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ТСН у соціальних мережах

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Розмноження розмарину: прості та дієві поради

Свіжі трави — це не лише ароматна прикраса будь-якої страви, а й справжній скарб для вашого організму. Але щоразу купувати розмарин у магазині — не найвигідніше рішення, особливо коли є надзвичайно простий та ефективний спосіб вирощувати його вдома.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Розмноження розмарину

Розмноження розмарину / © Credits

Садівниця Anya Lautenbach переконана, що більшість трав можна легко розмножити у воді і робити це цілий рік. І з нею важко не погодитися! Розберімося, як саме можна розмножити розмарин у домашніх умовах та що ще варто знати про цю корисну культуру.

Розмноження розмарину у воді

Це процес укорінення живців у воді — без ґрунту, добрив або теплиці. Метод підходить як для початківців, так і для досвідчених садівників. Він майже безвідмовний, якщо дотримуватися кількох простих правил.

Вам знадобиться

  • свіжий живець розмарину (10–15 см завдовжки)

  • склянка чи баночка з чистою водою

  • гострі ножиці чи секатор

  • сонячне підвіконня

  • терпіння

Інструкція

  1. Оберіть живець: виберіть молодий, але не надто ніжний пагін розмарину. Стебло має бути зеленим, пружним, без квітів.

  2. Обріжте нижні листки: залиште лише кілька листочків у верхній частині гілочки. Нижню половину очистьте від листя — саме вона занурюватиметься у воду.

  3. Поставте у воду: занурте очищену частину стебла до склянки з водою так, щоб листя не торкалося поверхні води. Це запобігає гниттю.

  4. Змінюйте воду кожні 2–3 дні: так ви уникнете утворення слизу й бактерій.

  5. Поставте у світлому місці: живцю потрібне розсіяне світло. Не залишайте на пекучому сонці.

  6. Чекайте на корінці: зазвичай перші корінці з’являються через 10–15 днів. Коли вони досягнуть 3–5 см, пересаджуйте рослину у ґрунт.

Пересадження

Використовуйте легкий, добре дренований ґрунт. На дно горщика покладіть трохи керамзиту чи гальки. Поливайте помірно — розмарин не любить надмірної вологи.

Трави, які також легко розмножити у воді:

  • м’ята

  • чебрець

  • майоран

  • орегано

  • шавлія

  • базилік

  • естрагон

  • лимонна вербена

Поради

  • Укорінені живці чудово ростуть як у горщиках на підвіконні, так і на балконі чи клумбі.

  • Уникайте використання пластикових склянок — краще використовувати скло чи кераміку.

  • Для кращого укорінення можна додати у воду кілька крапель натурального меду (він діє як природний стимулятор зростання).

Розмноження розмарину у воді — це не лише легкий і бюджетний спосіб завжди мати під рукою свіжу зелень, а й чудова можливість відчути себе справжніми садівниками, навіть якщо у вас немає дачі чи саду. Трохи уваги, кілька простих дій — і вже за кілька тижнів ви отримаєте здорову, ароматну рослину, яка прикрасить ваше підвіконня, збагатить страви смаком та наповнить дім затишком.

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