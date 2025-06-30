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Розмноження розмарину: прості та дієві поради
Свіжі трави — це не лише ароматна прикраса будь-якої страви, а й справжній скарб для вашого організму. Але щоразу купувати розмарин у магазині — не найвигідніше рішення, особливо коли є надзвичайно простий та ефективний спосіб вирощувати його вдома.
Садівниця Anya Lautenbach переконана, що більшість трав можна легко розмножити у воді і робити це цілий рік. І з нею важко не погодитися! Розберімося, як саме можна розмножити розмарин у домашніх умовах та що ще варто знати про цю корисну культуру.
Розмноження розмарину у воді
Це процес укорінення живців у воді — без ґрунту, добрив або теплиці. Метод підходить як для початківців, так і для досвідчених садівників. Він майже безвідмовний, якщо дотримуватися кількох простих правил.
Вам знадобиться
свіжий живець розмарину (10–15 см завдовжки)
склянка чи баночка з чистою водою
гострі ножиці чи секатор
сонячне підвіконня
терпіння
Інструкція
Оберіть живець: виберіть молодий, але не надто ніжний пагін розмарину. Стебло має бути зеленим, пружним, без квітів.
Обріжте нижні листки: залиште лише кілька листочків у верхній частині гілочки. Нижню половину очистьте від листя — саме вона занурюватиметься у воду.
Поставте у воду: занурте очищену частину стебла до склянки з водою так, щоб листя не торкалося поверхні води. Це запобігає гниттю.
Змінюйте воду кожні 2–3 дні: так ви уникнете утворення слизу й бактерій.
Поставте у світлому місці: живцю потрібне розсіяне світло. Не залишайте на пекучому сонці.
Чекайте на корінці: зазвичай перші корінці з’являються через 10–15 днів. Коли вони досягнуть 3–5 см, пересаджуйте рослину у ґрунт.
Пересадження
Використовуйте легкий, добре дренований ґрунт. На дно горщика покладіть трохи керамзиту чи гальки. Поливайте помірно — розмарин не любить надмірної вологи.
Трави, які також легко розмножити у воді:
м’ята
чебрець
майоран
орегано
шавлія
базилік
естрагон
лимонна вербена
Поради
Укорінені живці чудово ростуть як у горщиках на підвіконні, так і на балконі чи клумбі.
Уникайте використання пластикових склянок — краще використовувати скло чи кераміку.
Для кращого укорінення можна додати у воду кілька крапель натурального меду (він діє як природний стимулятор зростання).
Розмноження розмарину у воді — це не лише легкий і бюджетний спосіб завжди мати під рукою свіжу зелень, а й чудова можливість відчути себе справжніми садівниками, навіть якщо у вас немає дачі чи саду. Трохи уваги, кілька простих дій — і вже за кілька тижнів ви отримаєте здорову, ароматну рослину, яка прикрасить ваше підвіконня, збагатить страви смаком та наповнить дім затишком.