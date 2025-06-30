Розмноження розмарину: прості та дієві поради

Розмноження розмарину / © Credits

Реклама

Садівниця Anya Lautenbach переконана, що більшість трав можна легко розмножити у воді і робити це цілий рік. І з нею важко не погодитися! Розберімося, як саме можна розмножити розмарин у домашніх умовах та що ще варто знати про цю корисну культуру.

Розмноження розмарину у воді

Це процес укорінення живців у воді — без ґрунту, добрив або теплиці. Метод підходить як для початківців, так і для досвідчених садівників. Він майже безвідмовний, якщо дотримуватися кількох простих правил.

Вам знадобиться

свіжий живець розмарину (10–15 см завдовжки)

склянка чи баночка з чистою водою

гострі ножиці чи секатор

сонячне підвіконня

терпіння

Інструкція

Оберіть живець: виберіть молодий, але не надто ніжний пагін розмарину. Стебло має бути зеленим, пружним, без квітів. Обріжте нижні листки: залиште лише кілька листочків у верхній частині гілочки. Нижню половину очистьте від листя — саме вона занурюватиметься у воду. Поставте у воду: занурте очищену частину стебла до склянки з водою так, щоб листя не торкалося поверхні води. Це запобігає гниттю. Змінюйте воду кожні 2–3 дні: так ви уникнете утворення слизу й бактерій. Поставте у світлому місці: живцю потрібне розсіяне світло. Не залишайте на пекучому сонці. Чекайте на корінці: зазвичай перші корінці з’являються через 10–15 днів. Коли вони досягнуть 3–5 см, пересаджуйте рослину у ґрунт.

Пересадження

Використовуйте легкий, добре дренований ґрунт. На дно горщика покладіть трохи керамзиту чи гальки. Поливайте помірно — розмарин не любить надмірної вологи.

Реклама

Трави, які також легко розмножити у воді:

м’ята

чебрець

майоран

орегано

шавлія

базилік

естрагон

лимонна вербена

Поради

Укорінені живці чудово ростуть як у горщиках на підвіконні, так і на балконі чи клумбі.

Уникайте використання пластикових склянок — краще використовувати скло чи кераміку.

Для кращого укорінення можна додати у воду кілька крапель натурального меду (він діє як природний стимулятор зростання).

Розмноження розмарину у воді — це не лише легкий і бюджетний спосіб завжди мати під рукою свіжу зелень, а й чудова можливість відчути себе справжніми садівниками, навіть якщо у вас немає дачі чи саду. Трохи уваги, кілька простих дій — і вже за кілька тижнів ви отримаєте здорову, ароматну рослину, яка прикрасить ваше підвіконня, збагатить страви смаком та наповнить дім затишком.