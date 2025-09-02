Розкішний сад у горщиках: 6 звичок яких вам потрібно позбутися, щоб досягти досконалості

Сад у горщиках / © Credits

У горщиках ви можете вирощувати все: від овочів до однорічних рослин та невеликих дерев. Насолоджуватись кухонним садом з травами або вирощувати улюблені багаторічні рослини. Майже все підійде, але важливо розуміти, як уникнути проблем під час вирощування рослин у горщиках.

Контейнерні рослини, зазвичай, легко вирощувати, але вони потребують трохи більше турботи та уваги, ніж ті, що посаджені в ґрунт. Легко набути поганих звичок щодо горщиків, якщо ви зайняті, почуваєтеся перевантаженими садовими справами або просто не маєте потрібної інформації.

GardeningKnowHow розповів про деякі поширені помилки та погані звички, які часто розвиваються у новачків у контейнерному садівництві, щоб ви могли уникнути їх та створити гарний, довговічний й розкішний зелений простір.

Здебільшого рослини потребують однакового догляду, незалежно від того, де вони ростуть. Однак рослини в горщиках мають особливі потреби. Легко зробити помилки в контейнерному садівництві, але ви можете уникнути їх, навчаючись у більш досвідчених садівників. І якщо у вас виникнуть деякі з цих поганих звичок, будьте певні, ви можете змінити курс і зберегти свої рослини в горщиках на своєму патіо чи терасі.

Недбалий вибір горщиків

Спокусливо використовувати все, що у вас є під рукою, для вашого контейнерного саду для зручності та економії грошей. Але важливо ретельно обміркувати вибір контейнерів для вирощування рослин. Проблеми з контейнерами включають неправильний розмір та поганий або відсутній дренаж.

Хоча ви завжди можете пересадити рослини в інші контейнери, якщо вибрали неправильний. Найголовніше, що горщики потребують хорошого дренажу. Без дренажних отворів на дні вода накопичується в ґрунті та може спричинити гниття коренів, що зрештою вб’є ваші рослини. Розмір — це ще одне питання. Контейнери повинні бути достатньо великими, щоб рослина могла рости та щоб запобігти загниванню коренів.

Сад у горщиках / © Credits

Використання садового ґрунту

Багато проблем контейнерного садівництва, від гниття коренів до поганого росту, починаються з неправильного вибору ґрунту. Спокусливо використовувати будь-який ґрунт, який є під рукою, або навіть викопати ґрунт із саду, але не піддавайтеся спокусі. Садовий ґрунт легко ущільнюється в горщику, створюючи густу суміш, яка погано дренується та ускладнює ріст коренів. Ймовірно, у ньому недостатньо поживних речовин для ваших рослин, і він навіть може містити шкідників або переносників хвороб.

Якщо ви використовували садовий ґрунт, ви можете легко його змінити, видаливши трохи та змішавши з компостом. Або, ще краще, повністю видаліть рослину, очистіть контейнер і пересадіть її з високоякісною сумішшю для горщиків.

Недостатнє поливання

Одна з найбільших і найважливіших відмінностей між вирощуванням рослин у ґрунті та вирощуванням їх у горщиках — це поливання. Контейнерні рослини потребують частішого поливання. Ґрунт у горщиках висихає набагато швидше. Коріння рослини в горщику не може сягнути глибше, щоб знайти воду. Ви повинні добре поливати свої горщики.

Звичайно, кількість води залежить від типу рослини, але більшість контейнерних садів на відкритому повітрі слід поливати щодня. У найспекотніші літні дні або під час посухи їм може навіть допомогти поливання двічі на день. Якщо ви їх запустили, зможете відновити висохлі рослини ретельним замочуванням. Поливайте рясно, обов’язково зволожуючи ґрунт, а не лише листя рослини.

Нехтування підживленням

Якщо ви купуєте якісний ґрунт для горщиків, ви можете подумати, що вам не потрібні добрива. Горщикові рослини виснажують поживні речовини навіть з найкращого ґрунту швидше, ніж ті, що ростуть у землі. Це схожа проблема з поливанням. Коріння має доступ лише до обмеженої кількості поживних речовин.

Ваші рослини, ймовірно, не загинуть, якщо ви їх не підживлюєте, але вони будуть рости набагато краще та цвісти більше, якщо ви регулярно удобрюватимете. Почніть зараз, якщо ви ще цього не робили. Удобрюйте контейнерні рослини продуктом, що підходить для типів рослин, які ви вирощуєте.

Поєднання непоєднуваних рослин в одному горщику

Ви можете і повинні проявити креативність у поєднанні рослин у горщиках, але не дозволяйте зовнішньому вигляду переважати потреби рослин. Якщо ви поєднуєте рослини, які мають різні потреби у воді, сонячному світлі або поживних речовинах, принаймні одна постраждає і навіть загине.

Цю помилку легко виправити. Якщо ви вже поєднували невідповідні рослини, просто пересадіть їх. Перш ніж вибирати та комбінувати рослини, дізнайтеся про їхні потреби. Після того, як ви відсортували їх за сонячним світлом та іншими потребами, ви можете комбінувати та поєднувати, щоб створити найбільш естетично привабливі комбінації.

Сад у горщиках / © Associated Press

Нехтування обрізанням

Різні рослини мають різні потреби в догляді, але більшість рослин у горщиках потребують певного регулярного догляду. Наприклад, якщо ви вирощуєте невелике дерево, вам потрібно обрізати його в горщику та тренувати його, щоб воно мало відповідний розмір для контейнера. Квітучі рослини часто потребують прищипування або видалення засохлих головок, щоб розвинути густий ріст і продовжувати цвісти.

Ймовірно, настав час для обрізки, якщо ваші рослини здаються довгоногими, заросли або більше не цвітуть. Ви майже завжди можете допомогти їм оговтатися від такого нехтування. Якщо ви не впевнені, як найкраще обрізати рослину, проведіть деякі дослідження. Деякі рослини витримують сильне обрізкання, тоді як інші потребують більш делікатного.

Контейнерні сади легко вирощувати, якщо знати, що робити, і регулярно доглядати. Уникайте цих шкідливих звичок, щоб насолоджуватися найкращими рослинами в горщиках.