до настання осені.

Експерти з рослин склали для GardeningKnowHow список найкращих рослин для розмноження живцями до кінця літа.

Дізнайтеся, які багаторічні рослини та чагарники слід вкорінювати зараз, поки ще світить літнє сонце. Крім того, ознайомтеся з порадами експертів щодо правильного вкорінення живців рослин.

Як брати літні живці

Розмноження живцюванням передбачає видалення частини рослини, що росте, налаштування її на відростання нового коріння, а потім пересадження в контейнер або в ґрунт. Якщо ви все зробите правильно, отримаєте цілком нову рослину, яка є клоном оригіналу.

Ви можете взяти стебловий живець з трав’янистої рослини в будь-яку пору року, включаючи літо. Деревні рослини найкраще розмножувати одним із трьох типів стеблових живців:

М’яка деревина. Живці м’якої деревини беруться з нових пагонів навесні та на початку літа. Зазвичай вони найлегше вкорінюються.

Напівтверда деревина. Літо — ідеальний час для взяття напівтвердих живців, також відомих як напівстиглі живці. Вони отримують зі стебел, які є більш зрілими, ніж м’яка деревина, але ще не повністю здерев’яніли.

Тверда деревина. Деякі рослини найкраще вкорінюються з живців листяної деревини, взятих зі зрілих стебел рослин у стані спокою.

Під час зрізання живців завжди використовуйте чисті та гострі садові ножиці. Виберіть здорове стебло, з якого можна зрізати щонайменше 7,5-12,5 см.

Знайдіть вузол, де з стебла виходить листя, і зріжте трохи вище нього. Обріжте живець трохи нижче наступного вузла та видаліть листя з нижньої третини живця. Помістіть живці у вологий ґрунт або суміш для горщиків, щоб вони вкоренилися.

Ці рослини є одними з найкращих сортів для розмноження влітку. Ви можете легко взяти напівздеревіллі живці, які виростуть у більш красиві рослини для вашого саду.

Лаванда

Лаванда — улюблена рослина багатьох садівників. Незалежно від того, вирощуєте ви її в контейнерах чи на клумбах, ви завжди можете використовувати більше. Кілька рослин лаванди створюють чудовий та ароматний бордюр або низький живопліт.

Літо — ідеальний час для розмноження лаванди живцями. Виберіть здорове стебло, яке не цвіте. Ваші пагони лаванди повинні почати вкорінюватися через два-чотири тижні.

Розмарин

Розмарин — ще одна деревна трава, яку можна розмножувати напівздеревілими літніми живцями. Виберіть здорове стебло, яке є твердим і напівзрілим, але не дерев’янистим. Здерев’янілі живці розмарину навряд чи вкоріняться, але свіжіші, новіші пагони дуже легко вкорінюються у вологій суміші для горщиків.

Для розмноження розмарину вибирайте коротші, зеленіші стебла, оскільки вони найлегше вкорінюються.

Колеус

Багато садівників вирощують цю приголомшливу листяну рослину як однорічну і залишають її загинути на зиму. Цього року спробуйте взяти живці колеуса, які можна вкорінити, і залишити їх рости в приміщенні на зиму. До останніх весняних заморозків ви будете готові загартувати їх і пересадити на вулицю на наступний сезон.

Розмноження колеуса живцями дуже просте. Вони повинні почати розвивати коріння протягом кількох тижнів.

Герань

Герань — ще одна однорічна рослина, якій багато садівників залишають загинути на початку осені або коли настають перші заморозки. Ці ніжні тропічні рослини не виживають у більшості зимових садів, але ви можете зберегти рослини протягом зими та наступної весни, якщо візьмете живці влітку.

Розмножуйте герань живцями наприкінці літа або на початку осені та вкорінюйте їх у приміщенні в хорошому субстраті для горщиків.

Також ви можете дізнатися про найкращі рослини для зимового розмноження живцями.

Шавлія

Шавлія — це багаторічна рослина, що росте на повному сонці, яку часто вирощують як однорічну, з ефектними колосками квітів, що приваблюють бджіл та метеликів. Шавлію легко вирощувати, і вона додає кольору саду протягом більшої частини вегетаційного періоду. Її також легко розмножувати.

Ви можете вкорінювати живці шавлії з весняних м’яких або літніх напівздеревілих гілок, щоб виростити більше цієї прекрасної рослини.

Самшит

Не обмежуйте свої літні живці квітами та багаторічниками. Літо — ідеальний час для взяття напівздеревілих живців з чагарників самшиту. Візьміть живець довжиною від 10 до 15 см та видаліть нижнє листя перед укоріненням.

Укорінення живців самшиту — це легко, але потребує часу. Має з’явитися коріння протягом кількох тижнів-кількох місяців. До наступної весни у вас будуть молоді самшити для пересадження.

Ескалонія

Групу чагарників та невеликих дерев під назвою ескалонія найлегше розмножувати напівздеревілими живцями, взятими наприкінці літа або на початку осені.

Візьміть живці неквітучих стебел довжиною від 10 до 15 см та вкорініть їх у вологій ґрунтовій суміші. Стежте за утворенням коренів протягом місяця-двох.