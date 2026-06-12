Розмотлошення: 8 речей, які потрібно викинути на початку літа

Коробки з непотрібними речами / © Credits

Реклама

Початок літа — чудовий час для розмотлошення, тому The Spruce поспілкувався з професійними організаторами про речі, які варто викинути на початку цього сезону.

Почніть своє літо в мінімалістичному стилі, позбувшись цих восьми предметів.

Прострочені сонцезахисні креми та засоби особистої гігієни

Захист і догляд за шкірою є обов’язковими умовами для літа, але коли ви востаннє перевіряли, скільки у вас баночок?

Реклама

Вам потрібно зібрати цілу купу речей, зокрема лосьйони, сонцезахисні засоби, напівпорожні флакони з продуктами, якими ви ніколи не скористаєтеся, і безліч усього іншого, перевірити терміни їхньої придатності та рішуче позбутися зайвого.

Ефективність SPF-захисту з часом знижується, тому гарною ідеєю буде перевірити засоби з ним і переконатися, що вони все ще придатні до використання, щоб отримувати належний захист.

Старий зимовий одяг

Ви, мабуть, уже замінюєте свій зимовий гардероб на сезонний одяг, але замість того, щоб просто скласти всі светри й шарфи до шафи на зберігання, варто перебрати зимові речі та позбутися деяких старих, які вже не використовуються.

Одяг з минулого періоду життя

Хоча позбутися одягу або речей, які вже зношені чи більше не пасують, буває легко, у всіх нас у шафі є вбрання, які ми рідко носимо. Не варто зберігати те, що вам подобається, але має не надто вдалий для вас відтінок, або речі, які сидять на вас трохи «неправильно» і до яких ви ніколи не тягнетеся з радістю. Якщо вам доводиться оцінювати одяг фразою на кшталт: «Я можу це одягнути, якщо або коли…», можете його відпустити.

Реклама

Прострочені продукти з морозильної камери та комори

Готуючись до літніх барбекю і зустрічей, саме час переглянути вміст комори й морозильної камери та позбутися прострочених або несвіжих продуктів, про які ви, ймовірно, давно забули.

Хоча терміни придатності можуть бути радше орієнтиром, ніж жорстким правилом, якщо ви не пам’ятаєте, коли востаннє використовували продукт, термін придатності якого вже давно минув, ймовірно, краще викинути його, щоб звільнити місце для нових харчів.

Речі «про всяк випадок»

Якщо ви з тих, хто любить готовим до всього, у вас, ймовірно, є шухляда (або дві), заповнена речами «про всяк випадок», за які ви тримаєтеся, чекаючи на ідеальний момент.

Настав час розпрощатися принаймні хоча б з деякими з них, особливо якщо ви сподіваєтеся перейти до більш мінімалістичного способу мислення цього літа.

Реклама

Це можуть бути зразки або безкоштовні подарунки, які ви отримали протягом року, запасні речі, які вам ніколи не знадобляться, або предмети, які ви зберегли, бо відчуваєте провину, віддаючи їх. Зробіть цей рік роком без почуття провини та отримайте задоволення від того, що віддаєте речі до секондгенду, щоб ними могли насолодитися інші.

Старе приладдя для гриля і кухні

Літо приносить із собою задоволення від приготування страв на грилі на свіжому повітрі. Переконайтеся, що ваші приладдя і посуд для гриля в порядку та викиньте або віддайте на благодійність ті предмети, які потребують заміни або бачили кращі часи.

Варто залишати лише ті речі, якими ви точно користуватиметеся. Надаючи перевагу своїм улюбленим предметам, ви позбавите себе необхідності перебирати купу речей і пристосувань, з якими не знаєте, що робити.

Багаторазові сумки для закупів

Хоча приємно мати напохваті одну або дві сумки для літніх закупів на фермерських ринках, повсякденних справ чи прогулянок у парку, купа сумок може швидко заповнити собою не одну шухляду.

Реклама

Збережіть лише кілька своїх улюблених, а решту віддайте на благодійність. Насамперед залиште більші сумки з ізоляцією для походів по продукти.

Покладіть свої улюблені сумки до сумочки, гаража або багажника, щоб переконатися, що вони точно будуть використані, а не зберігайте їх там, де вони можуть залишитися незатребуваними.

Дитячі іграшки, ігри та одяг

Зараз саме час, щоб переглянути літній одяг ваших дітей і визначити, що їм уже не потрібно. У дев’яти випадках з десяти вони вже з нього виросли, і можна купувати новий, який на них добре сидітиме.

Що стосується іграшок та ігор для розваг на свіжому повітрі, вони можуть бути пошкоджені або зламані та потребувати заміни, або ж діти можуть просто перерости ті, якими так захоплювалися минулого літа. Можливість позбутися речей, які лише припадають пилом у гаражі, звільнить місце для нових літніх веселощів.

Реклама

Щоб позбутися ще більшого безладу, перевірте місця, де влітку зазвичай накопичуються речі, які ніяк не вдається прибрати. Перегляньте свої пляжні сумки, термосумки, коробки з іграшками, контейнери для сонцезахисних кремів і спреїв від комах, а також місце, де зберігаються ігри для розваг на свіжому повітрі та спортивне спорядження.

Новини партнерів